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Οι δράσεις περιλαμβάνουν στατικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων, αεροπορικές επιδείξεις και διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από πολλές περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί επίσημη δοξολογία και ανοικτή ημέρα στη Σχολή Ικάρων, η οποία θα φιλοξενήσει προσομοιωτές πτήσης, αθλητικές δραστηριότητες, συναυλίες και επίδειξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τις αεροπορικές βάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του εορταστικού πενθημέρου, ενώ το πρόγραμμα των διελεύσεων ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω καιρικών συνθηκών.

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Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων γιορτάζει από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ, η Πολεμική Αεροπορία.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν αεροσκάφη, εντυπωσιακές επιδείξεις, προσομοιωτές πτήσης, τεχνολογία, διαδραστικές εμπειρίες και πολλές ακόμη δράσεις, μεταξύ άλλων και περίπτερο στο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα.

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Δείτε το πλήρες πρόγραμμα:

Τετάρτη 4 έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Μετασταθμεύσεις αεροσκαφών για εμπλουτισμό των στατικών εκθέσεων των Μονάδων

Στατικές και φωτογραφικές εκθέσεις στις Μονάδες

Εκδηλώσεις Αεραθλητικών Σωματείων και Αερομοντελισμού σε Αεροπορικές Βάσεις

Εκπαιδευτικές επισκέψεις από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια σε Μονάδες της ΠΑ

Φιλοξενία Μαθητών ακριτικών περιοχών στις εκδηλώσεις Εορτασμού

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Πτήσεις Απόστρατων Αξιωματικών, εν ενεργεία Αξιωματικών ετέρων ειδικοτήτων και διαπιστευμένων στο ΥΠΕΘΑ δημοσιογράφων στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας

Διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών, με ενδεικτικές διαδρομές ως εξής:

Βορειοανατολική Ελλάδα (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Λάρισα – Αργαλαστή – Γιούρα – Άγιος Ευστράτιος – Λήμνος – Μυτιλήνη – Ψαρά – Χίος – Ικαρία – Νάξος – Πάρος – Σύρος – Άνδρος – Κύμη – Σκόπελος – Σκιάθος

Λάρισα – Αργαλαστή – Γιούρα – Άγιος Ευστράτιος – Λήμνος – Μυτιλήνη – Ψαρά – Χίος – Ικαρία – Νάξος – Πάρος – Σύρος – Άνδρος – Κύμη – Σκόπελος – Σκιάθος Βόρεια Ελλάδα (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Καρδίτσα – Τρίκαλα – Ιωάννινα – Γρεβενά – Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Καστοριά – Φλώρινα – Έδεσσα – Σέρρες – Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Θάσος – Καβάλα – Πολύγυρος – Νέα Μουδανιά – Κασσάνδρα – Βόλος

Καρδίτσα – Τρίκαλα – Ιωάννινα – Γρεβενά – Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Καστοριά – Φλώρινα – Έδεσσα – Σέρρες – Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Θάσος – Καβάλα – Πολύγυρος – Νέα Μουδανιά – Κασσάνδρα – Βόλος Νοτιοανατολική Ελλάδα (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Μήλος – Σαντορίνη – Αστυπάλαια – Κάλυμνος – Κως – Νίσυρος – Τήλος – Χάλκη – Ρόδος – Μεγίστη – Κάρπαθος – Κάσσος – Σητεία – Άγιος Νικόλαος – Ηράκλειο – Ρέθυμνο – Χανιά

* Οι διελεύσεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης, να τροποποιηθούν ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

Πτήσεις Μαθητών Β΄ τάξης Λυκείου στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Διελεύσεις σχηματισμού αεροσκαφών άνωθεν μεγάλων πόλεων, ακριτικών πόλεων και νησιών, με ενδεικτικές διαδρομές ως εξής:

Ανατολική Ελλάδα (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Σκύρος – Ψαρά – Χίος – Ικαρία – Καρλόβασι – Σάμος – Πάτμος – Μύκονος – Τήνος – Κάρυστος – Χαλκίδα

Σκύρος – Ψαρά – Χίος – Ικαρία – Καρλόβασι – Σάμος – Πάτμος – Μύκονος – Τήνος – Κάρυστος – Χαλκίδα Στερεά Ελλάδα – Πελοπόννησος (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Κεφαλονιά – Ζάκυνθος – Κυπαρισσία – Ταίναρο – Κύθηρα – Μολάοι – Σπάρτη – Τρίπολη – Ναύπλιο – Άργος – Κόρινθος – Άμφισσα – Λαμία – Καρπενήσι – Λευκάδα – Ιθάκη – Ναύπακτος – Πάτρα

Κεφαλονιά – Ζάκυνθος – Κυπαρισσία – Ταίναρο – Κύθηρα – Μολάοι – Σπάρτη – Τρίπολη – Ναύπλιο – Άργος – Κόρινθος – Άμφισσα – Λαμία – Καρπενήσι – Λευκάδα – Ιθάκη – Ναύπακτος – Πάτρα Βορειοδυτική Ελλάδα (ώρα έναρξης περίπου 09:00):

Μεσολόγγι – Πρέβεζα – Άρτα – Παραμυθιά – Κέρκυρα – Οθωνοί – Παξοί – Λευκάδα – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος – Πύργος

* Οι διελεύσεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης, να τροποποιηθούν ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.

