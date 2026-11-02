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Επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε στις 1-2 Νοεμβρίου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στο πλαίσιο της οποίας επισκέφθηκε και την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο Γιανμπού.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, ο στρατηγός Χούπης έγινε δεκτός στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας, όπου συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στρατηγό Φαγιάντ μπιν Χαμέντ αλ Ρουβάιλι. Παράλληλα, του απονεμήθηκε το παράσημο του Τάγματος του Βασιλιά Αμπντουλαζίζ.

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Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε επίσης την Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) στο Γιανμπού, όπου συνομίλησε με το προσωπικό και το ευχαρίστησε για το έργο που επιτελεί.

Yπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε πρόσφατα ότι η λογική είναι η παράταση της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία,σημειώνοντας πως η σαουδαραβική πλευρά «προέβη σε κίνηση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων».

Η ΕΛΔΥΣΑ (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας), που βρίσκεται στο Γιανμπού από το 2021, βάσει της συμφωνίας με το Ριάντ, έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία επανειλημμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones μέσα στους τελευταίους μήνες, με πιο πρόσφατο περιστατικό στα τέλη του Σεπτεμβρίου.