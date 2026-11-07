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Με ποινικό παρελθόν στη διακίνηση ναρκωτικών είναι , σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο 36χρονος από την Αλβανία, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμούς το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Κολωνού.

Οπως αναφέρει υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας ο 36χρονος συμμετείχε σε σπείρα διακίνησης κοκαΐνης, την οποία εξάρθρωσε η Ασφάλεια Αθηνών τον περασμένο Ιούνιο συλλαμβάνοντας εννέα άτομα, αλλά τότε ο 36χρονος είχε καταφέρει να διαφύγει.

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Η επίθεση με πυροβολισμούς σε βάρος του έγινε σε πλατεία, μπροστά σε ιερό ναό, κι εκείνος έτρεξε μέχρι το σταθμευμένο αυτοκίνητό του. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την αστυνομία και οι ένστολοι τον βρήκαν με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί λόγω του παρελθόντος του δεν θεωρούν απίθανο το κίνητρο της επίθεσης να σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.