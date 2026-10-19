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Ο υπουργός Άμυνας Τέο Φρανκέν υποστηρίζει την ανάγκη για μια επιχειρησιακή εφεδρεία, ενώ ο δήμαρχος των Βρυξελλών Φιλίπ Κλοζ αντιτείνει την ενίσχυση των υπαρχουσών αστυνομικών δομών.

Παράλληλα, ο Φρανκέν αποδίδει την ευθύνη για τα επεισόδια σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και πολιτικά πρόσωπα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Η κλιμάκωση της βίας έχει οδηγήσει ορισμένες χώρες, όπως η Ταϊλάνδη και η Βρετανία, στην έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών για τους πολίτες τους που επισκέπτονται το Βέλγιο.

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Από τις φωτιές και τις συγκρούσεις στους δρόμους, το Βέλγιο περνά πλέον στη συζήτηση για τη δημιουργία μιας «Χωροφυλακής 2.0», με στρατιωτική εκπαίδευση και αποστολή την αντιμετώπιση της αστικής βίας. Ο υπουργός Άμυνας Τέο Φρανκέν (Theo Francken) βρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με τον υπουργό Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν, ενώ ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ είναι ενήμερος για την πρόταση.

«Χρειαζόμαστε μια επιχειρησιακή εφεδρεία με στρατιωτική εκπαίδευση. Όταν η βία είναι τόσο ακραία, πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες», δήλωσε ο Φρανκέν την Κυριακή στο RTL-TVi. Το σχέδιο, που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, προβλέπει αστυνομικούς εκπαιδευμένους από τον στρατό, οι οποίοι θα ενισχύουν τις δυνάμεις ασφαλείας σε σοβαρά επεισόδια. Η πρόταση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η παλιά βελγική Χωροφυλακή καταργήθηκε το 2001, με τη δημιουργία του σημερινού συστήματος ομοσπονδιακής και τοπικής αστυνομίας.

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Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τις νέες συγκρούσεις σε Βρυξέλλες και Λιέγη και ενώ, όπως ανέδειξε το χθεσινό ρεπορτάζ της HuffPost Greece, η κοινωνική ένταση προστίθεται στα ήδη σοβαρά προβλήματα ασφάλειας της πρωτεύουσας, από τους πυροβολισμούς που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών μέχρι την παραβατικότητα γύρω από τον διεθνή σταθμό Μιντί.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά «ισλαμοαριστερών», εγκληματικών στοιχείων από τα προάστια και ακροαριστερών ομάδων, στις οποίες αποδίδει ευθύνη για τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία και στο Βέλγιο.

«Ισλαμιστές και εγκληματίες από το Μόλενμπεκ και το Κουρεγκέμ»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του στο Χ, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Φρανκέν έγραψε:

«Παρίσι, Μασσαλία, Λιμόζ, Βρυξέλλες, Λιέγη… Τι σχέση έχουν όλα αυτά πλέον με τις μαθητικές διαδηλώσεις; Καμία. Τίποτα. Μηδέν».

Χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «ισλαμοαριστεροί», υποστήριξε ότι «ισλαμιστές και εγκληματικά στοιχεία από τα προάστια, από περιοχές όπως το Μόλενμπεκ και το Κουρεγκέμ, σε συνδυασμό με ακροαριστερούς ταραχοποιούς, αποτελούν τον σκληρό πυρήνα» των συγκρούσεων.

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Parijs, Marseille, Limoges, Brussel, Luik…



Wat heeft dit allemaal nog met schoolprotest te maken? Niks. Nada. Zero.



Islamogauchisten



Islamisten en criminelen uit de banlieues, de Molenbeeks en de Kuregems in combinatie met extreemlinkse oproerkraaiers vormen de harde kern.… pic.twitter.com/dVPzCHynHw — Theo Francken (@FranckenTheo) October 18, 2026

Το Μόλενμπεκ, δήμος δυτικά του κέντρου των Βρυξελλών, και το Κουρεγκέμ, συνοικία του Άντερλεχτ κοντά στον σταθμό Μιντί, είναι πυκνοκατοικημένες, λαϊκές περιοχές με έντονη μεταναστευτική και μουσουλμανική παρουσία, ιδιαίτερα βορειοαφρικανικής καταγωγής. Σε τμήματά τους, η φτώχεια και η υποβάθμιση συνυπάρχουν με προβλήματα διακίνησης ναρκωτικών και ένοπλης βίας. Στο Κουρεγκέμ, περισσότεροι από 200 κάτοικοι είχαν απευθύνει δημόσια έκκληση, χαρακτηρίζοντας την καθημερινότητα «αβίωτη», ενώ στο Μόλενμπεκ επιβλήθηκαν το καλοκαίρι περιορισμοί στις νυχτερινές συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, έπειτα από πυροβολισμούς.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο Φρανκέν περιέγραψε διαδηλωτές με σημαίες «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και παλαιστινιακές μαντίλες τυλιγμένες γύρω από τα πρόσωπά τους, έτοιμους, κατά τον ίδιο, για εμπρησμούς και λεηλασίες.

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Στο στόχαστρό του βρέθηκαν και τα «τοξικά» μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, τα οποία κατηγόρησε ότι συμβάλλουν στην κινητοποίηση των βίαιων ομάδων, με στόχο «τη μέγιστη δυνατή αποσταθεροποίηση της κοινωνίας μας».

Ο υπουργός κατηγόρησε ακόμη τις υπηρεσίες ασφαλείας ότι επί χρόνια έκλειναν τα μάτια στις εκκλήσεις της άκρας Αριστεράς για κινητοποιήσεις στους δρόμους, θεωρώντας πως η μεγαλύτερη απειλή προερχόταν από την άκρα Δεξιά.

Κατονόμασε τον Ζαν-Λικ Μελανσόν στη Γαλλία και τον Ραούλ Εντεμπού, επικεφαλής του βελγικού Εργατικού Κόμματος (PTB/PVDA), κάνοντας λόγο για δημαγωγούς που παρασύρουν τον κόσμο στους δρόμους.

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Οι ισχυρισμοί του για την ταυτότητα και την καθοδήγηση των δραστών αποτελούν πολιτικές καταγγελίες και δεν τεκμηριώνουν συλλογική ευθύνη των κατοίκων των περιοχών που κατονομάζει.

Ο Φρανκέν ζήτησε κλιμάκωση της απάντησης των δυνάμεων ασφαλείας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμεί να δοθεί στην αστυνομία «λευκή επιταγή» για χρήση μη θανατηφόρων πυρομαχικών εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών ή πολιτών, χαρακτηρίζοντας «γελοία» τη διαστρέβλωση των δηλώσεών του.

«Αυτού του είδους η ακραία βία στους δρόμους πρέπει να αντιμετωπίζεται αναλογικά και επομένως πιο δυναμικά απ’ ό,τι σήμερα», υποστήριξε, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η κατάσταση θα επιδεινωθεί.

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Η αντίδραση του δημάρχου Βρυξελλών

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«Θέλω αστυνομικούς, όχι άλλη μια ανοησία», απάντησε ο σοσιαλιστής δήμαρχος Βρυξελλών Φιλίπ Κλοζ, ζητώντας να ενισχυθούν οι υπάρχουσες αστυνομικές και δικαστικές δομές αντί να δημιουργηθεί νέο σώμα.

Επισήμανε επίσης την έλλειψη θέσεων στα ιδρύματα προστασίας ανηλίκων της γαλλόφωνης κοινότητας, εξαιτίας της οποίας συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, προτείνοντας εναλλακτικά μέτρα, όπως κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του PTB Ραούλ Εντεμπού είχε ήδη καταδικάσει τη βία, κατηγορώντας παράλληλα τον Φρανκέν ότι ποινικοποιεί την αντιπολίτευση και αποπροσανατολίζει από τις κοινωνικές διεκδικήσεις.

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Ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις

Η ανησυχία αποκτά και διεθνείς διαστάσεις. Η Ταϊλάνδη συνέστησε τη Δευτέρα στους πολίτες της να αποφεύγουν περιοχές διαδηλώσεων σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία, ενώ η Μαλαισία ζήτησε να εξεταστεί η αναβολή μη αναγκαίων ταξιδιών στη Γαλλία και προειδοποίησε για τις συγκεντρώσεις στην Ιταλία.

Η Βρετανία επικαιροποίησε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της για το Βέλγιο, ενώ οι ΗΠΑ και ο Καναδάς διατηρούν προγενέστερες συστάσεις αυξημένης προσοχής για τη χώρα, λόγω ζητημάτων ασφάλειας.