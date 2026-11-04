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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μη γνωστοποιείτε ποτέ κωδικούς TaxisNet ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

* Εφόσον υπάρχει, τον κωδικό του κουπονιού.

* Την ώρα του συμβάντος.

* Τον ρόλο σας: δικαιούχος, επιχείρηση ή χειριστής.

* Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας.

Για θέματα που αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τη δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

* Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521, στη διεύθυνση webchannel.1521.aade.gr, όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

* Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, «my1521»:

Ως δεδομένα λογιστικής εγγραφής, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Α.1138/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

69. Πώς διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα που αφορούν το ποσό του ΕΦΚ που επιστρέφεται στον πρατηριούχο;

Η ένδειξη «ΠΟΛ.» είναι το πρόθεμα με το οποίο προσδιορίζεται η συγκεκριμένη εγκύκλιος.

Δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικού ή τιμολογίου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 8.1.2 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31-12-2014.

68. Υποχρεούται ο πρατηριούχος να εκδώσει παραστατικό για την είσπραξη της επιστροφής του ΕΦΚ;

Η συσχέτιση γίνεται με την αναγραφή των Μοναδικών Αριθμών Καταχώρισης, δηλαδή των ΜΑΡΚ, των παραστατικών αυτών στον πίνακα πολλαπλής συσχέτισης.

* Την Πιστωτική Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, δηλαδή την «Πιστωτική ΑΛΠ».

Ειδικότερα, το τιμολόγιο που εκδίδεται χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης συσχετίζεται με:

Τα παραστατικά που εκδίδονται με χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων συσχετίζονται μεταξύ τους με τους προβλεπόμενους τρόπους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή τεκμηρίωση της αλληλουχίας των ενεργειών και λογιστικών πράξεων.

67. Το τιμολόγιο που εκδίδεται χωρίς ΕΦΚ συσχετίζεται με τα προγενέστερα εκδοθέντα παραστατικά;

* Ορθό χρεωστικό με το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων.

* Πιστωτικό με τα στοιχεία του αρχικώς εκδοθέντος παραστατικού.

Όπως έχει διευκρινιστεί και με την εγκύκλιο Ε.2103/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εκδίδονται:

66. Μπορεί να γίνει διόρθωση των εκδοθέντων τιμολογίων;

Με το ψηφιακό κουπόνι συσχετίζεται ένα μόνο παραστατικό: το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

65. Ποιο παραστατικό συσχετίζεται με το ψηφιακό κουπόνι;

Όταν το τιμολόγιο εκδίδεται με χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, τα δεδομένα διαβιβάζονται με τους τύπους παραστατικών 1.1, 1.4 και 1.6 του παραρτήματος της κοινής απόφασης Α.1138/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

64. Όταν το τιμολόγιο χωρίς τον ΕΦΚ εκδίδεται μέσω ΥΠΑΗΕΣ, με ποιους τύπους παραστατικών διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

* Ή μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

63. Πώς εκδίδει το πρατήριο τιμολόγιο πώλησης καυσίμου σε δικαιούχο αγρότη που δεν υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία, όπως αγρότη του ειδικού καθεστώτος;

Εκδίδεται τιμολόγιο μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ).

62. Πώς εκδίδει το πρατήριο τιμολόγιο πώλησης καυσίμου σε δικαιούχο αγρότη του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία;

Για την ενημέρωση των πρατηριούχων, όταν η υπολειπόμενη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα του αγρότη βαίνει προς εξάντληση, το εκδοθέν κουπόνι φέρει σχετική προειδοποίηση οριακού υπολοίπου.

Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστών παραστατικών, δηλαδή ενός χωρίς τον φόρο και ενός με τον φόρο.

Η έκδοση ενός και μόνο τιμολογίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το σύνολο της παραδοθείσας ποσότητας επιτρέπεται όταν η επιπλέον ποσότητα σε σχέση με την αναγραφόμενη στο κουπόνι είναι οριακή, για παράδειγμα λόγω στρογγυλοποιήσεων ποσότητας ή αξίας.

61. Πότε επιτρέπεται η έκδοση ενός τιμολογίου χωρίς τον ΕΦΚ για τη συνολική παραδοθείσα ποσότητα, εάν αυτή υπερβαίνει την αναγραφόμενη στο κουπόνι;

β) Εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, για την αξία της συναλλαγής που αντιστοιχεί στην επιπλέον παραδοθείσα ποσότητα.

α) Εκδίδεται τιμολόγιο χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προς τον δικαιούχο αγρότη, για την ποσότητα που αντιστοιχεί στο ψηφιακό κουπόνι. Αναγράφονται διακριτά η ποσότητα και το είδος των καυσίμων, με κωδικό 20 για Diesel ή 21 για Diesel Premium.

Για την απόδειξη που εκδίδεται αυτόματα στην αντλία, μέσω του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων, και η οποία περιλαμβάνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής.

60. Τι παραστατικά εκδίδονται όταν η παραδοθείσα ποσότητα καυσίμου είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα του ψηφιακού κουπονιού;

Στο τιμολόγιο αναγράφονται διακριτά η ποσότητα και το είδος των καυσίμων, με κωδικό καυσίμου:

Στη συνέχεια εκδίδεται τιμολόγιο χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προς τον δικαιούχο αγρότη.

Για την απόδειξη που εκδίδεται αυτόματα στην αντλία, μέσω του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων, και η οποία περιλαμβάνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής.

59. Πώς εκδίδονται τα παραστατικά πωλήσεων από τα πρατήρια, όταν η παραδοθείσα ποσότητα καυσίμου είναι ίση ή μικρότερη από την ποσότητα του ψηφιακού κουπονιού;

Οι «Αναφορές», με τα εξαργυρωμένα κουπόνια, τα λίτρα και την αξία, ανά πρατήριο και ανά τύπο καυσίμου, είναι διαθέσιμες μόνο στον ιδιοκτήτη.

Υπάρχει επίσης αναζήτηση με κωδικό κουπονιού, ΑΦΜ δικαιούχου ή Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης του παραστατικού, δηλαδή ΜΑΡΚ.

Από την κάρτα «Συναλλαγές» ανοίγει το ιστορικό, με φίλτρα:

58. Πού βλέπω τις συναλλαγές και τις αναφορές της επιχείρησης;

Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας αποτυπώνεται στις «Συναλλαγές», με τις ενδείξεις:

Συναλλαγές που δεν επαληθεύτηκαν δεν περιλαμβάνονται.

Διενεργείται από την ΑΑΔΕ εκτός της εφαρμογής.

Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βασίζεται στις επαληθευμένες συναλλαγές, με τα λίτρα και την αξία όπως επαληθεύτηκαν από το παραστατικό.

57. Πώς γίνεται η επιστροφή του ΕΦΚ στο πρατήριο;

Ζητήστε από τον δικαιούχο να εκδώσει νέο κουπόνι. Η έκδοση γίνεται αμέσως από την εφαρμογή του.

Ο κωδικός είναι άκυρος, έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του –πέντε ώρες από την έκδοση– ή το κουπόνι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή ακυρωθεί.

56. Εμφανίζεται το μήνυμα «Το κουπόνι δεν βρέθηκε» ή «Το κουπόνι δεν είναι ενεργό». Τι κάνω;

Εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση, ο δικαιούχος ζητά την αποδέσμευση από εκείνο το πρατήριο ή εκδίδει νέο κουπόνι.

Εάν πρόκειται για πρατήριο της επιχείρησής σας, η εξαργύρωση ολοκληρώνεται ή το κουπόνι αποδεσμεύεται από τις «Συναλλαγές».

Το κουπόνι έχει αναζητηθεί από άλλο πρατήριο.

55. Εμφανίζεται το μήνυμα «Το κουπόνι είναι ήδη δεσμευμένο από άλλο πρατήριο». Τι κάνω;

Εάν η προθεσμία παρέλθει –περίπου δύο ημέρες αργότερα– χωρίς ενέργεια, το κουπόνι ακυρώνεται αυτόματα και τα λίτρα επιστρέφουν στον δικαιούχο.

Περίπου μία ημέρα μετά τη λήξη του κουπονιού λαμβάνετε προειδοποιητικό email με προθεσμία.

Η συνέχιση γίνεται από τις «Συναλλαγές».

Η δέσμευση δεν λήγει με τη λήξη ισχύος του κουπονιού, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε την εξαργύρωση αργότερα από το ίδιο πρατήριο, χωρίς ο δικαιούχος να χρειαστεί νέο κουπόνι.

54. Ξέχασα ένα κουπόνι δεσμευμένο. Τι θα συμβεί;

Αποδεσμεύετε αμέσως κάθε κουπόνι που δεν πρόκειται να εξαργυρωθεί.

Η αποδέσμευση είναι δυνατή μόνο πριν από την καταχώριση παραστατικού.

Το κουπόνι επιστρέφει σε κατάσταση «Ενεργό», ώστε ο δικαιούχος να το χρησιμοποιήσει αλλού, χωρίς καμία χρέωση.

53. Δέσμευσα ένα κουπόνι, αλλά ο ανεφοδιασμός δεν έγινε. Τι κάνω;

Αλλάζει μόνο το πρατήριο. Το παραστατικό, η ώρα εξαργύρωσης και η επαλήθευση παραμένουν ως έχουν.

Επιλέγετε το πρατήριο όπου έγινε πράγματι ο ανεφοδιασμός.

Από τις «Συναλλαγές» επιλέγετε «Διόρθωση παραστατικού» και, στη σελίδα διόρθωσης, «Αλλαγή πρατηρίου».

52. Η εξαργύρωση καταχωρίστηκε σε λάθος πρατήριο της επιχείρησής μου. Τι κάνω;

Η διόρθωση υποβάλλεται από το πρατήριο στο οποίο έγινε η εξαργύρωση.

Από τις «Συναλλαγές» επιλέγετε «Διόρθωση παραστατικού», καταχωρίζετε εκ νέου το σωστό παραστατικό και επιλέγετε «Υποβολή διόρθωσης».

Ναι, όσο το κουπόνι βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

51. Καταχώρισα λάθος παραστατικό. Μπορώ να το αλλάξω;

* Εάν το παραστατικό είναι το σωστό, το αποτέλεσμα είναι οριστικό και η απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται.

* Εάν καταχωρίστηκε λάθος παραστατικό, διορθώστε το και υποβάλετέ το ξανά.

Αιτίες μπορεί να είναι:

Το παραστατικό βρέθηκε, αλλά η συναλλαγή δεν πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής.

50. Το κουπόνι εμφανίζεται με την ένδειξη «Μη έγκυρη επαλήθευση». Τι σημαίνει;

Υποβάλετέ το ξανά, επιλέγοντας «Διόρθωση παραστατικού» από τις «Συναλλαγές». Η επαλήθευση ξεκινά από την αρχή.

Ελέγξτε ότι ο κωδικός QR ή τα στοιχεία της χειροκίνητης καταχώρισης αντιστοιχούν στο σωστό παραστατικό.

Οι τρεις αυτόματες προσπάθειες εξαντλήθηκαν χωρίς να εντοπιστεί το παραστατικό.

49. Το κουπόνι εμφανίζεται ως «Μη Επαληθεύσιμο». Τι πρέπει να κάνω;

Εάν γνωρίζετε ότι καταχωρίσατε λάθος παραστατικό, διορθώστε το.

Το email που λαμβάνετε αναγράφει την ώρα της επόμενης προσπάθειας.

Το παραστατικό δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο myDATA ή στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και η εφαρμογή επαναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο.

48. Το κουπόνι εμφανίζεται με την ένδειξη «Αποτυχία επαλήθευσης». Τι πρέπει να κάνω;

Τα λίτρα και η αξία του παραστατικού καταλογίζονται οριστικά μόνο μετά την επιτυχή επαλήθευση.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς. Ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα από την κατάσταση του κουπονιού στις «Συναλλαγές» και με email.

