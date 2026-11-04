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Δεν έχει υπάρξει καμιά απολύτως συνέπεια στην πράξη από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον ΑΝΤ1, προσθέτοντας ότι αρχίζουν οι τεχνικές συζητήσεις για επέκταση της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε επίσης στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους. Η στήριξη για την Ελλάδα, σημείωσε, είναι διακομματική, και το στρατηγικό βάθος θα διατηρηθεί σε όλα τα επίπεδα. «Σημαντική παράμετρος η ελληνικής καταγωγής υποψήφιοι. Για πρώτη φορά θα έχουμε ελληνικής καταγωγής γερουσιαστή μετά το 2013» πρόσθεσε.

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Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις αιχμές της αντιπολίτευσης είπε ότι «το τουρκικό μνημόνιο είναι μία περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, το γεγονός ότι συσπειρώθηκε η διεθνής κοινότητα απέναντι στην παρανομία της Τουρκίας είναι σημαντικό για μας».

Για τις κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία ανέφερε ότι «θα ενεργοποιηθούν με αίτημα της Ελλάδας όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

Αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης…και η αρμόδια επιτροπή θα εκφέρει τη γνώμη της τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως και θα γίνει εφόσον η επιτροπή συμφωνήσει και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μη συμφωνήσει».

Όπως υπογράμμισε, αν η Τουρκία παρεμποδίσει το καλώδιο, θα βρει απέναντί της την Ελλάδα και την ΕΕ, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα.