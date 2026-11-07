Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά με αισθητή ψύχρα και τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα ορεινά ηπειρωτικά ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος για τη διεξαγωγή του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με χαμηλή πιθανότητα βροχόπτωσης στη διαδρομή.

Από τη Δευτέρα αναμένεται μεταβολή του καιρού με βροχές και πιθανές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν αρχικά τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά άλλες περιοχές.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει σταδιακή άνοδο από την Τρίτη, φτάνοντας έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη σε ορισμένες περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι για θαλάσσιες μετακινήσεις πρέπει να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία, καθώς οι αποφάσεις για απαγορευτικά απόπλου λαμβάνονται βάσει των τοπικών συνθηκών.

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Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγορίου

Με αισθητή πρωινή ψύχρα, παροδικές νεφώσεις και λίγες ασθενείς, τοπικού χαρακτήρα βροχές ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026. Δεν πρόκειται για γενικευμένη κακοκαιρία: τα φαινόμενα αναμένονται κυρίως σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Στα ορεινά ηπειρωτικά, σε υψόμετρα περίπου άνω των 1.500–1.600 μέτρων, δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί χρειάζεται προσοχή σε ομίχλες και τοπικά περιορισμένη ορατότητα.

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Το κύριο χαρακτηριστικό είναι οι βοριάδες στο Αιγαίο, γενικά 5–6 και κατά τόπους έως 7 μποφόρ σύμφωνα με τη συνοπτική πρόγνωση της ΕΜΥ. Στο Ιόνιο επικρατούν ανατολικοί άνεμοι μικρότερης έντασης. Η θερμοκρασία κινείται σε φθινοπωρινά επίπεδα, με μεγαλύτερη αίσθηση κρύου στις βόρειες και ορεινές περιοχές.

Αθήνα, Πειραιάς και Αττική

Στην Αθήνα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, και μεγάλα διαστήματα χωρίς βροχή. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 15–16 βαθμούς Κελσίου και θα πέσει αισθητά το βράδυ. Στα βόρεια προάστια και στα υπερυψωμένα σημεία η πρωινή αίσθηση ψύχρας θα είναι εντονότερη.

Στον Πειραιά και στην παραλιακή ζώνη το μείγμα χαμηλότερης θερμοκρασίας και βόρειου–βορειοανατολικού ανέμου θα κάνει την ατμόσφαιρα πιο δροσερή, παρότι δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Στο εσωτερικό της Αττικής οι άνεμοι θα φτάνουν περίπου τα 4–5 μποφόρ, με ισχυρότερες ριπές στις εκτεθειμένες ανατολικές ακτές.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες και παροδικά αυξημένες νεφώσεις, χωρίς αξιόλογες βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Το πρωί ενδέχεται να εμφανιστούν ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορειοδυτικοί 3–4 μποφόρ και αργότερα ασθενέστεροι, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί περίπου από 7 έως 13–15 βαθμούς, ανάλογα με το σημείο αναφοράς.

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Υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στη βόρεια Εύβοια και στη νότια ή δυτική Πελοπόννησο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ασθενών βροχών. Σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και Επτάνησα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικά ανοίγματα. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και σε αρκετά νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα υπάρχουν σημαντικά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη οι βόρειοι άνεμοι θα επηρεάζουν κυρίως τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες. Στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλότερη. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος μπορεί να ξεκινήσει κοντά στο μηδέν σε χαμηλότερα υψόμετρα, ενώ στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες θα κυμαίνονται γύρω στους 14–16 βαθμούς και στα νότια νησιωτικά έως περίπου 18–20.

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Κυριακή 8 Νοεμβρίου – Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος

Η Κυριακή είναι η ημέρα του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Η εκκίνηση των 42.195 μέτρων έχει οριστεί για τις 08:30 στον Μαραθώνα, ενώ ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων αρχίζει στις 08:00. Ήδη το Σάββατο διεξάγονται παιδικοί αγώνες, τα 5 χιλιόμετρα στις 17:00 και ο νυχτερινός αγώνας 5 χιλιομέτρων στις 20:00.

Η νεότερη τοπική πρόγνωση για τον Μαραθώνα δείχνει κυρίως αίθριο καιρό: περίπου 10 βαθμούς το πρωί στην εκκίνηση και 13–15 βαθμούς αργότερα, με βόρειο–βορειοανατολικό άνεμο γύρω στα 3–4 μποφόρ, κατά τόπους ενισχυμένο. Στην Αθήνα οι θερμοκρασίες εκτιμώνται περίπου στους 10–15 βαθμούς από το πρωί έως το μεσημέρι. Η πιθανότητα ουσιαστικής βροχόπτωσης στη διαδρομή είναι χαμηλή, χωρίς αυτό να αποκλείει τοπικές αποκλίσεις.

