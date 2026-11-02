Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δέκα μετανάστες από το Μπαγκλαντές απέδρασαν την Κυριακή από την Κλειστή Δομή Σιντικής στις Σέρρες, εκ των οποίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι επτά.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι 10 μετανάστες, 21- 37 ετών, διέφυγαν από την κλειστή δομή και αμέσως άρχισε εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι 7 από αυτούς.

Advertisement

Advertisement

Στη Δομή κρατούνταν μέχρι χθες 125 μετανάστες. Όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, το σοβαρό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά εξεγέρσεων και επεισοδίων που απασχολούν έντονα την τοπική κοινωνία και τις αστυνομικές αρχές τους τελευταίους μήνες.