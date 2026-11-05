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Στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου παρατήρησης (High-Level Observation Event), στο πλαίσιο της Άσκησης Διοικήσεως EU IR26 (PACE), στο Ελληνικό Στρατηγείο Επιχειρήσεων ΕΕ στη Λάρισα, συμμετείχε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δ. Χούπης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ, στρατηγός Σον Κλάνσι, απένειμε σε στελέχη της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES, μεταξύ των οποίων και Έλληνας αντιπλοίαρχος ΠΝ, το Μετάλλιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) για Εξαιρετικά Αξιόλογη Υπηρεσία ως αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς τους στην επιχείρηση.

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