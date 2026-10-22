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Στην απόκτηση του Τζον Κόντσαρ προχώρησε ο Ολυμπιακός. Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ αφήνει το NBA, όπου αγωνίστηκε επί επτά χρόνια, για να μετακομίσει στον Πειραιά και να ενισχύσει το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Κόντσαρ υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους»

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

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«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του John Konchar. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 22/03/1996

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.96

Θέση: Γκαρντ

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Προηγούμενες ομάδες

Purdue Fort Wayne (2015–2019)

Memphis Grizzlies 2019–2026

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Memphis Hustle 2019–2020

Utah Jazz 2026

Οι περσινοί αριθμοί του…

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Τη σεζόν που πέρασε με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλς είχε σε σύνολο 30 αγώνων μέσο όρο 3.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Με τους Γιούτα Τζαζ σε 26 αγώνες είχε μέσο όρο 5.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα».

Εκτός ομάδας για έναν μήνα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Την ποινή που επιβάλλεται στον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το πειθαρχικό παράπτωμα της 14ης Οκτωβρίου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, θέτοντας τον διεθνή γκαρντ εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για διάστημα ενός μήνα.

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Οι «ερυθρόλευκοι», έπειτα από την αξιολόγηση της υπόθεσης, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη κύρωση, με τον έμπειρο γκαρντ να μένει μακριά από τις υποχρεώσεις της ομάδας για τις επόμενες 30 ημέρες, όπως γνωστοποίησε επίσημα η πειραϊκή ΚΑΕ.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνοαμερικάνος γκαρντ σε τοποθέτηση του στα social media είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείρισή του από την ομάδα και τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Tyler Dorsey θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για ένα μήνα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος».

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