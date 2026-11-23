Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ φτάνει στο Βασιλικό Παλάτι των Βρυξελλών για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Φίλιππο, μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, 23 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Yves Herman

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ έθεσε τελεσίγραφο έως τις 31 Δεκεμβρίου για την επίτευξη συμφωνίας στον προϋπολογισμό, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Ο βασιλιάς Φίλιππος εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις και κάλεσε τους κυβερνητικούς εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την αποφυγή μιας παρατεταμένης κρίσης.

Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Vooruit απορρίπτει τις προτάσεις της κυβέρνησης, ζητώντας δικαιότερη κατανομή του βάρους της δημοσιονομικής προσαρμογής και τον περιορισμό των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες και τις συντάξεις.

Η πολιτική κρίση συνδυάζεται με έντονες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις κατά των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων λιτότητας, οι οποίες προκαλούν σημαντικές διαταραχές στις μεταφορές και τη λειτουργία των αεροδρομίων της χώρας.

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Με την κυβέρνηση να παραμένει εγκλωβισμένη στο αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό και το Βέλγιο να βρίσκεται αντιμέτωπο με νέες συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις κατά των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες και των μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό και στα εργασιακά, ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ έθεσε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, τελεσίγραφο έως τις 31 Δεκεμβρίου για την επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η κυβέρνησή του δεν θα μπορεί πλέον να συνεχίσει. Την ίδια ώρα, ο βασιλιάς Φίλιππος, μετά τη νέα συνάντησή τους στο παλάτι, εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία ουσιαστικής προόδου, καλώντας τους κυβερνητικούς εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη κρίση.

«Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους, η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν θα μπορεί να κυβερνήσει, γεγονός που θα σημάνει το τέλος της ύπαρξής της», ανέφερε το γραφείο του Ντε Βέβερ.

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Η παρέμβαση του βασιλιά

Ο Βέλγος πρωθυπουργός προσήλθε στο Βασιλικό Παλάτι χωρίς συμφωνία, παρά τη νέα συνεδρίαση του στενού υπουργικού συμβουλίου που είχε προηγηθεί το πρωί.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του παλατιού, ο Ντε Βέβερ ενημέρωσε τον Βασιλιά ότι δεν έχει σημειωθεί ακόμη αποφασιστική πρόοδος που να επιτρέπει την επίτευξη συμφωνίας, εκφράζοντας ωστόσο την πρόθεσή του να συνεχίσει τις συνομιλίες.

«Εκφράζοντας τη λύπη του για την απουσία σημαντικής προόδου, ο βασιλιάς ενθάρρυνε τον πρωθυπουργό να επιμείνει στις προσπάθειές του, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατόν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο Φίλιππος κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν προτεραιότητα στο γενικό συμφέρον, προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη κρίση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου, με διακριτικότητα και αμοιβαίο σεβασμό.

Ο βασιλιάς δεν όρισε νέα συγκεκριμένη προθεσμία, ενώ ο Ντε Βέβερ θα τον ενημερώνει πλέον για την πορεία των διαπραγματεύσεων σε εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται για νέα παρέμβαση του παλατιού μετά την παραίτηση που είχε υποβάλει ο πρωθυπουργός στις 2 Νοεμβρίου, την οποία ο μονάρχης δεν αποδέχθηκε.

Το βέτο των Σοσιαλδημοκρατών

Στο επίκεντρο του αδιεξόδου παραμένει το φλαμανδικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Vooruit, το οποίο εξακολουθεί να απορρίπτει τις προτάσεις του πρωθυπουργού.

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Η σημερινή συνεδρίαση του στενού υπουργικού συμβουλίου, η πρώτη έπειτα από οκτώ ημέρες, ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Νταβίντ Κλαρινβάλ να επιβεβαιώνει ότι το Vooruit απέρριψε και τη νεότερη πρόταση.

Οι Σοσιαλδημοκράτες ζητούν μεγαλύτερη φορολογική συνεισφορά των οικονομικά ισχυρότερων και περιορισμό των περικοπών στην υγειονομική περίθαλψη και στις συντάξεις, θεωρώντας ότι το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής κατανέμεται άδικα.

Η πολιτική κρίση διαρκεί από τις 2 Νοεμβρίου, όταν ο Ντε Βέβερ υπέβαλε την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Έκτοτε, ο πρωθυπουργός έχει επιστρέψει άλλες τρεις φορές στο παλάτι χωρίς συμφωνία, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες από τις 15 Νοεμβρίου. Ακόμη και η τρίωρη συνάντησή του με τον επικεφαλής του Vooruit, Κόνερ Ρουσό, την περασμένη Παρασκευή δεν κατάφερε να άρει το αδιέξοδο.

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Απεργίες και κοινωνική πίεση

Διαδηλωτές δίπλα σε ομοίωμα του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ, κατά τη διάρκεια πανεθνικής κινητοποίησης στις Βρυξέλλες ενάντια στα μέτρα λιτότητας και τις περικοπές της κυβέρνησης, 23 Νοεμβρίου 2026. REUTERS/Nicolas Economou

Η πολιτική κρίση εξελίσσεται παράλληλα με νέες κινητοποιήσεις των τριών μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας, οι οποίες αντιδρούν στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, στις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και στις περικοπές που θεωρούν ότι πλήττουν την αγοραστική δύναμη και τα κοινωνικά δικαιώματα.

Οι σημερινές απεργιακές δράσεις προκαλούν σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές, με ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των βελγικών αεροδρομίων. Τα συνδικάτα έχουν ήδη οργανώσει τουλάχιστον 11 κινητοποιήσεις εθνικής εμβέλειας κατά των κυβερνητικών μέτρων.

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Τα 10 δισ. ευρώ και η απειλή νέας κρίσης

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Η κυβέρνηση επιδιώκει δημοσιονομική προσαρμογή ύψους 10 δισ. ευρώ έως το 2029, καθώς το έλλειμμα ξεπερνά το 5% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος αναμένεται να υπερβεί το 110%, κατατάσσοντας το Βέλγιο μεταξύ των πλέον υπερχρεωμένων χωρών της ευρωζώνης.

Ωστόσο, οι διαφωνίες για την κατανομή του κόστους της προσαρμογής έχουν εξελιχθεί σε δοκιμασία επιβίωσης για τον πεντακομματικό κυβερνητικό συνασπισμό «Αριζόνα».

Χωρίς συμφωνία, το Βέλγιο κινδυνεύει να εισέλθει στο 2027 χωρίς πλήρως εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καταφεύγοντας σε προσωρινούς κανόνες χρηματοδότησης των κρατικών δαπανών.

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Η 31η Δεκεμβρίου αποτελεί πλέον το νέο κρίσιμο ορόσημο, με τον ίδιο τον Ντε Βέβερ να προειδοποιεί ότι η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας μπορεί να σημάνει το τέλος της κυβέρνησής του