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Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εν όψει του απόπλου του Abeille Marengo από το Ηράκλειο για την πραγματοποίηση των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ.

Το πρωί του Σαββάτου το γαλλικό ερευνητικό σκάφος που έχει ναυλωθεί από τη γαλλική εταιρεία Nexans παρέμενε στο Ηράκλειο, από όπου αναμένεται να αποπλεύσει τα επόμενα 24ωρα. Η εκτίμηση είναι ότι πως υπάρχουν έντονες παρασκηνιακές διεργασίες – με γαλλική διαμεσολάβηση- στις οποίες αποδίδεται η όποια καθυστέρηση στον απόπλου, δεδομένου του «πολέμου» NAVTEX και ανακοινώσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

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Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν παρόν στην περιοχή όπου είναι να γίνουν οι έρευνες (νότια της Καρπάθου). Όσον αφορά στη στρατιωτική παρουσία, η τουρκική πλευρά φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, χωρίς να υπάρχουν πολεμικά της στην επίμαχη ζώνη, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία κινήσεων ανήκει στην ελληνική πλευρά, και ότι το Ηράκλειο απέχει από την περιοχή περισσότερο από ό,τι ο ναύσταθμος του Ακσάζ (οπότε η Τουρκία μπορεί να περιμένει να δει πρώτα το σκάφος να βγαίνει πριν ενδεχομένως βγάλει μονάδες στην περιοχή).

«Θεωρώ πως δε θα υπάρξει θερμό επεισόδιο, καθώς το θέμα έχει πάρει τόσο πολύ μεγάλη έκταση διεθνώς, που εμποδίζει τυχοδιωκτισμούς της Τουρκίας», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107.7 ο βουλευτής ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγγελος Συρίγος.

Σύμφωνα με τον κ. Συρίγο, «προφανώς οι Τούρκοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό που πήρανε… γι’ αυτό ζήτησαν με αντι-NAVTEX ενημέρωση για συντονισμό».

Ο ίδιος τόνισε πως «είναι δεδομένο πως το ελληνικό κράτος δε θα ενημερώσει ποτέ την Τουρκία. Το πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι η Τουρκία δεν είναι ικανοποιημένη με την εξέλιξη αυτή».

NAVTEX και αντί-NAVTEX για το καλώδιο

Η Ελλάδα εξέδωσε την Παρασκευή τη NAVTEX για την πορεία του Abeille Marengo. Λίγες ώρες μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX. Η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται ότι τμήμα της περιοχής που αναφέρεται στην ελληνική βρίσκεται εντός «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», με το ΥΠΕΞ της γείτονος να λέει πως δεν έχει ζητηθεί «άδεια» από την Τουρκία και ότι οι NAVTEX από την Ελλάδα και την Κύπρο «ακυρώθηκαν».

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ελληνικές διπλωματικές πηγές τόνιζαν ότι «οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».