Η πρώτη προσπάθεια γίνεται περίπου πέντε ώρες μετά την εξαργύρωση και, εάν χρειαστεί, επαναλαμβάνεται στις 15 και στις 35 ώρες.

* Ο τύπος καυσίμου πρέπει να είναι επιλέξιμος.

* Εκδότης πρέπει να είναι ο ΑΦΜ της επιχείρησής σας.

* Η ημερομηνία έκδοσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της έκδοσης του κουπονιού.

Διασταυρώνει τα στοιχεία του:

Η εφαρμογή ανακτά αυτόματα το παραστατικό είτε από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς είτε από το myDATA ή τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

47. Τι συμβαίνει μετά την εξαργύρωση;

Γ.3. Μετά την εξαργύρωση: επαλήθευση, διορθώσεις, επιστροφή ΕΦΚ

Η χρήση γίνεται με τον ίδιο λογαριασμό TaxisNet.

* Τη σάρωση του κουπονιού και του παραστατικού.

46. Μπορώ να εξαργυρώσω κουπόνι από το κινητό μου;

Κάθε παραστατικό συνδέεται με ένα μόνο κουπόνι.

* Τιμολόγιο της εφαρμογής «timologio» της ΑΑΔΕ δεν γίνεται δεκτό για καύσιμα.

* «Πάροχος / τιμολόγιο»: Συμπληρώνετε τον 15ψήφιο Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) του τιμολογίου στο myDATA.

* «Ταμειακή»: Συμπληρώνετε τον Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΑΜ ΦΗΜ), τον αριθμό και το ποσό, όπως αναγράφονται στο παραστατικό.

Εάν η σάρωση δεν είναι δυνατή, ο σύνδεσμος «Χειροκίνητη καταχώριση» ανοίγει την εναλλακτική φόρμα, όπου επιλέγετε:

Η σάρωση γίνεται στο πεδίο «QR παραστατικού».

Κατά κανόνα, με σάρωση του κωδικού QR που φέρει το τιμολόγιο το οποίο έχει εκδοθεί είτε με χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού –για αγρότες ειδικού καθεστώτος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)– είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Οποιοσδήποτε άλλος τύπος καυσίμου στο παραστατικό απορρίπτεται κατά την επαλήθευση, με την ένδειξη «Μη έγκυρη επαλήθευση».

Δεν δηλώνετε τύπο καυσίμου ούτε λίτρα. Αυτά προκύπτουν από το παραστατικό.

Για τους τύπους που αναγράφονται στην κάρτα «Επιλέξιμα καύσιμα» της σελίδας εξαργύρωσης: «Πετρέλαιο» και «Πετρέλαιο Premium».

44. Για ποιους τύπους καυσίμου ισχύει η απαλλαγή;

Στην περίπτωση αυτή ανεφοδιάζετε έως τα λίτρα του κουπονιού, διότι ποσότητα πέραν της ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας δεν καλύπτεται από την απαλλαγή.

Όταν το υπόλοιπο του δικαιούχου για το έτος είναι οριακό, η εφαρμογή εμφανίζει προειδοποίηση.

Στον δικαιούχο καταλογίζονται τα λίτρα του παραστατικού, όπως επαληθεύονται. Εάν έτσι σημειωθεί υπέρβαση της ετήσιας δικαιούμενης ποσότητάς του, η διαφορά αφαιρείται από τη μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα του επόμενου έτους.

Το κουπόνι αναγράφει τα λίτρα που δήλωσε ο δικαιούχος.

43. Πόσα λίτρα μπορώ να διαθέσω με ένα κουπόνι;

* Δεν απαιτείται ταυτότητα, βεβαίωση ή άλλο δικαιολογητικό.

Εμφανίζει τα στοιχεία του:

Με την αναζήτηση του κωδικού, η εφαρμογή επιβεβαιώνει ότι το κουπόνι είναι έγκυρο, εντός ισχύος και αχρησιμοποίητο.

Τίποτε πέρα από το ίδιο το κουπόνι.

42. Τι ελέγχω όταν ο δικαιούχος μού δείχνει το κουπόνι;

* Ανεφοδιάζετε, εκδίδετε το παραστατικό χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και σαρώνετε τον κωδικό QR του στο πεδίο «QR παραστατικού».

* Ελέγχετε τα στοιχεία του κουπονιού: δικαιούχο, λίτρα κουπονιού, διαθέσιμα λίτρα του δικαιούχου και επιλέξιμα καύσιμα.

* Σαρώνετε τον κωδικό QR του κουπονιού που σας δείχνει ο δικαιούχος ή πληκτρολογείτε τον κωδικό του, της μορφής AXXX-MMDD-NNNN-NNNN-NNNN, και πατάτε «Αναζήτηση». Το κουπόνι δεσμεύεται.

* Επιλέγετε το «Πρατήριο εξαργύρωσης» στο οποίο γίνεται η συναλλαγή.

* Νέο πρατήριο, αφού καταχωριστεί στο μητρώο της ΑΑΔΕ, προστίθεται με «Προσθήκη πρατηρίου».

* Η συμμετοχή επανέρχεται με «Επαναφορά συμμετοχής».

* Το πρατήριο παύει να δέχεται κουπόνια και να εμφανίζεται στο δίκτυο πρατηρίων. Οι προηγούμενες συναλλαγές του διατηρούνται.

40. Ένα πρατήριο έπαυσε να λειτουργεί. Τι κάνω;

Ελέγξτε το κατά την πρώτη σύνδεση και διατηρείτε το πάντα ενημερωμένο. Εάν είναι κενό ή λανθασμένο, η επιχείρηση δεν θα λαμβάνει καμία ενημέρωση.

Εκεί αποστέλλονται όλες οι ενημερώσεις:

Η διαδρομή είναι: μενού χρήστη, επάνω δεξιά → «Προφίλ» → «Επεξεργασία».

Στο email της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την εγγραφή και εμφανίζεται στη σελίδα «Το προφίλ μου».

39. Σε ποιο email λαμβάνω τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής;

Ένας χειριστής μπορεί να έχει οριστεί σε περισσότερα πρατήρια, ακόμη και διαφορετικών επιχειρήσεων. Κατά την εξαργύρωση επιλέγει το πρατήριο στο οποίο βρίσκεται.

Ο χειριστής λαμβάνει email επιβεβαίωσης με τον κατάλογο των πρατηρίων του.

* Επιλέγετε τα «Πρατήρια χειριστή», στα οποία θα εξαργυρώνει κουπόνια.

Καταχωρίζετε τον ΑΦΜ του και επιλέγετε «Αναζήτηση». Το όνομα και το επώνυμο αντλούνται αυτόματα από το μητρώο.

Από την αρχική σελίδα ακολουθείτε τη διαδρομή: «Διαχείριση» → «Χειριστές» → «Προσθήκη χειριστή».

Οι χειριστές είναι φυσικά πρόσωπα που εξαργυρώνουν κουπόνια εκ μέρους της επιχείρησης, με τους δικούς τους κωδικούς TaxisNet, μόνο στα πρατήρια στα οποία έχουν οριστεί, χωρίς πρόσβαση στη διαχείριση.

Ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο λογαριασμός της επιχείρησης, έχει τα δικαιώματα διαχείρισης για το προφίλ, τα πρατήρια, τους χειριστές και τις αναφορές. Μπορεί επίσης να εξαργυρώνει κουπόνια σε όλα τα πρατήρια της επιχείρησης.

37. Ποια είναι η διαφορά ιδιοκτήτη και χειριστή;

Εάν δεν εντοπιστεί ή δεν είναι ακριβής, την ορίζετε ή τη διορθώνετε με «Ορισμός θέσης» / «Αλλαγή θέσης», με κλικ στον χάρτη ή σύρσιμο της πινέζας στην είσοδο του πρατηρίου.

Η θέση προκύπτει αυτόματα από το μητρώο ή από τη διεύθυνση.

Ώστε το πρατήριο να εμφανίζεται σωστά στο δημόσιο «Δίκτυο πρατηρίων», από το οποίο οι δικαιούχοι εντοπίζουν πού μπορούν να εξαργυρώσουν τα κουπόνια τους.

36. Γιατί πρέπει να ορίσω θέση στον χάρτη για το πρατήριο;

Επικαιροποιήστε και οριστικοποιήστε τα στοιχεία της εγκατάστασης μέσω της εφαρμογής pratiria.aade.gr και στη συνέχεια επιστρέψτε στην εγγραφή.

Στην εφαρμογή εμφανίζονται τα πρατήρια που είναι καταχωρισμένα σε λειτουργία για τον ΑΦΜ σας στο «Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης» της ΑΑΔΕ.

35. Το πρατήριό μου δεν εμφανίζεται στα πρατήρια του μητρώου κατά την εγγραφή. Τι πρέπει να κάνω;

Η εγγραφή ολοκληρώνεται αμέσως, χωρίς έγκριση, και λαμβάνετε email επιβεβαίωσης.

* Επιλέγετε ποια πρατήρια θα δέχονται κουπόνια, τουλάχιστον ένα.

Ο οδηγός εγγραφής επαληθεύει αυτόματα τον ΑΦΜ και αντλεί τα στοιχεία της επιχείρησης και τα πρατήριά της από τα μητρώα της ΑΑΔΕ.

Εάν η επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη, η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη «Ο λογαριασμός σας δεν έχει ακόμη ρόλο», με το κουμπί «Εγγραφή επιχείρησης καυσίμων».

Συνδέεστε στη διεύθυνση mydiesel.aade.gr με τους κωδικούς TaxisNet της επιχείρησης.

34. Πώς εγγράφω την επιχείρησή μου στην εφαρμογή;

* Στην εφαρμογή κινητού, εμφανίζονται στην όψη «Ιστορικό» της καρτέλας «Κουπόνια».

* Επίσης, στο «Ιστορικό», με φίλτρα κατάστασης και χρονικού διαστήματος.

* Στην «Επισκόπηση», όπου εμφανίζονται τα διαθέσιμα λίτρα, τα λίτρα που χρησιμοποιήθηκαν, τα κουπόνια του έτους και η μηνιαία ανάλυση.

33. Πού βλέπω τα κουπόνια και το υπόλοιπό μου;

* Ακυρωμένο: Ακυρώθηκε από εσάς ή αυτόματα από το σύστημα. Τα λίτρα επέστρεψαν στο υπόλοιπο.

* Ληγμένο: Παρήλθαν οι πέντε ώρες χωρίς χρήση. Τα λίτρα επέστρεψαν στο υπόλοιπο.

* Χρησιμοποιημένο: Το πρατήριο το δέσμευσε ή το εξαργύρωσε. Περιλαμβάνει και το στάδιο της επαλήθευσης του παραστατικού.

* Ενεργό: Εκδόθηκε και βρίσκεται εντός του χρόνου ισχύος. Μπορεί να επιδειχθεί ή να ακυρωθεί. Τα λίτρα του είναι δεσμευμένα.

32. Τι σημαίνουν οι καταστάσεις του κουπονιού;

Εάν δεν το κάνει, το κουπόνι εμφανίζεται για λίγες ημέρες ως «Χρησιμοποιημένο» και στη συνέχεια ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Εμφανίζεται ως «Ακυρωμένο» και τα λίτρα επιστρέφουν στο υπόλοιπό σας.

Όχι. Το πρατήριο μπορεί να αποδεσμεύσει αμέσως το κουπόνι. Τότε επιστρέφει σε κατάσταση «Ενεργό» και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αλλού, εντός της διάρκειας ισχύος του.

31. Το πρατήριο σάρωσε το κουπόνι, αλλά ο ανεφοδιασμός δεν έγινε. Θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπό μου;

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, εμφανίζονται τα λίτρα παραστατικού, ο τύπος καυσίμου και η αξία, και ενημερώνεται το υπόλοιπό σας.