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Για τους δρομείς ο άνεμος μπορεί να είναι πιο αισθητός σε ανοικτά τμήματα της Λεωφόρου Μαραθώνος και της Μεσογείων. Χρειάζεται προσοχή στο δροσερό ξεκίνημα, αλλά και προσαρμογή της ένδυσης κατά την εξέλιξη της προσπάθειας. Όσοι κατευθυνθούν προς την Αττική για τον αγώνα θα πρέπει να υπολογίζουν τις εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μαραθώνα, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας και κέντρο Αθήνας, όπως έχουν ανακοινωθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα την Κυριακή αναμένεται σταδιακή αύξηση της συννεφιάς στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο Ιόνιο. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη υπάρχει πιθανότητα περιορισμένων ασθενών φαινομένων, ενώ σε πολλές άλλες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν κατά τόπους ενισχυμένοι.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου – Επιστρέφουν οι βροχές

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Από τη Δευτέρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη δυτική Ελλάδα. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο, με πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Φαινόμενα μπορούν να εμφανιστούν επίσης σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

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Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα με συννεφιά και πιθανές μπόρες κυρίως από το μεσημέρι και αργότερα, με μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 14 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα βροχής αυξάνεται μετά το μεσημέρι, με μέγιστη περίπου 14 βαθμούς. Στα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν περισσότερο σε νότιους–νοτιοανατολικούς, γύρω στα 4–6 μποφόρ.

Τρίτη 10 Νοεμβρίου – Ηπιότερες θερμοκρασίες

Την Τρίτη φαίνεται τάση ανόδου της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Στην Αττική προβλέπονται μεταβλητές νεφώσεις με ανοίγματα και μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 18 βαθμούς, χωρίς να αποκλείονται λίγες βροχές τις πρώτες ώρες. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 15–16 βαθμούς, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής.

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Στη δυτική Ελλάδα παραμένουν πιθανές διάσπαρτες μπόρες, αλλά τα φαινόμενα δεν εκτιμάται ότι θα έχουν την ίδια έκταση σε όλες τις περιοχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τα διαστήματα βελτίωσης θα είναι περισσότερα.

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου – Τοπικές μπόρες

Η προγνωστική τάση δείχνει άνοδο της θερμοκρασίας με παροδικές νεφώσεις και αστάθεια κατά τόπους. Στην Αθήνα δεν αποκλείονται μπόρες, περισσότερο προς το απόγευμα, με θερμοκρασία έως 19–20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα βροχής κυρίως το πρωί, με μέγιστη γύρω στους 17 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα, όπου εκδηλωθούν, προβλέπονται διάσπαρτα και με αρκετές τοπικές διαφοροποιήσεις. Για την ημέρα αυτή το περιθώριο μεταβολής της πρόγνωσης είναι μεγαλύτερο και χρειάζεται επανέλεγχος.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου – Περισσότερη ηλιοφάνεια

Με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, την Πέμπτη αναμένεται σχετική βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αθήνα προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία κοντά στους 20–21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με ηλιοφάνεια και η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 18 βαθμούς.

Στα δυτικά και σε τμήματα της ανατολικής νησιωτικής χώρας μπορεί να εμφανιστούν τοπικά φαινόμενα. Η πρόγνωση της Πέμπτης αποτελεί τάση και όχι τελική βεβαιότητα.

Άνεμοι, θάλασσες και απόπλους πλοίων

Το Σάββατο στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι εκτιμώνται γενικά 5–6 και κατά τόπους έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο ανατολικοί 3–5 μποφόρ. Ειδικά στα εκτεθειμένα περάσματα των Κυκλάδων, στον Καφηρέα και στα ανατολικά παράλια της Αττικής χρειάζεται προσοχή λόγω ανέμου και κυματισμού.

Μέχρι τον πρωινό έλεγχο δεν εντοπίστηκε επιβεβαιωμένη ανακοίνωση γενικευμένου απαγορευτικού απόπλου για Πειραιά, Ραφήνα ή Λαύριο. Οι προβλεπόμενοι άνεμοι, ακόμη και 6–7 μποφόρ, δεν αποτελούν από μόνοι τους απόδειξη απαγόρευσης: οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις λιμενικές αρχές και διαφοροποιούνται ανά πλοίο, γραμμή και πραγματικές συνθήκες. Πριν από την αναχώρηση απαιτείται απευθείας επιβεβαίωση με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το αρμόδιο λιμεναρχείο.