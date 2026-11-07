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Σε τεντωμένο σχοινί ξεκινά σήμερα από το Ηράκλειο το Γαλλικό πλοίο που θα κάνει τις έρευνες βυθού για το καλωδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου.

Οπως εκτιμάται Δευτέρα με Τρίτη θα βρίσκεται νότια της Κάσου όπου αντιδρούν οι Τούρκοι υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τη δική τους υφαλοκρυπίδα οπότε και θα φανούν οι κινήσεις της Αγκυρας επί του πεδίου αν υπάρξουν.

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🇹🇷 Türk güvenlik güçlerine ait 6 adet Bayraktar TB-2, aynı anda Ege’de uçuş gerçekleştiriyor. https://t.co/FRPQpXNMKw — Conflict (@ConflictTR) November 6, 2026

Η Ελληνική πλευρά απαντώντας στην προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε μέσω διπλωματικών πηγών ότι «Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας».Οι ίδιες πηγές, προσέθεσαν ότι «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με γνωστή τουρκική ιστοσελίδα αμυντικών θεμάτων έντονη είναι η δραστηριότητα τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, με πτήσεις που εκτείνονται από την περιοχή της Κεσάνης έως την Κάρπαθο.





Σύμφωνα με το δημοσίευμα τουρκικό UAV, με διακριτικό VATOZ17, πετά νότια της Καρπάθου, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενους κύκλους επιτήρησης στην περιοχή όπου πρόκειται να γίνουν οι έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.



Χθες η Τουρκία, μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX, εξέφρασε εκ νέου τις αντιρρήσεις της απέναντι στις ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες αφορούν θαλάσσια περιοχή που θεωρεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και, ως εκ τούτου, απαιτούν την προηγούμενη έγκρισή της.