Εκτελείται αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) ή στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

30. Το κουπόνι εμφανίζεται «Χρησιμοποιημένο», αλλά χωρίς λίτρα παραστατικού. Τι συμβαίνει;

Κουπόνι που έχει ήδη σαρωθεί, δηλαδή δεσμευτεί, ή εξαργυρωθεί από το πρατήριο δεν ακυρώνεται από εσάς. Τυχόν διόρθωση γίνεται από το πρατήριο.

Τα λίτρα του επιστρέφουν αμέσως στο υπόλοιπό σας.

Ναι, όσο είναι «Ενεργό», από τη σελίδα «Στοιχεία κουπονιού», με το κουμπί «Ακύρωση κουπονιού».

29. Μπορώ να ακυρώσω ένα κουπόνι;

Β.3. Μετά την έκδοση: καταστάσεις, ακύρωση, ιστορικό

Εάν τον προηγούμενο χρόνο διαπιστώθηκε υπέρβαση στα λίτρα που προμηθεύτηκε ο δικαιούχος, η διαφορά αφαιρείται από την ποσότητα του τρέχοντος έτους και εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

Τα αδιάθετα λίτρα δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ορίζεται ανά ημερολογιακό έτος και διαβιβάζεται, με τα στοιχεία κάθε δικαιούχου, από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

28. Πότε ανανεώνεται το όριό μου;

Όταν το υπόλοιπό σας είναι οριακό, το πρατήριο ειδοποιείται να τηρήσει τα λίτρα του κουπονιού.

Εάν έτσι σημειωθεί υπέρβαση της ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας, η διαφορά αφαιρείται από τη μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα του επόμενου έτους.

Εάν διατέθηκαν περισσότερα, καταλογίζονται τα πραγματικά λίτρα και αφαιρούνται από το υπόλοιπό σας.

Εάν διατέθηκαν λιγότερα, η διαφορά επιστρέφει στο υπόλοιπο.

Στο υπόλοιπό σας καταλογίζονται τα λίτρα του παραστατικού, μετά την επαλήθευσή του.

27. Το πρατήριο έβαλε περισσότερα ή λιγότερα λίτρα από το κουπόνι. Τι συμβαίνει;

Κουπόνια που λήγουν ή ακυρώνονται επιστρέφουν τα λίτρα τους.

Το μόνο όριο είναι τα διαθέσιμα λίτρα του έτους. Κάθε ενεργό κουπόνι δεσμεύει τα λίτρα του, ώστε να μην εκδοθούν κουπόνια για περισσότερα λίτρα από όσα σας αναλογούν.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των κουπονιών.

Ο τύπος που προσμετράται είναι αυτός του παραστατικού του πρατηρίου και ελέγχεται κατά την επαλήθευση.

Όχι. Η απαλλαγή ισχύει για τους τύπους που αναγράφονται στην κάρτα «Επιλέξιμα καύσιμα» της σελίδας έκδοσης.

Κάθε κουπόνι εξαργυρώνεται μία μόνο φορά.

Το πρατήριο σαρώνει τον κωδικό, εκδίδει το παραστατικό χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ολοκληρώνει την εξαργύρωση.

Δεν απαιτείται ταυτότητα, βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή άλλο έγγραφο.

Μόνο τον κωδικό QR ή τον κωδικό του κουπονιού, από την οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή σας ή εκτυπωμένο.

Απλώς εκδίδετε νέο κουπόνι όταν χρειαστεί.

Εκδίδετε το κουπόνι λίγο πριν από τον ανεφοδιασμό. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί, λήγει αυτόματα, εμφανίζεται ως «Ληγμένο» και τα λίτρα του επιστρέφουν στο υπόλοιπό σας.

Πέντε ώρες από την έκδοση.

23. Πόση ώρα ισχύει το κουπόνι;

Μετά την επαλήθευση του παραστατικού, στο υπόλοιπό σας καταλογίζονται τα λίτρα που αναγράφει το παραστατικό του πρατηρίου, όχι τα λίτρα του κουπονιού.

Τα λίτρα δεσμεύονται από το υπόλοιπό σας κατά την έκδοση, επιστρέφουν όμως εάν το κουπόνι λήξει ή ακυρωθεί.

Την ποσότητα με την οποία πρόκειται πράγματι να ανεφοδιαστείτε, για παράδειγμα τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ του μηχανήματος, έως τα διαθέσιμα λίτρα του έτους.

Στην εφαρμογή κινητού η έκδοση γίνεται από την καρτέλα «Κουπόνια» → «Δημιουργία κουπονιού».

* Ανοίγει η σελίδα «Στοιχεία κουπονιού», με τον κωδικό QR –τον τετράγωνο κωδικό που σαρώνεται– και τον κωδικό του κουπονιού. Τη σελίδα αυτή επιδεικνύετε στο πρατήριο.

* Καταχωρίζετε τα «Επιθυμητά λίτρα», δηλαδή την ποσότητα με την οποία πρόκειται να ανεφοδιαστείτε.

* Ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται μόνιμα δίπλα στο όνομά σας, όπου υπάρχει και εικονίδιο ανανέωσης. Εάν η συνεδρία έχει ήδη λήξει, συνδεθείτε εκ νέου.

Η συνεδρία έχει περιορισμένη διάρκεια και η εφαρμογή σάς προειδοποιεί λίγο πριν από τη λήξη της.

20. Εμφανίστηκε το παράθυρο «Η συνεδρία σας πρόκειται να λήξει». Τι πρέπει να κάνω;

Στα στοιχεία αυτά αποστέλλονται οι ενημερώσεις της εφαρμογής.

Εάν τα αλλάξετε εκεί, επιλέξτε «Ενημέρωση από ΑΑΔΕ» στη σελίδα «Το προφίλ μου», ακολουθώντας τη διαδρομή: μενού χρήστη, επάνω δεξιά → «Προφίλ».

Τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή email και τηλέφωνα, προέρχονται από το μητρώο επικοινωνίας της ΑΑΔΕ.

Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ προέρχονται από τα μητρώα και δεν τροποποιούνται από εσάς.

19. Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία μου;

Τα κουπόνια που έχετε ήδη εκδώσει ισχύουν κανονικά.

Η είσοδος επιτρέπεται και το ιστορικό σας παραμένει διαθέσιμο. Η έκδοση κουπονιών ενεργοποιείται αυτόματα μόλις καταχωριστεί ποσότητα.

Για το τρέχον έτος δεν υπάρχουν δικαιούμενα λίτρα, είτε επειδή η δικαιούμενη ποσότητα δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είτε επειδή έχει εξαντληθεί.

18. Εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχει καταχωριστεί δικαίωμα αγροτικού πετρελαίου για εσάς». Τι σημαίνει;

Η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα μόλις καταχωριστεί ο ΑΦΜ σας. Θα λάβετε σχετικό email και SMS.

Απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου για τον έλεγχο της εγγραφής σας στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας δεν έχει διαβιβαστεί στην εφαρμογή από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δικαιούχου με δικαιούμενη ποσότητα.

17. Εμφανίζεται το μήνυμα «Το ΑΦΜ σας δεν είναι καταχωρισμένο στο myDiesel». Τι πρέπει να κάνω;

Δεν απαιτείται καμία αίτηση, επιβεβαίωση στοιχείων ή δικαιολογητικό.

Εκεί εμφανίζονται τα διαθέσιμα λίτρα του έτους και οι κάρτες «Νέο κουπόνι», «Επισκόπηση», «Ιστορικό» και «Δίκτυο πρατηρίων».

Τίποτε. Μετά την ταυτοποίηση μέσω TaxisNet, η εφαρμογή σάς αναγνωρίζει αυτόματα από τον ΑΦΜ σας και ανοίγει την αρχική σελίδα του δικαιούχου, με την ένδειξη «Αγρότης».

16. Συνδέθηκα για πρώτη φορά. Τι πρέπει να κάνω;

Τα εγχειρίδια χρήσης για τους δικαιούχους, με τίτλο «Οδηγός αγροτών», και για τις επιχειρήσεις, με τίτλο «Οδηγός επιχειρήσεων», διατίθενται από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, πριν από τη σύνδεση.

Η αλλαγή γλώσσας γίνεται από τον επιλογέα με τη σημαία στη γραμμή τίτλου της διαδικτυακής εφαρμογής ή από την καρτέλα «Προφίλ» της εφαρμογής κινητού. Ισχύει αμέσως, χωρίς νέα σύνδεση.

Στα ελληνικά και στα αγγλικά.

14. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται η εφαρμογή;

* Στην καρτέλα «Πρατήρια» της εφαρμογής κινητού, με δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού από την τοποθεσία σας.

* Στη διαδικτυακή εφαρμογή, σε χάρτη ή σε πίνακα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση.

Σε οποιοδήποτε πρατήριο καυσίμων συμμετέχει στο πρόγραμμα.

13. Πού μπορώ να εξαργυρώσω ένα κουπόνι;

Οι κωδικοί TaxisNet δεν αποθηκεύονται στην εφαρμογή και δεν ζητούνται ποτέ από την υποστήριξη.

Η εφαρμογή δεν τηρεί δικό της μητρώο κωδικών. Μετά την ταυτοποίηση, ο ρόλος σας –δικαιούχος, επιχείρηση καυσίμων ή χειριστής πρατηρίου– προκύπτει αυτόματα από τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας.

Η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TaxisNet, μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

12. Πώς συνδέομαι στην εφαρμογή;

Η εγγραφή και η διαχείριση της επιχείρησης γίνονται από τη διαδικτυακή εφαρμογή.

* Ιστορικό και προφίλ για τους δικαιούχους.

Διατίθεται επιπλέον η εφαρμογή κινητού myDiesel App για iOS και Android, με τις βασικές λειτουργίες:

Η διαδικτυακή εφαρμογή διατίθεται στη διεύθυνση mydiesel.aade.gr.

11. Πού βρίσκω την εφαρμογή;

Εάν το πρατήριο δεσμεύσει το κουπόνι και στη συνέχεια διακοπεί η σύνδεση, η δέσμευση διατηρείται και η εξαργύρωση ολοκληρώνεται μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, χωρίς νέο κουπόνι.

Το κουπόνι μπορεί να εκδοθεί εκ των προτέρων, από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση, και ισχύει για πέντε ώρες. Ο κωδικός του μπορεί να εκτυπωθεί ή να σημειωθεί.

10. Τι συμβαίνει αν η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο;

Ο τύπος καυσίμου που προσμετράται είναι αυτός του παραστατικού. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος απορρίπτεται κατά την επαλήθευση.

Αποκλειστικά για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, δηλαδή diesel κινητήρων, όπως αναγράφεται στην κάρτα «Επιλέξιμα καύσιμα» της εφαρμογής: «Πετρέλαιο» και «Πετρέλαιο Premium».

9. Για ποια καύσιμα ισχύει η απαλλαγή;

Τα λίτρα κάθε κουπονιού δεσμεύονται κατά την έκδοση. Μετά την εξαργύρωση, το υπόλοιπο ενημερώνεται με βάση τα λίτρα του παραστατικού, όπως επαληθεύονται από τα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Μέσω του myDieselApp, στην αρχική σελίδα, στη σελίδα έκδοσης κουπονιού και στην «Επισκόπηση».

8. Πώς ενημερώνομαι για το διαθέσιμο υπόλοιπο πετρελαίου μου;

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ξεκινά με μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα 4.000 λίτρων, βάσει των στοιχείων του 2026.

* Τον Δεκέμβριο αγοράζει 1.000 λίτρα και απομένουν αδιάθετα 2.000 λίτρα. Το δικαίωμα για αυτά δεν μεταφέρεται στο 2027.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα καθορίζεται σε 4.000 λίτρα. Το υπόλοιπο αναπροσαρμόζεται σε 3.000 λίτρα.

* Στις 30 Νοεμβρίου το υπόλοιπο είναι 3.865 λίτρα.

* Εισέρχεται στη νέα διαδικασία απαλλαγής στην αντλία με μέγιστο όριο 4.865 λίτρων.

* Η μέγιστη εκτιμώμενη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα για το 2026, βάσει των μέσων όρων των στοιχείων ΟΣΔΕ του 2025, είναι 4.865 λίτρα.

Το παράδειγμα αφορά νεοεισερχόμενο αγρότη που δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2025, έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ στις 27 Οκτωβρίου 2026.

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα διαμορφώνεται σε 4.800 λίτρα μείον δύο λίτρα, δηλαδή σε 4.798 λίτρα.

* Στις 31 Δεκεμβρίου 2026 το υπόλοιπο είναι αρνητικό κατά δύο λίτρα.

* Τον Δεκέμβριο αγοράζονται 302 λίτρα. Στο τελευταίο κουπόνι διατίθενται εκ παραδρομής δύο λίτρα παραπάνω και εκδίδεται παραστατικό με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και για αυτά.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια ποσότητα αναπροσαρμόζεται σε 4.800 λίτρα. Το υπόλοιπο γίνεται 300 λίτρα.

* Την 1η Νοεμβρίου το υπόλοιπο είναι 1.000 λίτρα.

* Έως την 31η Οκτωβρίου 2026 έχουν αγοραστεί 4.000 λίτρα, βάσει παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

* Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, βάσει των στοιχείων του 2025, είναι 5.000 λίτρα.

Παράδειγμα 4: Οριακή υπέρβαση κατά τον τελευταίο ανεφοδιασμό

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ξεκινά με μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα 5.000 λίτρων, βάσει των στοιχείων του 2026.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια ποσότητα παραμένει στα 5.000 λίτρα. Το υπόλοιπο παραμένει μηδενικό.

* Την 1η Νοεμβρίου ο δικαιούχος εισέρχεται στη νέα διαδικασία με μηδενικό υπόλοιπο.

* Έως την 31η Οκτωβρίου 2026 έχουν αγοραστεί 5.000 λίτρα, βάσει παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

* Έστω ότι η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, βάσει των στοιχείων του 2025, είναι 5.000 λίτρα.

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μέγιστη ετήσια ποσότητα διαμορφώνεται σε 4.000 λίτρα μείον 500 λίτρα, δηλαδή σε 3.500 λίτρα.

* Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την έκδοση κουπονιού, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα αναπροσαρμόζεται σε 4.000 λίτρα.

* Την 1η Νοεμβρίου ο δικαιούχος εισέρχεται στη νέα διαδικασία με υπόλοιπο 1.000 λίτρων.

* Έως την 31η Οκτωβρίου 2026 έχουν αγοραστεί 4.000 λίτρα, βάσει παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

* Έστω ότι η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, βάσει των στοιχείων του 2025, είναι 5.000 λίτρα.

Παράδειγμα 2: Αρνητικό υπόλοιπο που αφαιρείται από την ποσότητα του επόμενου έτους

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ξεκινά με μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα 4.800 λίτρων, βάσει των στοιχείων της δήλωσης ΟΣΔΕ του 2026.

* Τον Δεκέμβριο αγοράζει 280 λίτρα και μένουν αδιάθετα 20 λίτρα. Το δικαίωμα για αυτά τα λίτρα δεν μεταφέρεται στο 2027.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου 2026 οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα αναπροσαρμόζεται σε 4.800 λίτρα. Το υπόλοιπο αναπροσαρμόζεται σε 300 λίτρα.

* Αγοράζει 500 λίτρα τον Νοέμβριο και το υπόλοιπο διαμορφώνεται σε 500 λίτρα.

* Εισέρχεται στη νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ στην αντλία, την 1η Νοεμβρίου 2026, με υπόλοιπο 1.000 λίτρων.

* Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Οκτωβρίου 2026 έχει αγοράσει 4.000 λίτρα, βάσει παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

* Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, βάσει των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2025, είναι 5.000 λίτρα.

Για φυσικό πρόσωπο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2025, είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά την 1η Μαρτίου ή την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και έχει την απαιτούμενη ιδιότητα:

Παράδειγμα 1: Υπόλοιπο που δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος

Μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2026, δηλαδή την οριστικοποίηση του ελέγχου της δήλωσης ΟΣΔΕ, η εφαρμογή ενημερώνεται με την πραγματική υπολειπόμενη δικαιούμενη ποσότητα κάθε δικαιούχου για το 2026.

Η ποσότητα υπολογίζεται με βάση τη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα που προκύπτει από τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2025, αφού αφαιρεθούν οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν αγοραστεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2026 και για τις οποίες έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά πωλήσεων.

Την 1η Νοεμβρίου 2026 η ψηφιακή εφαρμογή είναι ενημερωμένη με την εκτιμώμενη υπολειπόμενη ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται κάθε δικαιούχος για το 2026.

7. Είμαι δικαιούχος αγρότης που έχει κάνει ΟΣΔΕ το 2025, είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ κατά την 1η Μαρτίου ή την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μου έχει αποδοθεί η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη. Ποιο είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο την 1η Νοεμβρίου 2026 και πώς ενημερώνεται;

Η ποσότητα αυτή αναπροσαρμόζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του δικαιούχου αγρότη για το τρέχον έτος.

Για τα δικαιούχα πρόσωπα με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα», λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετήσιων μέγιστων δικαιούμενων ποσοτήτων, ανά φυτική ή ζωική παραγωγή, βάσει των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους.

Στη συνέχεια, η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα αναπροσαρμόζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους.

Από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για τα δικαιούχα πρόσωπα που έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης –τη δήλωση που αναφέρεται και ως «ΟΣΔΕ», από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου– για το προηγούμενο έτος, ο υπολογισμός της μέγιστης ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία της αίτησης του προηγούμενου έτους.

6. Πώς υπολογίζεται η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα που παραλαμβάνει με απαλλαγή από τον ΕΦΚ κάθε δικαιούχος αγρότης;

Αδιάθετα λίτρα δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Το διαθέσιμο υπόλοιπο κάθε δικαιούχου εμφανίζεται στο myDieselApp και ενημερώνεται αυτόματα με κάθε κουπόνι και κάθε συναλλαγή.

Η ποσότητα προσδιορίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης κάθε έτους.

Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, σε λίτρα ανά ημερολογιακό έτος, υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση την ποσότητα πετρελαίου κινητήρων που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών, σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

5. Ποια είναι η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου ανά δικαιούχο;

Ο δικαιούχος ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και γραπτό μήνυμα στο κινητό (SMS), όταν καταχωριστεί, και συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet.

Όχι. Τα στοιχεία των δικαιούχων αγροτών και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου που αναλογεί σε καθέναν αντλούνται αυτόματα στην εφαρμογή από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Απαιτούνται δικαιολογητικά ή αίτηση από τους δικαιούχους αγρότες για τη χρήση του myDieselApp;

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επαληθεύει αυτόματα το παραστατικό.

– Ολοκληρώνει τη συναλλαγή, καταχωρίζοντας το παραστατικό στην εφαρμογή.

– Σαρώνει ή καταχωρίζει τον κωδικό του κουπονιού.

Ο δικαιούχος εκδίδει ψηφιακό κουπόνι για την ποσότητα πετρελαίου κινητήρων με την οποία πρόκειται να ανεφοδιαστεί και το επιδεικνύει στο πρατήριο.

3. Πώς γίνεται η αγορά πετρελαίου μέσω του myDieselApp;

– Τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

– Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

– Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το εκάστοτε τρέχον ή το προηγούμενο του τρέχοντος έτος.

Δικαιούχοι απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, δηλαδή diesel κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο –την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α.1224/2026– είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

2. Ποια πρόσωπα δικαιούνται την απαλλαγή από τον ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, δηλαδή diesel κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία;

β) Στα πρατήρια καυσίμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

– Τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

– Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α) Στους δικαιούχους απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, δηλαδή στη φυτική και ζωική παραγωγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1. Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν το myDieselApp για την προμήθεια πετρελαίου με απαλλαγή από τον ΕΦΚ;

Ο επικαιροποιημένος οδηγός της ΑΑΔΕ διευκρινίζει τη διαδικασία για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις καυσίμων, από την έκδοση του κουπονιού έως τα παραστατικά και την επιστροφή του φόρου στα πρατήρια. Η ΑΑΔΕ σάς συστήνει να μη γνωστοποιείτε ποτέ σε τρίτους τους κωδικούς TaxisNet ή άλλα προσωπικά δεδομένα σας.

Με ψηφιακό κουπόνι μέσω του myDieselApp προμηθεύονται από την 1η Νοεμβρίου 2026 πετρέλαιο χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες . Η ένταξή τους γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση ή δικαιολογητικά, ενώ ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται σε πρατήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάθε κουπόνι ισχύει για πέντε ώρες, τα αδιάθετα λίτρα δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος και τυχόν υπέρβαση της ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας αφαιρείται από το όριο της επόμενης χρονιάς.

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Αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ: Όλες οι απαντήσεις για το myDiesel

Με ψηφιακό κουπόνι μέσω του myDieselApp προμηθεύονται από την 1η Νοεμβρίου 2026 πετρέλαιο χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες. Η ένταξή τους γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση ή δικαιολογητικά, ενώ ο ανεφοδιασμός πραγματοποιείται σε πρατήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάθε κουπόνι ισχύει για πέντε ώρες, τα αδιάθετα λίτρα δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος και τυχόν υπέρβαση της ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας αφαιρείται από το όριο της επόμενης χρονιάς.

Ο επικαιροποιημένος οδηγός της ΑΑΔΕ διευκρινίζει τη διαδικασία για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις καυσίμων, από την έκδοση του κουπονιού έως τα παραστατικά και την επιστροφή του φόρου στα πρατήρια. Η ΑΑΔΕ σάς συστήνει να μη γνωστοποιείτε ποτέ σε τρίτους τους κωδικούς TaxisNet ή άλλα προσωπικά δεδομένα σας.

Α. Γενικές ερωτήσεις

1. Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν το myDieselApp για την προμήθεια πετρελαίου με απαλλαγή από τον ΕΦΚ;

Το myDieselApp απευθύνεται:

α) Στους δικαιούχους απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, δηλαδή στη φυτική και ζωική παραγωγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία:

- Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

- Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

- Τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

β) Στα πρατήρια καυσίμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

2. Ποια πρόσωπα δικαιούνται την απαλλαγή από τον ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, δηλαδή diesel κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία;

Δικαιούχοι απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, δηλαδή diesel κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο --την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α.1224/2026-- είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:

- Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το εκάστοτε τρέχον ή το προηγούμενο του τρέχοντος έτος.

- Είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

- Τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

3. Πώς γίνεται η αγορά πετρελαίου μέσω του myDieselApp;

Ο δικαιούχος εκδίδει ψηφιακό κουπόνι για την ποσότητα πετρελαίου κινητήρων με την οποία πρόκειται να ανεφοδιαστεί και το επιδεικνύει στο πρατήριο.

Το πρατήριο:

- Σαρώνει ή καταχωρίζει τον κωδικό του κουπονιού.

- Παραδίδει το πετρέλαιο.

- Εκδίδει το παραστατικό χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

- Ολοκληρώνει τη συναλλαγή, καταχωρίζοντας το παραστατικό στην εφαρμογή.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επαληθεύει αυτόματα το παραστατικό.

4. Απαιτούνται δικαιολογητικά ή αίτηση από τους δικαιούχους αγρότες για τη χρήση του myDieselApp;

Όχι. Τα στοιχεία των δικαιούχων αγροτών και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου που αναλογεί σε καθέναν αντλούνται αυτόματα στην εφαρμογή από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και γραπτό μήνυμα στο κινητό (SMS), όταν καταχωριστεί, και συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet.

