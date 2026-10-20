Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η λογική είναι η παράταση της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της παρουσίασης της τρίτης φάσης της Νέας Δομής Δυνάμεων, σημειώνοντας πως η σαουδαραβική πλευρά «προέβη σε κίνηση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων» και ότι ο ίδιος θα κάνει τη σχετική εισήγηση για παράταση στο ΚΥΣΕΑ.

«Ήδη έχουν κάνει αυτό που έπρεπε να κάνουν» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ήδη συζητώνται και άλλες μορφές συνεργασίας και υπογραμμίζοντας ότι το βασίλειο είναι σε «κρίσιμο σημείο», δεδομένου ότι δέχεται επιθέσεις. Η πρόσφατη επίσκεψή του, σημείωσε, ήταν απολύτως ικανοποιητική και λύθηκαν «οι όποιες παρεξηγήσεις τυχόν υπήρχαν».

Advertisement

Advertisement

Όπως είχε υπογραμμίσει κατά την επίσκεψή του ο κ. Δένδιας, οι ελληνικοί Patriot «προσφέρουν και στην άμυνα της πατρίδας μας. Προσφέρουν, υπό την έννοια όχι μόνο της υπεράσπισης εγκαταστάσεων ενέργειας, αλλά και της διατήρησης ψηλά του κύρους της χώρας μας και των δυνατοτήτων της. Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία».

Ελληνικοί Patriot στη Μέση Ανατολή

Η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία έχει αναφερθεί πως επαναξιολογείται κάθε μήνα. Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Οκτωβρίου αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας για άλλον έναν μήνα, ενώ γίνονταν συζητήσεις για οικονομικά και τεχνικά θέματα.

Τα κύρια θέματα ήταν η κάλυψη του κόστους της παραμονής στη χώρα και των πυραύλων που έχουν χρησιμοποιηθεί, με βάση τις σαουδαραβικές δεσμεύσεις, καθώς και η χρηματοδότηση της αναβάθμισης των ελληνικών Patriot από το Ριάντ. Το ζήτημα της μηνιαίας επαναξιολόγησης έχει προκύψει από τον περασμένο Μάρτιο, λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών στην περιοχή, όπως ανέφεραν πηγές του ΥΠΕΘΑ.

H σύγκρουση μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία έχει κλιμακωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ επίσης η υπογραφή του Συμφώνου της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν είχε προκαλέσει προβληματισμούς όσον αφορά στην παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στο βασίλειο.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΛΔΥΣΑ (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας), που βρίσκεται στο Γιανμπού από το 2021, βάσει της συμφωνίας με το Ριάντ, και έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία επανειλημμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones μέσα στους τελευταίους μήνες, με πιο πρόσφατο περιστατικό στα τέλη του Σεπτεμβρίου.