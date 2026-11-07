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Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις κλειστές διαδρομές και να ακολουθούν τις προτεινόμενες εναλλακτικές πορείες, καθώς οι αποκλεισμοί θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το ωράριο και την εξέλιξη των αγωνισμάτων.

Επιπλέον, απαγορεύεται η κίνηση πεζών και ποδηλατών στο οδόστρωμα των διαδρομών, ενώ η Τροχαία έχει καθορίσει ειδικές λωρίδες για τη μεταφορά των αθλητών προς την αφετηρία.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα 210 8708 237-9 για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις τους.

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Με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στη στάθμευση θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο ξεκινούν από σήμερα, Σάββατο, στο κέντρο της πρωτεύουσας και επεκτείνονται την Κυριακή σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Αττικής, από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις τους, καθώς οι διακοπές κυκλοφορίας θα εφαρμόζονται σε διαφορετικές ώρες, ανάλογα με την περιοχή και τη διαδρομή των αγώνων. Παράλληλα, τίθενται σε ισχύ απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, ενώ έχουν προβλεφθεί ειδικές διευθετήσεις για τη μεταφορά των δρομέων στην αφετηρία.

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Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Οι αγώνες και οι πρώτοι αποκλεισμοί

Η αγωνιστική δραστηριότητα ξεκινά σήμερα το απόγευμα με τους αγώνες δρόμου 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί από τις 16:00 έως τις 16:55.

Οι συμμετέχοντες θα κινηθούν από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μέσω της Ηρώδου Αττικού, με προορισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη συνέχεια, από τις 17:00 έως τις 21:10, θα διεξαχθούν διαδοχικά ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων και το Universities Night Run 5 χλμ.

Η εκκίνηση θα γίνει από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο Σύνταγμα, ενώ η διαδρομή περιλαμβάνει την Πανεπιστημίου, τη Ρήγα Φεραίου, την Ακαδημίας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την Ηρώδου Αττικού, πριν από τον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα αρχίσουν πριν από την εκκίνηση των αγώνων και θα διατηρηθούν μέχρι αργά το βράδυ.

Αναλυτικότερα:

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Από τις 14:00 έως τις 22:30 θα απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ολόκληρο το μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, της Αρδηττού και της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, και στα δύο ρεύματα.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 θα ισχύσουν αποκλεισμοί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας μέχρι την οδό Ζαχάρωφ, καθώς και στις οδούς Ριζάρη, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους.

Το ίδιο διάστημα, από τις 14:00 έως τις 21:00, θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου. Στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται επίσης τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μέχρι την Κυριακή

Εκτός από τους αποκλεισμούς δρόμων, περιορισμοί ισχύουν και για τα σταθμευμένα οχήματα.

Από τις 09:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε καθορισμένα τμήματα βασικών οδικών αξόνων.

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Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι λεωφόροι Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας και Συγγρού, καθώς και οι οδοί Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Οι οδηγοί καλούνται να προσέχουν την προσωρινή σήμανση και να αποφεύγουν τη στάθμευση στα σημεία όπου έχουν ανακοινωθεί απαγορεύσεις.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου: Η μεγάλη διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο

Η κορύφωση της διοργάνωσης έρχεται την Κυριακή, με τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ο οποίος θα διεξαχθεί από τις 08:30 έως τις 18:15.

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Οι δρομείς θα ξεκινήσουν από τον Μαραθώνα, θα περάσουν από τον Τύμβο του Μαραθώνα και θα ακολουθήσουν τη λεωφόρο Μαραθώνος προς την πρωτεύουσα.

Η πορεία συνεχίζεται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού, της λεωφόρου Μεσογείων, της Μιχαλακοπούλου και της Φειδιππίδου, φτάνοντας στον κόμβο Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Ακολούθως, οι αθλητές θα κινηθούν στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ηρώδου Αττικού, για να τερματίσουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

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Το πρωί της Κυριακής θα διεξαχθεί επίσης ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, από τις 08:00 έως τις 10:10, με αφετηρία τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

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Κυριακή: Οι ώρες που κλείνουν Μαραθώνος και Μεσογείων

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στην κυκλοφορία αναμένονται κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής, με τους αποκλεισμούς να ξεκινούν από τα ξημερώματα.

Στη λεωφόρο Μαραθώνος προβλέπονται οι ακόλουθες διακοπές κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις:

05:00 έως 13:30: Από την αφετηρία του Μαραθωνίου μέχρι τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου.

07:30 έως 15:00: Από τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου μέχρι τη λεωφόρο Διονύσου.

08:00 έως 16:45: Από τη λεωφόρο Διονύσου έως τη συμβολή των λεωφόρων Λαυρίου και Κλεισθένους, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

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Στη λεωφόρο Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής μέχρι τη λεωφόρο Κατεχάκη, η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 08:30 έως τις 18:30.

Πρόσθετες ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου και στις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δημοκρατίας, Χρυσής Σμύρνης και Σπηλαίου Πανός.

Περιορισμοί θα εφαρμοστούν ακόμη σε εξόδους της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Παλλήνη, ενώ θα παραμείνει κλειστή, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, και η έξοδος 15 προς τη λεωφόρο Μαραθώνος.

Οι ώρες των συγκεκριμένων αποκλεισμών διαφέρουν ανά σημείο.

Οι κλειστοί δρόμοι της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας

Εκτεταμένες θα είναι οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπου αρκετοί δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για πολλές ώρες.