5. Ποια είναι η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου ανά δικαιούχο;

Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, σε λίτρα ανά ημερολογιακό έτος, υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση την ποσότητα πετρελαίου κινητήρων που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών, σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Η ποσότητα προσδιορίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης κάθε έτους.

Το διαθέσιμο υπόλοιπο κάθε δικαιούχου εμφανίζεται στο myDieselApp και ενημερώνεται αυτόματα με κάθε κουπόνι και κάθε συναλλαγή.

Αδιάθετα λίτρα δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

6. Πώς υπολογίζεται η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα που παραλαμβάνει με απαλλαγή από τον ΕΦΚ κάθε δικαιούχος αγρότης;

Από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για τα δικαιούχα πρόσωπα που έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης --τη δήλωση που αναφέρεται και ως «ΟΣΔΕ», από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-- για το προηγούμενο έτος, ο υπολογισμός της μέγιστης ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία της αίτησης του προηγούμενου έτους.

Στη συνέχεια, η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα αναπροσαρμόζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους.

Για τα δικαιούχα πρόσωπα με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα», λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετήσιων μέγιστων δικαιούμενων ποσοτήτων, ανά φυτική ή ζωική παραγωγή, βάσει των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους.

Η ποσότητα αυτή αναπροσαρμόζεται με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του δικαιούχου αγρότη για το τρέχον έτος.

7. Είμαι δικαιούχος αγρότης που έχει κάνει ΟΣΔΕ το 2025, είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ κατά την 1η Μαρτίου ή την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μου έχει αποδοθεί η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του νεοεισερχόμενου επαγγελματία αγρότη. Ποιο είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο την 1η Νοεμβρίου 2026 και πώς ενημερώνεται;

Την 1η Νοεμβρίου 2026 η ψηφιακή εφαρμογή είναι ενημερωμένη με την εκτιμώμενη υπολειπόμενη ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται κάθε δικαιούχος για το 2026.

Η ποσότητα υπολογίζεται με βάση τη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα που προκύπτει από τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2025, αφού αφαιρεθούν οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν αγοραστεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2026 και για τις οποίες έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά πωλήσεων.

Μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2026, δηλαδή την οριστικοποίηση του ελέγχου της δήλωσης ΟΣΔΕ, η εφαρμογή ενημερώνεται με την πραγματική υπολειπόμενη δικαιούμενη ποσότητα κάθε δικαιούχου για το 2026.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Υπόλοιπο που δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος

Για φυσικό πρόσωπο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2025, είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά την 1η Μαρτίου ή την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και έχει την απαιτούμενη ιδιότητα:

* Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, βάσει των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2025, είναι 5.000 λίτρα.

* Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Οκτωβρίου 2026 έχει αγοράσει 4.000 λίτρα, βάσει παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

* Εισέρχεται στη νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ στην αντλία, την 1η Νοεμβρίου 2026, με υπόλοιπο 1.000 λίτρων.

* Αγοράζει 500 λίτρα τον Νοέμβριο και το υπόλοιπο διαμορφώνεται σε 500 λίτρα.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου 2026 οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα αναπροσαρμόζεται σε 4.800 λίτρα. Το υπόλοιπο αναπροσαρμόζεται σε 300 λίτρα.

* Τον Δεκέμβριο αγοράζει 280 λίτρα και μένουν αδιάθετα 20 λίτρα. Το δικαίωμα για αυτά τα λίτρα δεν μεταφέρεται στο 2027.

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ξεκινά με μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα 4.800 λίτρων, βάσει των στοιχείων της δήλωσης ΟΣΔΕ του 2026.

Παράδειγμα 2: Αρνητικό υπόλοιπο που αφαιρείται από την ποσότητα του επόμενου έτους

* Έστω ότι η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, βάσει των στοιχείων του 2025, είναι 5.000 λίτρα.

* Έως την 31η Οκτωβρίου 2026 έχουν αγοραστεί 4.000 λίτρα, βάσει παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

* Την 1η Νοεμβρίου ο δικαιούχος εισέρχεται στη νέα διαδικασία με υπόλοιπο 1.000 λίτρων.

* Τον Νοέμβριο αγοράζει 500 λίτρα και απομένουν 500 λίτρα.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα αναπροσαρμόζεται σε 4.000 λίτρα.

* Το υπόλοιπο γίνεται αρνητικό: μείον 500 λίτρα.

* Η εφαρμογή δεν επιτρέπει την έκδοση κουπονιού, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο.

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μέγιστη ετήσια ποσότητα διαμορφώνεται σε 4.000 λίτρα μείον 500 λίτρα, δηλαδή σε 3.500 λίτρα.

Παράδειγμα 3: Μηδενικό υπόλοιπο

* Έστω ότι η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, βάσει των στοιχείων του 2025, είναι 5.000 λίτρα.

* Έως την 31η Οκτωβρίου 2026 έχουν αγοραστεί 5.000 λίτρα, βάσει παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

* Την 1η Νοεμβρίου ο δικαιούχος εισέρχεται στη νέα διαδικασία με μηδενικό υπόλοιπο.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια ποσότητα παραμένει στα 5.000 λίτρα. Το υπόλοιπο παραμένει μηδενικό.

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ξεκινά με μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα 5.000 λίτρων, βάσει των στοιχείων του 2026.

Παράδειγμα 4: Οριακή υπέρβαση κατά τον τελευταίο ανεφοδιασμό

* Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα, βάσει των στοιχείων του 2025, είναι 5.000 λίτρα.

* Έως την 31η Οκτωβρίου 2026 έχουν αγοραστεί 4.000 λίτρα, βάσει παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

* Την 1η Νοεμβρίου το υπόλοιπο είναι 1.000 λίτρα.

* Τον Νοέμβριο αγοράζονται 500 λίτρα και απομένουν 500 λίτρα.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια ποσότητα αναπροσαρμόζεται σε 4.800 λίτρα. Το υπόλοιπο γίνεται 300 λίτρα.

* Τον Δεκέμβριο αγοράζονται 302 λίτρα. Στο τελευταίο κουπόνι διατίθενται εκ παραδρομής δύο λίτρα παραπάνω και εκδίδεται παραστατικό με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και για αυτά.

* Στις 31 Δεκεμβρίου 2026 το υπόλοιπο είναι αρνητικό κατά δύο λίτρα.

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα διαμορφώνεται σε 4.800 λίτρα μείον δύο λίτρα, δηλαδή σε 4.798 λίτρα.

Παράδειγμα νεοεισερχόμενου αγρότη

Το παράδειγμα αφορά νεοεισερχόμενο αγρότη που δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το 2025, έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ στις 27 Οκτωβρίου 2026.

* Η μέγιστη εκτιμώμενη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα για το 2026, βάσει των μέσων όρων των στοιχείων ΟΣΔΕ του 2025, είναι 4.865 λίτρα.

* Εισέρχεται στη νέα διαδικασία απαλλαγής στην αντλία με μέγιστο όριο 4.865 λίτρων.

* Τον Νοέμβριο αγοράζει 1.000 λίτρα.

* Στις 30 Νοεμβρίου το υπόλοιπο είναι 3.865 λίτρα.

* Έστω ότι την 1η Δεκεμβρίου οριστικοποιείται η δήλωση ΟΣΔΕ και η μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα καθορίζεται σε 4.000 λίτρα. Το υπόλοιπο αναπροσαρμόζεται σε 3.000 λίτρα.

* Τον Δεκέμβριο αγοράζει 1.000 λίτρα και απομένουν αδιάθετα 2.000 λίτρα. Το δικαίωμα για αυτά δεν μεταφέρεται στο 2027.

* Από την 1η Ιανουαρίου 2027 ξεκινά με μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα 4.000 λίτρων, βάσει των στοιχείων του 2026.

8. Πώς ενημερώνομαι για το διαθέσιμο υπόλοιπο πετρελαίου μου;

Μέσω του myDieselApp, στην αρχική σελίδα, στη σελίδα έκδοσης κουπονιού και στην «Επισκόπηση».

Τα λίτρα κάθε κουπονιού δεσμεύονται κατά την έκδοση. Μετά την εξαργύρωση, το υπόλοιπο ενημερώνεται με βάση τα λίτρα του παραστατικού, όπως επαληθεύονται από τα συστήματα της ΑΑΔΕ.

9. Για ποια καύσιμα ισχύει η απαλλαγή;

Αποκλειστικά για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, δηλαδή diesel κινητήρων, όπως αναγράφεται στην κάρτα «Επιλέξιμα καύσιμα» της εφαρμογής: «Πετρέλαιο» και «Πετρέλαιο Premium».

Ο τύπος καυσίμου που προσμετράται είναι αυτός του παραστατικού. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος απορρίπτεται κατά την επαλήθευση.

10. Τι συμβαίνει αν η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο;

Το κουπόνι μπορεί να εκδοθεί εκ των προτέρων, από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση, και ισχύει για πέντε ώρες. Ο κωδικός του μπορεί να εκτυπωθεί ή να σημειωθεί.

Εάν το πρατήριο δεσμεύσει το κουπόνι και στη συνέχεια διακοπεί η σύνδεση, η δέσμευση διατηρείται και η εξαργύρωση ολοκληρώνεται μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, χωρίς νέο κουπόνι.

11. Πού βρίσκω την εφαρμογή;

Η διαδικτυακή εφαρμογή διατίθεται στη διεύθυνση mydiesel.aade.gr.

Διατίθεται επιπλέον η εφαρμογή κινητού myDiesel App για iOS και Android, με τις βασικές λειτουργίες:

* Αναζήτηση των πρατηρίων που συμμετέχουν.

* Έκδοση και επίδειξη κουπονιών.

* Ιστορικό και προφίλ για τους δικαιούχους.

* Εξαργύρωση κουπονιών για τα πρατήρια.

Η εγγραφή και η διαχείριση της επιχείρησης γίνονται από τη διαδικτυακή εφαρμογή.

12. Πώς συνδέομαι στην εφαρμογή;

Η είσοδος γίνεται αποκλειστικά με τους κωδικούς TaxisNet, μέσω της υπηρεσίας ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Η εφαρμογή δεν τηρεί δικό της μητρώο κωδικών. Μετά την ταυτοποίηση, ο ρόλος σας --δικαιούχος, επιχείρηση καυσίμων ή χειριστής πρατηρίου-- προκύπτει αυτόματα από τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας.

Οι κωδικοί TaxisNet δεν αποθηκεύονται στην εφαρμογή και δεν ζητούνται ποτέ από την υποστήριξη.

13. Πού μπορώ να εξαργυρώσω ένα κουπόνι;

Σε οποιοδήποτε πρατήριο καυσίμων συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Το «Δίκτυο πρατηρίων» εμφανίζεται:

* Στη διαδικτυακή εφαρμογή, σε χάρτη ή σε πίνακα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση.

* Στην καρτέλα «Πρατήρια» της εφαρμογής κινητού, με δυνατότητα αναζήτησης και εντοπισμού από την τοποθεσία σας.

14. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται η εφαρμογή;

Στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Η αλλαγή γλώσσας γίνεται από τον επιλογέα με τη σημαία στη γραμμή τίτλου της διαδικτυακής εφαρμογής ή από την καρτέλα «Προφίλ» της εφαρμογής κινητού. Ισχύει αμέσως, χωρίς νέα σύνδεση.

15. Πού βρίσκω τα εγχειρίδια χρήσης;

Τα εγχειρίδια χρήσης για τους δικαιούχους, με τίτλο «Οδηγός αγροτών», και για τις επιχειρήσεις, με τίτλο «Οδηγός επιχειρήσεων», διατίθενται από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, πριν από τη σύνδεση.

Β. Δικαιούχοι

Β.1. Σύνδεση και λογαριασμός

16. Συνδέθηκα για πρώτη φορά. Τι πρέπει να κάνω;

Τίποτε. Μετά την ταυτοποίηση μέσω TaxisNet, η εφαρμογή σάς αναγνωρίζει αυτόματα από τον ΑΦΜ σας και ανοίγει την αρχική σελίδα του δικαιούχου, με την ένδειξη «Αγρότης».

Εκεί εμφανίζονται τα διαθέσιμα λίτρα του έτους και οι κάρτες «Νέο κουπόνι», «Επισκόπηση», «Ιστορικό» και «Δίκτυο πρατηρίων».

Δεν απαιτείται καμία αίτηση, επιβεβαίωση στοιχείων ή δικαιολογητικό.

17. Εμφανίζεται το μήνυμα «Το ΑΦΜ σας δεν είναι καταχωρισμένο στο myDiesel». Τι πρέπει να κάνω;

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σας δεν έχει διαβιβαστεί στην εφαρμογή από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δικαιούχου με δικαιούμενη ποσότητα.

Απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου για τον έλεγχο της εγγραφής σας στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Η εφαρμογή ενημερώνεται αυτόματα μόλις καταχωριστεί ο ΑΦΜ σας. Θα λάβετε σχετικό email και SMS.

18. Εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχει καταχωριστεί δικαίωμα αγροτικού πετρελαίου για εσάς». Τι σημαίνει;

Για το τρέχον έτος δεν υπάρχουν δικαιούμενα λίτρα, είτε επειδή η δικαιούμενη ποσότητα δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είτε επειδή έχει εξαντληθεί.

Η είσοδος επιτρέπεται και το ιστορικό σας παραμένει διαθέσιμο. Η έκδοση κουπονιών ενεργοποιείται αυτόματα μόλις καταχωριστεί ποσότητα.

Τα κουπόνια που έχετε ήδη εκδώσει ισχύουν κανονικά.

19. Μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία μου;

Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ προέρχονται από τα μητρώα και δεν τροποποιούνται από εσάς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή email και τηλέφωνα, προέρχονται από το μητρώο επικοινωνίας της ΑΑΔΕ.

Εάν τα αλλάξετε εκεί, επιλέξτε «Ενημέρωση από ΑΑΔΕ» στη σελίδα «Το προφίλ μου», ακολουθώντας τη διαδρομή: μενού χρήστη, επάνω δεξιά → «Προφίλ».

Στα στοιχεία αυτά αποστέλλονται οι ενημερώσεις της εφαρμογής.

20. Εμφανίστηκε το παράθυρο «Η συνεδρία σας πρόκειται να λήξει». Τι πρέπει να κάνω;

Η συνεδρία έχει περιορισμένη διάρκεια και η εφαρμογή σάς προειδοποιεί λίγο πριν από τη λήξη της.

* Επιλέξτε «Ανανέωση συνεδρίας» για να συνεχίσετε.

* Ο υπολειπόμενος χρόνος εμφανίζεται μόνιμα δίπλα στο όνομά σας, όπου υπάρχει και εικονίδιο ανανέωσης. Εάν η συνεδρία έχει ήδη λήξει, συνδεθείτε εκ νέου.

Β.2. Κουπόνι πετρελαίου

21. Πώς εκδίδω κουπόνι;

Από την αρχική σελίδα:

* Επιλέγετε «Νέο κουπόνι».

* Καταχωρίζετε τα «Επιθυμητά λίτρα», δηλαδή την ποσότητα με την οποία πρόκειται να ανεφοδιαστείτε.

* Επιλέγετε «Έκδοση κουπονιού».

* Ανοίγει η σελίδα «Στοιχεία κουπονιού», με τον κωδικό QR --τον τετράγωνο κωδικό που σαρώνεται-- και τον κωδικό του κουπονιού. Τη σελίδα αυτή επιδεικνύετε στο πρατήριο.

Στην εφαρμογή κινητού η έκδοση γίνεται από την καρτέλα «Κουπόνια» → «Δημιουργία κουπονιού».

22. Πόσα λίτρα πρέπει να δηλώσω;

Την ποσότητα με την οποία πρόκειται πράγματι να ανεφοδιαστείτε, για παράδειγμα τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ του μηχανήματος, έως τα διαθέσιμα λίτρα του έτους.

Τα λίτρα δεσμεύονται από το υπόλοιπό σας κατά την έκδοση, επιστρέφουν όμως εάν το κουπόνι λήξει ή ακυρωθεί.

Μετά την επαλήθευση του παραστατικού, στο υπόλοιπό σας καταλογίζονται τα λίτρα που αναγράφει το παραστατικό του πρατηρίου, όχι τα λίτρα του κουπονιού.

23. Πόση ώρα ισχύει το κουπόνι;

Πέντε ώρες από την έκδοση.

Εκδίδετε το κουπόνι λίγο πριν από τον ανεφοδιασμό. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί, λήγει αυτόματα, εμφανίζεται ως «Ληγμένο» και τα λίτρα του επιστρέφουν στο υπόλοιπό σας.

Απλώς εκδίδετε νέο κουπόνι όταν χρειαστεί.

24. Τι επιδεικνύω στο πρατήριο;

Μόνο τον κωδικό QR ή τον κωδικό του κουπονιού, από την οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή σας ή εκτυπωμένο.

Δεν απαιτείται ταυτότητα, βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή άλλο έγγραφο.

Το πρατήριο σαρώνει τον κωδικό, εκδίδει το παραστατικό χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ολοκληρώνει την εξαργύρωση.

Κάθε κουπόνι εξαργυρώνεται μία μόνο φορά.

25. Πρέπει να δηλώσω τύπο καυσίμου;

Όχι. Η απαλλαγή ισχύει για τους τύπους που αναγράφονται στην κάρτα «Επιλέξιμα καύσιμα» της σελίδας έκδοσης.

Ο τύπος που προσμετράται είναι αυτός του παραστατικού του πρατηρίου και ελέγχεται κατά την επαλήθευση.

26. Πόσα κουπόνια μπορώ να εκδώσω;

Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των κουπονιών.

Το μόνο όριο είναι τα διαθέσιμα λίτρα του έτους. Κάθε ενεργό κουπόνι δεσμεύει τα λίτρα του, ώστε να μην εκδοθούν κουπόνια για περισσότερα λίτρα από όσα σας αναλογούν.

Κουπόνια που λήγουν ή ακυρώνονται επιστρέφουν τα λίτρα τους.

27. Το πρατήριο έβαλε περισσότερα ή λιγότερα λίτρα από το κουπόνι. Τι συμβαίνει;

Στο υπόλοιπό σας καταλογίζονται τα λίτρα του παραστατικού, μετά την επαλήθευσή του.

Εάν διατέθηκαν λιγότερα, η διαφορά επιστρέφει στο υπόλοιπο.

Εάν διατέθηκαν περισσότερα, καταλογίζονται τα πραγματικά λίτρα και αφαιρούνται από το υπόλοιπό σας.

Εάν έτσι σημειωθεί υπέρβαση της ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας, η διαφορά αφαιρείται από τη μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα του επόμενου έτους.

Όταν το υπόλοιπό σας είναι οριακό, το πρατήριο ειδοποιείται να τηρήσει τα λίτρα του κουπονιού.

28. Πότε ανανεώνεται το όριό μου;

Η μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ορίζεται ανά ημερολογιακό έτος και διαβιβάζεται, με τα στοιχεία κάθε δικαιούχου, από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Τα αδιάθετα λίτρα δεν μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Εάν τον προηγούμενο χρόνο διαπιστώθηκε υπέρβαση στα λίτρα που προμηθεύτηκε ο δικαιούχος, η διαφορά αφαιρείται από την ποσότητα του τρέχοντος έτους και εμφανίζεται στην αρχική σελίδα.

Β.3. Μετά την έκδοση: καταστάσεις, ακύρωση, ιστορικό

29. Μπορώ να ακυρώσω ένα κουπόνι;

Ναι, όσο είναι «Ενεργό», από τη σελίδα «Στοιχεία κουπονιού», με το κουμπί «Ακύρωση κουπονιού».

Τα λίτρα του επιστρέφουν αμέσως στο υπόλοιπό σας.

Κουπόνι που έχει ήδη σαρωθεί, δηλαδή δεσμευτεί, ή εξαργυρωθεί από το πρατήριο δεν ακυρώνεται από εσάς. Τυχόν διόρθωση γίνεται από το πρατήριο.

30. Το κουπόνι εμφανίζεται «Χρησιμοποιημένο», αλλά χωρίς λίτρα παραστατικού. Τι συμβαίνει;

Η επαλήθευση του παραστατικού εκκρεμεί.

Εκτελείται αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) ή στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση, εμφανίζονται τα λίτρα παραστατικού, ο τύπος καυσίμου και η αξία, και ενημερώνεται το υπόλοιπό σας.

31. Το πρατήριο σάρωσε το κουπόνι, αλλά ο ανεφοδιασμός δεν έγινε. Θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπό μου;

Όχι. Το πρατήριο μπορεί να αποδεσμεύσει αμέσως το κουπόνι. Τότε επιστρέφει σε κατάσταση «Ενεργό» και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αλλού, εντός της διάρκειας ισχύος του.

Εάν δεν το κάνει, το κουπόνι εμφανίζεται για λίγες ημέρες ως «Χρησιμοποιημένο» και στη συνέχεια ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα. Εμφανίζεται ως «Ακυρωμένο» και τα λίτρα επιστρέφουν στο υπόλοιπό σας.

32. Τι σημαίνουν οι καταστάσεις του κουπονιού;

* Ενεργό: Εκδόθηκε και βρίσκεται εντός του χρόνου ισχύος. Μπορεί να επιδειχθεί ή να ακυρωθεί. Τα λίτρα του είναι δεσμευμένα.

* Χρησιμοποιημένο: Το πρατήριο το δέσμευσε ή το εξαργύρωσε. Περιλαμβάνει και το στάδιο της επαλήθευσης του παραστατικού.

* Ληγμένο: Παρήλθαν οι πέντε ώρες χωρίς χρήση. Τα λίτρα επέστρεψαν στο υπόλοιπο.

* Ακυρωμένο: Ακυρώθηκε από εσάς ή αυτόματα από το σύστημα. Τα λίτρα επέστρεψαν στο υπόλοιπο.

33. Πού βλέπω τα κουπόνια και το υπόλοιπό μου;

* Στην «Επισκόπηση», όπου εμφανίζονται τα διαθέσιμα λίτρα, τα λίτρα που χρησιμοποιήθηκαν, τα κουπόνια του έτους και η μηνιαία ανάλυση.

* Επίσης, στο «Ιστορικό», με φίλτρα κατάστασης και χρονικού διαστήματος.

* Στην εφαρμογή κινητού, εμφανίζονται στην όψη «Ιστορικό» της καρτέλας «Κουπόνια».

Γ. Επιχειρήσεις

Γ.1. Εγγραφή και λογαριασμοί

34. Πώς εγγράφω την επιχείρησή μου στην εφαρμογή;

Συνδέεστε στη διεύθυνση mydiesel.aade.gr με τους κωδικούς TaxisNet της επιχείρησης.

Εάν η επιχείρηση δεν είναι εγγεγραμμένη, η εφαρμογή εμφανίζει την οθόνη «Ο λογαριασμός σας δεν έχει ακόμη ρόλο», με το κουμπί «Εγγραφή επιχείρησης καυσίμων».

Ο οδηγός εγγραφής επαληθεύει αυτόματα τον ΑΦΜ και αντλεί τα στοιχεία της επιχείρησης και τα πρατήριά της από τα μητρώα της ΑΑΔΕ.

