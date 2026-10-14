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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν ότι δεν θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε: «Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey τέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα».

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Υπενθυμίζεται ότι ο Τάιλερ Ντόρσει, εξέφρασε δημόσια το ερώτημα γιατί ο Ολυμπιακός δεν συναινεί στην αποχώρησή του, από τη στιγμή που δεν προτίθεται να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!

Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».