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Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) η απολογία του Τάιλερ Ντόρσεϊ προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το σχόλιο που έκανε κατά της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις προσεχείς ημέρες πρόκειται να γνωστοποιηθεί η τιμωρία που θα επιβληθεί στον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, με τους αδερφούς Αγγελόπουλους να παίρνουν την τελική απόφαση.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολογήθηκε γραπτώς για τα όσα είπε πριν λίγες μέρες. Από την ΚΑΕ Ολυμπιακός διαρρέεται ότι εμφανίστηκε μετανιωμένος και τόνισε ότι συνειδητοποίησε ότι «πλήγωσε» τόσο την ίδια την ομάδα όσο και τον εαυτό του.

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Ο 30χρονος γκαρντ επέστρεψε μόνος του από την Ισπανία, κάνοντας νωρίτερα το ταξίδι, αφού η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον κάλεσε σε απολογία για το ξέσπασμα που είχε στα social media και το σχόλιο που έκανε κατά της ομάδας, λίγες ώρες μετά την ιστορική ανατροπή και τη νίκη επί της Βαλένθια. Αυτή η κίνηση του Ελληνοαμερικανό γκαρντ του στερεί και τη συμμετοχή από την αποψινή αναμέτρηση στη Βαρκελώνη με τη Μπαρτσελόνα (21:30).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ απολογήθηκε γραπτώς προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενώ συνομίλησε και με τον γενικό διευθυντή των “ερυθρολεύκων”, Νίκο Λεπενιώτη. Πλέον, τον λόγο έχουν οι πρόεδροι της ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσουν την τιμωρία που θα επιβληθεί στον Ντόρσεϊ.