Εσείς:

* Συμπληρώνετε email και τηλέφωνο.

* Επιλέγετε ποια πρατήρια θα δέχονται κουπόνια, τουλάχιστον ένα.

* Προαιρετικά, δηλώνετε χειριστές.

* Υποβάλλετε την αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται αμέσως, χωρίς έγκριση, και λαμβάνετε email επιβεβαίωσης.

35. Το πρατήριό μου δεν εμφανίζεται στα πρατήρια του μητρώου κατά την εγγραφή. Τι πρέπει να κάνω;

Στην εφαρμογή εμφανίζονται τα πρατήρια που είναι καταχωρισμένα σε λειτουργία για τον ΑΦΜ σας στο «Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων Δημόσιας Χρήσης και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης» της ΑΑΔΕ.

Επικαιροποιήστε και οριστικοποιήστε τα στοιχεία της εγκατάστασης μέσω της εφαρμογής pratiria.aade.gr και στη συνέχεια επιστρέψτε στην εγγραφή.

36. Γιατί πρέπει να ορίσω θέση στον χάρτη για το πρατήριο;

Ώστε το πρατήριο να εμφανίζεται σωστά στο δημόσιο «Δίκτυο πρατηρίων», από το οποίο οι δικαιούχοι εντοπίζουν πού μπορούν να εξαργυρώσουν τα κουπόνια τους.

Η θέση προκύπτει αυτόματα από το μητρώο ή από τη διεύθυνση.

Εάν δεν εντοπιστεί ή δεν είναι ακριβής, την ορίζετε ή τη διορθώνετε με «Ορισμός θέσης» / «Αλλαγή θέσης», με κλικ στον χάρτη ή σύρσιμο της πινέζας στην είσοδο του πρατηρίου.

37. Ποια είναι η διαφορά ιδιοκτήτη και χειριστή;

Ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο λογαριασμός της επιχείρησης, έχει τα δικαιώματα διαχείρισης για το προφίλ, τα πρατήρια, τους χειριστές και τις αναφορές. Μπορεί επίσης να εξαργυρώνει κουπόνια σε όλα τα πρατήρια της επιχείρησης.

Οι χειριστές είναι φυσικά πρόσωπα που εξαργυρώνουν κουπόνια εκ μέρους της επιχείρησης, με τους δικούς τους κωδικούς TaxisNet, μόνο στα πρατήρια στα οποία έχουν οριστεί, χωρίς πρόσβαση στη διαχείριση.

38. Πώς προσθέτω χειριστή;

Από την αρχική σελίδα ακολουθείτε τη διαδρομή: «Διαχείριση» → «Χειριστές» → «Προσθήκη χειριστή».

Στη συνέχεια:

Καταχωρίζετε τον ΑΦΜ του και επιλέγετε «Αναζήτηση». Το όνομα και το επώνυμο αντλούνται αυτόματα από το μητρώο.

* Συμπληρώνετε προαιρετικά email και τηλέφωνο.

* Επιλέγετε τα «Πρατήρια χειριστή», στα οποία θα εξαργυρώνει κουπόνια.

Ο χειριστής λαμβάνει email επιβεβαίωσης με τον κατάλογο των πρατηρίων του.

Ένας χειριστής μπορεί να έχει οριστεί σε περισσότερα πρατήρια, ακόμη και διαφορετικών επιχειρήσεων. Κατά την εξαργύρωση επιλέγει το πρατήριο στο οποίο βρίσκεται.

39. Σε ποιο email λαμβάνω τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής;

Στο email της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την εγγραφή και εμφανίζεται στη σελίδα «Το προφίλ μου».

Η διαδρομή είναι: μενού χρήστη, επάνω δεξιά → «Προφίλ» → «Επεξεργασία».

Εκεί αποστέλλονται όλες οι ενημερώσεις:

* Επιβεβαίωση εγγραφής.

* Αποτελέσματα επαλήθευσης παραστατικών.

* Προειδοποιήσεις για δεσμευμένα κουπόνια που εκκρεμούν.

* Αυτόματες ακυρώσεις.

Ελέγξτε το κατά την πρώτη σύνδεση και διατηρείτε το πάντα ενημερωμένο. Εάν είναι κενό ή λανθασμένο, η επιχείρηση δεν θα λαμβάνει καμία ενημέρωση.

40. Ένα πρατήριο έπαυσε να λειτουργεί. Τι κάνω;

* Από τη σελίδα «Πρατήρια» επιλέγετε «Διακοπή συμμετοχής».

* Το πρατήριο παύει να δέχεται κουπόνια και να εμφανίζεται στο δίκτυο πρατηρίων. Οι προηγούμενες συναλλαγές του διατηρούνται.

* Η συμμετοχή επανέρχεται με «Επαναφορά συμμετοχής».

* Νέο πρατήριο, αφού καταχωριστεί στο μητρώο της ΑΑΔΕ, προστίθεται με «Προσθήκη πρατηρίου».

Γ.2. Εξαργύρωση κουπονιού

41. Πώς εξαργυρώνω ένα κουπόνι;

Από τη σελίδα «Εξαργύρωση»:

* Επιλέγετε το «Πρατήριο εξαργύρωσης» στο οποίο γίνεται η συναλλαγή.

* Σαρώνετε τον κωδικό QR του κουπονιού που σας δείχνει ο δικαιούχος ή πληκτρολογείτε τον κωδικό του, της μορφής AXXX-MMDD-NNNN-NNNN-NNNN, και πατάτε «Αναζήτηση». Το κουπόνι δεσμεύεται.

* Ελέγχετε τα στοιχεία του κουπονιού: δικαιούχο, λίτρα κουπονιού, διαθέσιμα λίτρα του δικαιούχου και επιλέξιμα καύσιμα.

* Ανεφοδιάζετε, εκδίδετε το παραστατικό χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και σαρώνετε τον κωδικό QR του στο πεδίο «QR παραστατικού».

* Πατάτε «Εξαργύρωση».

42. Τι ελέγχω όταν ο δικαιούχος μού δείχνει το κουπόνι;

Τίποτε πέρα από το ίδιο το κουπόνι.

Με την αναζήτηση του κωδικού, η εφαρμογή επιβεβαιώνει ότι το κουπόνι είναι έγκυρο, εντός ισχύος και αχρησιμοποίητο.

Εμφανίζει τα στοιχεία του:

* Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ του δικαιούχου.

* Λίτρα κουπονιού.

* Διαθέσιμα λίτρα του δικαιούχου.

* Δεν απαιτείται ταυτότητα, βεβαίωση ή άλλο δικαιολογητικό.

43. Πόσα λίτρα μπορώ να διαθέσω με ένα κουπόνι;

Το κουπόνι αναγράφει τα λίτρα που δήλωσε ο δικαιούχος.

Στον δικαιούχο καταλογίζονται τα λίτρα του παραστατικού, όπως επαληθεύονται. Εάν έτσι σημειωθεί υπέρβαση της ετήσιας δικαιούμενης ποσότητάς του, η διαφορά αφαιρείται από τη μέγιστη δικαιούμενη ποσότητα του επόμενου έτους.

Όταν το υπόλοιπο του δικαιούχου για το έτος είναι οριακό, η εφαρμογή εμφανίζει προειδοποίηση.

Στην περίπτωση αυτή ανεφοδιάζετε έως τα λίτρα του κουπονιού, διότι ποσότητα πέραν της ετήσιας δικαιούμενης ποσότητας δεν καλύπτεται από την απαλλαγή.

44. Για ποιους τύπους καυσίμου ισχύει η απαλλαγή;

Για τους τύπους που αναγράφονται στην κάρτα «Επιλέξιμα καύσιμα» της σελίδας εξαργύρωσης: «Πετρέλαιο» και «Πετρέλαιο Premium».

Δεν δηλώνετε τύπο καυσίμου ούτε λίτρα. Αυτά προκύπτουν από το παραστατικό.

Οποιοσδήποτε άλλος τύπος καυσίμου στο παραστατικό απορρίπτεται κατά την επαλήθευση, με την ένδειξη «Μη έγκυρη επαλήθευση».

45. Πώς καταχωρίζω το παραστατικό;

Κατά κανόνα, με σάρωση του κωδικού QR που φέρει το τιμολόγιο το οποίο έχει εκδοθεί είτε με χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού --για αγρότες ειδικού καθεστώτος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)-- είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η σάρωση γίνεται στο πεδίο «QR παραστατικού».

Εάν η σάρωση δεν είναι δυνατή, ο σύνδεσμος «Χειροκίνητη καταχώριση» ανοίγει την εναλλακτική φόρμα, όπου επιλέγετε:

* «Ταμειακή»: Συμπληρώνετε τον Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΑΜ ΦΗΜ), τον αριθμό και το ποσό, όπως αναγράφονται στο παραστατικό.

* «Πάροχος / τιμολόγιο»: Συμπληρώνετε τον 15ψήφιο Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) του τιμολογίου στο myDATA.

* Τιμολόγιο της εφαρμογής «timologio» της ΑΑΔΕ δεν γίνεται δεκτό για καύσιμα.

Κάθε παραστατικό συνδέεται με ένα μόνο κουπόνι.

46. Μπορώ να εξαργυρώσω κουπόνι από το κινητό μου;

Ναι. Η εφαρμογή κινητού myDiesel App υποστηρίζει:

* Τη σάρωση του κουπονιού και του παραστατικού.

* Την εξαργύρωση.

* Την αποδέσμευση.

* Τη διόρθωση παραστατικού.

* Το ιστορικό συναλλαγών.

Η χρήση γίνεται με τον ίδιο λογαριασμό TaxisNet.

Γ.3. Μετά την εξαργύρωση: επαλήθευση, διορθώσεις, επιστροφή ΕΦΚ

47. Τι συμβαίνει μετά την εξαργύρωση;

Η εφαρμογή ανακτά αυτόματα το παραστατικό είτε από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς είτε από το myDATA ή τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Διασταυρώνει τα στοιχεία του:

* Η ημερομηνία έκδοσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της έκδοσης του κουπονιού.

* Εκδότης πρέπει να είναι ο ΑΦΜ της επιχείρησής σας.

* Ο τύπος καυσίμου πρέπει να είναι επιλέξιμος.

Η πρώτη προσπάθεια γίνεται περίπου πέντε ώρες μετά την εξαργύρωση και, εάν χρειαστεί, επαναλαμβάνεται στις 15 και στις 35 ώρες.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς. Ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα από την κατάσταση του κουπονιού στις «Συναλλαγές» και με email.

Τα λίτρα και η αξία του παραστατικού καταλογίζονται οριστικά μόνο μετά την επιτυχή επαλήθευση.

48. Το κουπόνι εμφανίζεται με την ένδειξη «Αποτυχία επαλήθευσης». Τι πρέπει να κάνω;

Συνήθως τίποτε.

Το παραστατικό δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο myDATA ή στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και η εφαρμογή επαναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο.

Το email που λαμβάνετε αναγράφει την ώρα της επόμενης προσπάθειας.

Εάν γνωρίζετε ότι καταχωρίσατε λάθος παραστατικό, διορθώστε το.

49. Το κουπόνι εμφανίζεται ως «Μη Επαληθεύσιμο». Τι πρέπει να κάνω;

Οι τρεις αυτόματες προσπάθειες εξαντλήθηκαν χωρίς να εντοπιστεί το παραστατικό.

Ελέγξτε ότι ο κωδικός QR ή τα στοιχεία της χειροκίνητης καταχώρισης αντιστοιχούν στο σωστό παραστατικό.

Υποβάλετέ το ξανά, επιλέγοντας «Διόρθωση παραστατικού» από τις «Συναλλαγές». Η επαλήθευση ξεκινά από την αρχή.

50. Το κουπόνι εμφανίζεται με την ένδειξη «Μη έγκυρη επαλήθευση». Τι σημαίνει;

Το παραστατικό βρέθηκε, αλλά η συναλλαγή δεν πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής.