Από τις 05:00 έως τις 13:00 θα ισχύσουν διακοπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ακαδημίας

Στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας

Στη λεωφόρο Συγγρού

Στην οδό Αθανασίου Διάκου

Στην οδό Ηλιουπόλεως

Στην οδό Καρέα

Στη Φιλελλήνων

Στη Σταδίου

Στην Πανεπιστημίου

Σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου

Από τις 05:00 έως τις 19:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στην Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Στο διάστημα 05:00 έως 18:30 θα ισχύσουν επίσης περιορισμοί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και στις οδούς Ριζάρη, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους.

Τέλος, από τις 06:00 έως τις 18:30 θα επηρεαστεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μεσογείων, μεταξύ Κατεχάκη και Πύργου Αθηνών, καθώς και στη Φειδιππίδου, στη Θηβών, στη Μιχαλακοπούλου και στις λεωφόρους Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Ειδικές λωρίδες για τα λεωφορεία των αθλητών στον Μαραθώνα

Ξεχωριστές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή από τις 05:00 για την ασφαλή μεταφορά των συμμετεχόντων στην αφετηρία.

Στη λεωφόρο Μαραθώνος, από την οδό Μαραθωνομάχων έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, η αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς Αθήνα θα λειτουργήσει με αντίθετη φορά κυκλοφορίας, αποκλειστικά για τα λεωφορεία που μεταφέρουν αθλητές.

Η δεξιά λωρίδα θα εξυπηρετεί μόνο τα οχήματα της διοργάνωσης, τα διαπιστευμένα οχήματα και εκείνα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Για λόγους ασφαλείας, το ανώτατο όριο ταχύτητας θα διαμορφωθεί στα 30 χιλιόμετρα την ώρα και στις δύο κατευθύνσεις.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και για τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, όπου από τις 05:00 έως τις 09:00 οι δύο λωρίδες προς τη λεωφόρο Μαραθώνος θα χρησιμοποιούνται με αντίθετη φορά κυκλοφορίας.

Για την προσέλευση και αποβίβαση των δρομέων έχουν επίσης καθοριστεί ειδικές διαδρομές λεωφορείων και Ι.Χ., με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αν η αναχώρηση γίνεται από την Αθήνα ή από την περιοχή της λίμνης Μαραθώνα.

Τι ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες και ηλεκτρικά πατίνια

Οι περιορισμοί δεν αφορούν αποκλειστικά τα αυτοκίνητα.

Όσο παραμένουν αποκλεισμένα τα τμήματα της μαραθώνιας διαδρομής, δεν θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση οχημάτων, ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, παρά μόνο από συγκεκριμένους κόμβους υπό έλεγχο.

Παράλληλα, πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών ή παρόμοιων μέσων δεν θα μπορούν να διασχίζουν τη διαδρομή ή να κινούνται στο οδόστρωμά της κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή των αποκλεισμών

Η Τροχαία έχει προτείνει εναλλακτικές πορείες για τη διευκόλυνση των οδηγών που χρειάζεται να μετακινηθούν σε περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από τους αγώνες.

Από το κέντρο προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα:

Οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πανόρμου, τη λεωφόρο Κηφισίας και την Κατεχάκη.



Από Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα προς το κέντρο:



Προτείνεται η διαδρομή μέσω των οδών Ούλωφ Πάλμε και Κοκκινοπούλου, με συνέχεια προς Κατεχάκη, λεωφόρο Κηφισίας και Πανόρμου.

Από το κέντρο προς τα νότια προάστια:

Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας και λεωφόρου Συγγρού. Εναλλακτικά, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν την Καλλιρόης και τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Από το λιμάνι της Ραφήνας προς Αθήνα:

Η προτεινόμενη πορεία περνά από την Αρτέμιδα, τη λεωφόρο Καραμανλή, τη λεωφόρο Σπάτων και τον περιφερειακό Δημάρχου Χρήστου Μπέκα.

Από το σημείο αυτό υπάρχουν δύο βασικές επιλογές, ανάλογα με τον προορισμό:



Χαλάνδρι και Βριλήσσια, μέσω της λεωφόρου Λαυρίου και της Κλεισθένους.

Προς Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου και Ηλιούπολη, μέσω των οδών Τρικάλων, Γραβιάς και Αγίου Ιωάννου.

Από τον Μαραθώνα προς τα βόρεια προάστια, τον Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο:

Η προτεινόμενη διαδρομή ακολουθεί την οδό Δημοκρατίας, τη λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος, την οδό Χελμού, το Κρυονέρι και τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Από τη Νέα Μάκρη προς τα βόρεια προάστια:

Οι οδηγοί μπορούν να κατευθυνθούν μέσω της λεωφόρου Διονύσου και της οδού Αγίου Πέτρου.

Η εφαρμογή των εναλλακτικών διαδρομών θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς η πρόσβαση σε ορισμένους δρόμους θα εξαρτάται από την εξέλιξη των αγώνων και τις ώρες αποκλεισμού.

Τα τηλέφωνα για πληροφορίες σχετικά με τα κυκλοφοριακά μέτρα

Για την ενημέρωση των πολιτών θα λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου, παρέχοντας διευκρινίσεις για τους αποκλεισμούς και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα εξυπηρετεί:

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, από τις 15:00 έως τις 23:00.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, από τις 06:00 έως τις 20:00.

Οι αριθμοί επικοινωνίας είναι:

210 8708 237

210 8708 238

210 8708 239

Οι πολίτες που πρόκειται να κινηθούν στις περιοχές της διαδρομής καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ωράρια των αγώνων όσο και το γεγονός ότι αρκετοί δρόμοι θα κλείσουν πριν από την εκκίνηση και θα ανοίξουν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.