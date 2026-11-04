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Παλέτες με ακατέργαστη κάνναβη προσπάθησαν να εισάγουν μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας άγνωστοι, αλλά τελωνειακοί υπάλληλοι και στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν και κατάσχεσαν το παράνομο φορτίο.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκαν σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, 48 χαρτοκιβώτια, τοποθετημένα σε -2- παλέτες, για τα οποία προέκυψε ότι περιείχαν την ανωτέρω ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

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Περαιτέρω, διακριβώθηκε η διαδρομή των επίμαχων παλετών, οι οποίες φέρεται ότι ξεκίνησαν αεροπορικώς από την Ταϊλάνδη, ενώ σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το δηλωθέν εμπόρευμα αφορούσε ενδύματα.

Από την κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την περαιτέρω διακίνησή της εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.