Αιτίες μπορεί να είναι:

* Μη επιλέξιμος τύπος καυσίμου.

* Ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη του κουπονιού.

* 'Αλλος εκδότης.

* Εάν καταχωρίστηκε λάθος παραστατικό, διορθώστε το και υποβάλετέ το ξανά.

* Εάν το παραστατικό είναι το σωστό, το αποτέλεσμα είναι οριστικό και η απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται.

51. Καταχώρισα λάθος παραστατικό. Μπορώ να το αλλάξω;

Ναι, όσο το κουπόνι βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

* «Εξαργυρωμένο».

* «Αποτυχία επαλήθευσης».

* «Μη Επαληθεύσιμο».

* «Μη έγκυρη επαλήθευση».

Από τις «Συναλλαγές» επιλέγετε «Διόρθωση παραστατικού», καταχωρίζετε εκ νέου το σωστό παραστατικό και επιλέγετε «Υποβολή διόρθωσης».

Η διόρθωση υποβάλλεται από το πρατήριο στο οποίο έγινε η εξαργύρωση.

Επαληθευμένα κουπόνια δεν διορθώνονται.

52. Η εξαργύρωση καταχωρίστηκε σε λάθος πρατήριο της επιχείρησής μου. Τι κάνω;

Από τις «Συναλλαγές» επιλέγετε «Διόρθωση παραστατικού» και, στη σελίδα διόρθωσης, «Αλλαγή πρατηρίου».

Επιλέγετε το πρατήριο όπου έγινε πράγματι ο ανεφοδιασμός.

Αλλάζει μόνο το πρατήριο. Το παραστατικό, η ώρα εξαργύρωσης και η επαλήθευση παραμένουν ως έχουν.

53. Δέσμευσα ένα κουπόνι, αλλά ο ανεφοδιασμός δεν έγινε. Τι κάνω;

Πατήστε «Ακύρωση εξαργύρωσης» και επιβεβαιώστε την αποδέσμευση.

Το κουπόνι επιστρέφει σε κατάσταση «Ενεργό», ώστε ο δικαιούχος να το χρησιμοποιήσει αλλού, χωρίς καμία χρέωση.

Η αποδέσμευση είναι δυνατή μόνο πριν από την καταχώριση παραστατικού.

Αποδεσμεύετε αμέσως κάθε κουπόνι που δεν πρόκειται να εξαργυρωθεί.

54. Ξέχασα ένα κουπόνι δεσμευμένο. Τι θα συμβεί;

Η δέσμευση δεν λήγει με τη λήξη ισχύος του κουπονιού, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε την εξαργύρωση αργότερα από το ίδιο πρατήριο, χωρίς ο δικαιούχος να χρειαστεί νέο κουπόνι.

Η συνέχιση γίνεται από τις «Συναλλαγές».

Περίπου μία ημέρα μετά τη λήξη του κουπονιού λαμβάνετε προειδοποιητικό email με προθεσμία.

Εάν η προθεσμία παρέλθει --περίπου δύο ημέρες αργότερα-- χωρίς ενέργεια, το κουπόνι ακυρώνεται αυτόματα και τα λίτρα επιστρέφουν στον δικαιούχο.

55. Εμφανίζεται το μήνυμα «Το κουπόνι είναι ήδη δεσμευμένο από άλλο πρατήριο». Τι κάνω;

Το κουπόνι έχει αναζητηθεί από άλλο πρατήριο.

Εάν πρόκειται για πρατήριο της επιχείρησής σας, η εξαργύρωση ολοκληρώνεται ή το κουπόνι αποδεσμεύεται από τις «Συναλλαγές».

Εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση, ο δικαιούχος ζητά την αποδέσμευση από εκείνο το πρατήριο ή εκδίδει νέο κουπόνι.

56. Εμφανίζεται το μήνυμα «Το κουπόνι δεν βρέθηκε» ή «Το κουπόνι δεν είναι ενεργό». Τι κάνω;

Ο κωδικός είναι άκυρος, έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του --πέντε ώρες από την έκδοση-- ή το κουπόνι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή ακυρωθεί.

Ζητήστε από τον δικαιούχο να εκδώσει νέο κουπόνι. Η έκδοση γίνεται αμέσως από την εφαρμογή του.

57. Πώς γίνεται η επιστροφή του ΕΦΚ στο πρατήριο;

Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης βασίζεται στις επαληθευμένες συναλλαγές, με τα λίτρα και την αξία όπως επαληθεύτηκαν από το παραστατικό.

Διενεργείται από την ΑΑΔΕ εκτός της εφαρμογής.

Συναλλαγές που δεν επαληθεύτηκαν δεν περιλαμβάνονται.

Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας αποτυπώνεται στις «Συναλλαγές», με τις ενδείξεις:

* «Επαληθευμένο - Πληρωμένο».

* «Επαληθευμένο - Μη πληρωτέο».

58. Πού βλέπω τις συναλλαγές και τις αναφορές της επιχείρησης;

Από την κάρτα «Συναλλαγές» ανοίγει το ιστορικό, με φίλτρα:

* Πρατηρίου.

* Τύπου καυσίμου.

* Κατάστασης.

* Ημερομηνίας.

Υπάρχει επίσης αναζήτηση με κωδικό κουπονιού, ΑΦΜ δικαιούχου ή Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης του παραστατικού, δηλαδή ΜΑΡΚ.

Οι «Αναφορές», με τα εξαργυρωμένα κουπόνια, τα λίτρα και την αξία, ανά πρατήριο και ανά τύπο καυσίμου, είναι διαθέσιμες μόνο στον ιδιοκτήτη.

59. Πώς εκδίδονται τα παραστατικά πωλήσεων από τα πρατήρια, όταν η παραδοθείσα ποσότητα καυσίμου είναι ίση ή μικρότερη από την ποσότητα του ψηφιακού κουπονιού;

Για την απόδειξη που εκδίδεται αυτόματα στην αντλία, μέσω του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών καυσίμων, και η οποία περιλαμβάνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής.

Στη συνέχεια εκδίδεται τιμολόγιο χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προς τον δικαιούχο αγρότη.

Στο τιμολόγιο αναγράφονται διακριτά η ποσότητα και το είδος των καυσίμων, με κωδικό καυσίμου:

* 20: Diesel.

* 21: Diesel Premium.

60. Τι παραστατικά εκδίδονται όταν η παραδοθείσα ποσότητα καυσίμου είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα του ψηφιακού κουπονιού;

Για την απόδειξη που εκδίδεται αυτόματα στην αντλία, μέσω του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών καυσίμων, και η οποία περιλαμβάνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής.

Στη συνέχεια:

α) Εκδίδεται τιμολόγιο χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης προς τον δικαιούχο αγρότη, για την ποσότητα που αντιστοιχεί στο ψηφιακό κουπόνι. Αναγράφονται διακριτά η ποσότητα και το είδος των καυσίμων, με κωδικό 20 για Diesel ή 21 για Diesel Premium.

β) Εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, για την αξία της συναλλαγής που αντιστοιχεί στην επιπλέον παραδοθείσα ποσότητα.

61. Πότε επιτρέπεται η έκδοση ενός τιμολογίου χωρίς τον ΕΦΚ για τη συνολική παραδοθείσα ποσότητα, εάν αυτή υπερβαίνει την αναγραφόμενη στο κουπόνι;

Η έκδοση ενός και μόνο τιμολογίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το σύνολο της παραδοθείσας ποσότητας επιτρέπεται όταν η επιπλέον ποσότητα σε σχέση με την αναγραφόμενη στο κουπόνι είναι οριακή, για παράδειγμα λόγω στρογγυλοποιήσεων ποσότητας ή αξίας.

Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστών παραστατικών, δηλαδή ενός χωρίς τον φόρο και ενός με τον φόρο.

Για την ενημέρωση των πρατηριούχων, όταν η υπολειπόμενη μέγιστη ετήσια δικαιούμενη ποσότητα του αγρότη βαίνει προς εξάντληση, το εκδοθέν κουπόνι φέρει σχετική προειδοποίηση οριακού υπολοίπου.

62. Πώς εκδίδει το πρατήριο τιμολόγιο πώλησης καυσίμου σε δικαιούχο αγρότη του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία;

Εκδίδεται τιμολόγιο μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ).

63. Πώς εκδίδει το πρατήριο τιμολόγιο πώλησης καυσίμου σε δικαιούχο αγρότη που δεν υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία, όπως αγρότη του ειδικού καθεστώτος;

Εκδίδεται τιμολόγιο:

* Με χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού.

* Ή μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

64. Όταν το τιμολόγιο χωρίς τον ΕΦΚ εκδίδεται μέσω ΥΠΑΗΕΣ, με ποιους τύπους παραστατικών διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Όταν το τιμολόγιο εκδίδεται με χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, τα δεδομένα διαβιβάζονται με τους τύπους παραστατικών 1.1, 1.4 και 1.6 του παραρτήματος της κοινής απόφασης Α.1138/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

65. Ποιο παραστατικό συσχετίζεται με το ψηφιακό κουπόνι;

Με το ψηφιακό κουπόνι συσχετίζεται ένα μόνο παραστατικό: το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

66. Μπορεί να γίνει διόρθωση των εκδοθέντων τιμολογίων;

Ναι.

Όπως έχει διευκρινιστεί και με την εγκύκλιο Ε.2103/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, εκδίδονται:

* Πιστωτικό με τα στοιχεία του αρχικώς εκδοθέντος παραστατικού.

* Ορθό χρεωστικό με το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων.

67. Το τιμολόγιο που εκδίδεται χωρίς ΕΦΚ συσχετίζεται με τα προγενέστερα εκδοθέντα παραστατικά;

Τα παραστατικά που εκδίδονται με χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων συσχετίζονται μεταξύ τους με τους προβλεπόμενους τρόπους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή τεκμηρίωση της αλληλουχίας των ενεργειών και λογιστικών πράξεων.

Ειδικότερα, το τιμολόγιο που εκδίδεται χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης συσχετίζεται με:

* Την προγενέστερα εκδοθείσα Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ).

* Την Πιστωτική Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, δηλαδή την «Πιστωτική ΑΛΠ».

Η συσχέτιση γίνεται με την αναγραφή των Μοναδικών Αριθμών Καταχώρισης, δηλαδή των ΜΑΡΚ, των παραστατικών αυτών στον πίνακα πολλαπλής συσχέτισης.

68. Υποχρεούται ο πρατηριούχος να εκδώσει παραστατικό για την είσπραξη της επιστροφής του ΕΦΚ;

Δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικού ή τιμολογίου, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 8.1.2 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31-12-2014.

Η ένδειξη «ΠΟΛ.» είναι το πρόθεμα με το οποίο προσδιορίζεται η συγκεκριμένη εγκύκλιος.

69. Πώς διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα που αφορούν το ποσό του ΕΦΚ που επιστρέφεται στον πρατηριούχο;

Ως δεδομένα λογιστικής εγγραφής, σύμφωνα με την κοινή απόφαση Α.1138/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

4. Υποστήριξη - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, «my1521»:

* Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

* Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521, στη διεύθυνση webchannel.1521.aade.gr, όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα επιλέγετε:

«Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών» → «Αγροτικές Ενισχύσεις» → «myBusinessSupport» → «Απαλλαγή ΕΦΚ Αγροτών - myDiesel».

Για θέματα που αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και τη δικαιούμενη ποσότητα πετρελαίου, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά την επικοινωνία αναφέρετε:

* Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας.

* Τον ρόλο σας: δικαιούχος, επιχείρηση ή χειριστής.

* Την ώρα του συμβάντος.

* Εφόσον υπάρχει, τον κωδικό του κουπονιού.

Μη γνωστοποιείτε ποτέ κωδικούς TaxisNet ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