Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναιτωλικού με 0-2 στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ρόκα άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο δέκατο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης μετά από απόκρουση του Ξενόπουλου.

Ο Παναιτωλικός πίεσε για την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες με τον Εράκοβιτς απέναντι στον τερματοφύλακα Ορτέγκα.

Ο Τσικίνιο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο εβδομηκοστό τρίτο λεπτό, πλασάροντας εύστοχα έπειτα από ασίστ του Ζότα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Αγρίνιο για την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Super League, αφού επικράτησε με 0-2 του Παναιτωλικού. Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τους 16 βαθμούς και βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ενώ ο Παναιτωλικός παρέμεινε στους εννέα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πιο δυνατά την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και απείλησε μόλις στο 1ο λεπτό, όταν μετά από λάθος διώξιμο του Στάγιτς, ο Ρόκα σούταρε πάνω στον Ξενόπουλο. Στο 2’ το σουτ του Τικνιζιάν πέρασε άουτ, ενώ στο 13’ οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μεγάλη ευκαιρία, με τον Φορτούνη να πλασάρει άστοχα στην κίνηση, έπειτα από όμορφη συνεργασία των Σα και Μάριους. Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να απειλήσει στο 16’, με τον Μαυρία να κάνει επικίνδυνο γύρισμα και τον Πιρόλα να απομακρύνει. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ. Ο Ξενόπουλος απέκρουσε το μακρινό σουτ του Φορτούνη, όμως ο Ρόκα πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Στο 26’ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, με το μακρινό πλασέ του Μανρίκε να περνά ελάχιστα πάνω από την εστία. Στο επόμενο λεπτό, ο Ρόκα έκανε επικίνδυνο γύρισμα, αλλά ο Μάριους δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναιτωλικού ήρθε στο 32’. Ο Μεχία έκανε εξαιρετική κούρσα και γύρισε την μπάλα στον αμαρκάριστο Μπάσι, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει, παρότι είχε μπροστά του ολόκληρη την εστία. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Οπόκου επιχείρησε σουτ στην κίνηση μετά από γύρισμα του Μπάσι, όμως η μπάλα κόντραρε στον Τικνιζιάν και κατέληξε κόρνερ.

Advertisement

Advertisement

Ο Παναιτωλικός μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε μόλις στα πρώτα 25 δευτερόλεπτα, με το σουτ του Οπόκου να μην ανησυχεί τον Ορτέγκα. Στο 57’, ο Μεχία βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά ο Πιρόλα τον σταμάτησε με εξαιρετικό τάκλιν. Δύο λεπτά αργότερα, το σουτ του Προδρομίτη κόντραρε στον Τικνιζιάν. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 64’ έχασαν διπλή ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Ορτέγκα απέκρουσε αρχικά το τετ-α-τετ με τον Εράκοβιτς και στη συνέχεια σταμάτησε ξανά τον επιθετικό του Παναιτωλικού, κρατώντας το μηδέν στην εστία του. Ο Ολυμπιακός απάντησε στο 70’, όταν ο Μαρτίνς βρέθηκε απέναντι από τον Ξενόπουλο μετά από καραμπόλα, όμως ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού απέκρουσε. Τρία λεπτά αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Ζότα γύρισε την μπάλα στον αμαρκάριστο Τσικίνιο, ο οποίος πλάσαρε ιδανικά από το ημικύκλιο της περιοχής για το 0-2.

SUPER LEAGUE: 7η αγωνιστική

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 0-2

ΓΗΠΕΔΟ: Παναιτωλικού

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Ξενόπουλος, Μαυρίας, Γκράναθ (22′ Νακάμπα), Στάγιτς, Μανρίκε, Θυμιάνης, Εστέμπαν, Μπάσι (80′ Άξιτς), Τζενεπό (56′ Εράκοβιτς), Οπόκου, Μεχία (80′ Σμυρλής).

Ολυμπιακός (Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (80′ Έσε), Σα (63′ Ζότα), Φορτούνης (39′ Ζέλσον Μαρτίνς), Μουαντιλματζί (80′ Γκονζάλες), Ρόκα (63′ Τσικίνιο).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026

Advertisement

Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-2

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

20:00 ΑΕ Κηφισιά – Άρης

21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Advertisement

*Δεν έχει οριστεί το Ατρόμητος – ΑΕΚ