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Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Αεροπορική Επίδειξη στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πάρκο Καράβολα, με κλήρωση αναμνηστικών δώρων στους παρευρισκόμενους (δήλωση συμμετοχής εδώ ) και Συναυλία της Μουσικής της ΠΑ

) και Συναυλία της Μουσικής της ΠΑ Αεροπορική Επίδειξη στην παραλία Αλεξανδρούπολης

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

09:00: Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 11:00: Επίσημος Εορτασμός – Δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Επίσημος Εορτασμός – Δοξολογία στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 13:00 – 20:00 Open Day στη Σχολή Ικάρων με τις ακόλουθες δράσεις:

13:00 – 18:00: Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR)

Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσεων αεροσκαφών F-16 και F-35 καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR) 13:00 – 18:00: Έκθεση και διαγωνισμός φωτογραφίας από τους Συλλόγους “ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ” και “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”

Έκθεση και διαγωνισμός φωτογραφίας από τους Συλλόγους “ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ” και “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” 13:00 – 18:00: Έκθεση αερομοντελισμού από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Έκθεση αερομοντελισμού από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 13:00 – 18:00: Escape Room Αεροπορικής Θεματολογίας

Escape Room Αεροπορικής Θεματολογίας 13:00 – 18:00: Photo Booth

Photo Booth 13:00 – 18:00: Παιγνίδι (Quiz) Αεροπορικών Γνώσεων με βράβευση της καλύτερης επίδοσης

Παιγνίδι (Quiz) Αεροπορικών Γνώσεων με βράβευση της καλύτερης επίδοσης 13:00 – 18:00: Παιδικές Αθλητικές Δραστηριότητες (Άλμα επί κοντώ, Σκυταλοδρομία, Softball, Laser run, Δισκοβολία, Ακόντιο-vortex, Τένις, Χάντμπολ, Τοξοβολία, Άρση βαρών, Κωπηλασία και Ρίψη Κορίνας) από διακεκριμένους Ολυμπιονίκες (κα. Σημαντήρη, κα. Ζαχαριάδου, κα. Καλτσά, κ. Γιακούποβιτς, κα. Φλώρου, κα. Αναγνωστοπούλου, κα. Αραούζου, κα. Καραντάσιου, κα. Χριστοφορίδη, κ. Σκιαθίτης, κα. Μπούζιου, κ. Θεμελής, κα. Γερόλυμου, κ. Ζαϊράκης, κ. Τόμσον, κ. Μπίζιος, κ. Μυλωνας, κ. Γεωργαράς, κ. Αναστασιάδης, κ. Καραμαδούνη, κα. Αναστασίου, κα. Χαραλαμπίδου)

Παιδικές Αθλητικές Δραστηριότητες (Άλμα επί κοντώ, Σκυταλοδρομία, Softball, Laser run, Δισκοβολία, Ακόντιο-vortex, Τένις, Χάντμπολ, Τοξοβολία, Άρση βαρών, Κωπηλασία και Ρίψη Κορίνας) από διακεκριμένους Ολυμπιονίκες (κα. Σημαντήρη, κα. Ζαχαριάδου, κα. Καλτσά, κ. Γιακούποβιτς, κα. Φλώρου, κα. Αναγνωστοπούλου, κα. Αραούζου, κα. Καραντάσιου, κα. Χριστοφορίδη, κ. Σκιαθίτης, κα. Μπούζιου, κ. Θεμελής, κα. Γερόλυμου, κ. Ζαϊράκης, κ. Τόμσον, κ. Μπίζιος, κ. Μυλωνας, κ. Γεωργαράς, κ. Αναστασιάδης, κ. Καραμαδούνη, κα. Αναστασίου, κα. Χαραλαμπίδου) 13:00 – 18:00: Διόραμα Ιστορικού Αεροσκάφους

Διόραμα Ιστορικού Αεροσκάφους 14:00: Προβολή ταινίας «Stealth: Η αόρατη απειλή», στο αμφιθέατρο της ΣΙ

Προβολή ταινίας «Stealth: Η αόρατη απειλή», στο αμφιθέατρο της ΣΙ 14:00 – 20:00: Food & Drink Spots (δωρεάν διάθεση)

Food & Drink Spots (δωρεάν διάθεση) 16:00 – 18:00: Επίδειξη Μαχητικών Αθλημάτων (ΑΣ Οδυσσέας Καράτε, Σαολίν Κουνγκ Φου “H Πηγή του Νεαρού Δάσους”)

Επίδειξη Μαχητικών Αθλημάτων (ΑΣ Οδυσσέας Καράτε, Σαολίν Κουνγκ Φου “H Πηγή του Νεαρού Δάσους”) 18:15: Συναυλία με τη συμμετοχή γνωστού DJ (Pablo Nuevo) και Ραδιοφωνικού Παραγωγού (Φάνης Λαμπρόπουλος)

Συναυλία με τη συμμετοχή γνωστού DJ (Pablo Nuevo) και Ραδιοφωνικού Παραγωγού (Φάνης Λαμπρόπουλος) 18:30: Επίδειξη με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drone Show)

Για δηλώσεις συμμετοχής στην Open Day πατήστε εδώ

Οι Αεροπορικές Βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα είναι επισκέψιμες για το κοινό, τις εξής ημέρες και ώρες:

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Την Τετάρτη 4, την Πέμπτη 5, την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, από 09:00 έως 17:00

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, από 13:00 έως 17:00

Πρόγραμμα Αεροπορικών Επιδείξεων

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

11:00: Ηράκλειο Κρήτης (Πάρκο Καράβολα), Αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή: Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή: 12:00: Αλεξανδρούπολη (Παραλία), Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

12:00: 110 Πτέρυγα Μάχης/ Αεροπορική Βάση Λάρισας , Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

, Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» 14:00: Καλαμάτα (Παραλία), Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

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