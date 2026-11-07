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Ο φοιτητής που δέχτηκε τη μολότοφ στην επίθεση κουκουλοφόρων στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου είπε ότι δεν θέλει να ξαναπάει στο Πανεπιστήμιο, είπε η μητέρα του στο Mega το πρωί του Σαββάτου.

«Καλύτερα είναι. Νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους γιατί εισέπνευσε καπνό. Δεν κατάλαβαν κάτι. Ήταν στην αίθουσα τα παιδιά και άκουσαν φασαρία. Κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και σηκώθηκαν να φύγουν για να μην είναι μέσα και με το που βγήκαν στον διάδρομο, τους πέτυχαν», ανέφερε.

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«Ζει από θαύμα. Είπα ότι δεν κάηκε πιο πολύ από θαύμα, όταν είδα το βίντεο. Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά. Μετά ποιος πήρε τον πυροσβεστήρα, δεν το θυμάται», τόνισε.

«Κάπως αρχίζει και συνέρχεται. Στην αρχή έλεγε “δεν ξαναπάω πανεπιστήμιο. Αν είναι να χάσω τη ζωή μου, να μου λείπουν οι σπουδές”. Έφτασε να το πει αυτό» πρόσθεσε.