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Το πιθανότερο σενάριο είναι η χορήγηση νέας πίστωσης χρόνου στην κυβέρνηση, ώστε να ξεπεραστεί το δημοσιονομικό αδιέξοδο των δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κυβερνητικά στελέχη προειδοποιούν για τον κίνδυνο οικονομικής κρίσης, παρομοιάζοντας την κατάσταση της χώρας με το ιστορικό παράδειγμα της Ελλάδας.

Η χώρα θα ξεκινήσει το 2027 με προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης, καθώς τα κυβερνητικά κόμματα αδυνατούν να συμφωνήσουν στις απαραίτητες φορολογικές αυξήσεις και περικοπές δαπανών.

Οι πολιτικές εξελίξεις παραμένουν ρευστές, με τα σενάρια να περιλαμβάνουν τον ορισμό διαμεσολαβητή ή την αναζήτηση νέων κυβερνητικών εταίρων για την αποφυγή πρόωρων εκλογών.

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Στο βασιλικό παλάτι των Βρυξελλών στρέφονται σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, τα βλέμματα στο Βέλγιο, καθώς ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ συναντά εκ νέου τον βασιλιά Φίλιππο, τέσσερις ημέρες μετά την υποβολή της παραίτησής του. Σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο, το πιθανότερο σενάριο είναι ο βασιλιάς να μην αποδεχθεί την παραίτηση, δίνοντας νέα πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση για να ξεπεράσει το δημοσιονομικό αδιέξοδο των 10 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στελέχη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ουσιαστικά ότι το Βέλγιο πρέπει να δράσει πριν βρεθεί αντιμέτωπο με μια κρίση όπως εκείνη που έζησε η Ελλάδα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά τις διαβουλεύσεις του βασιλιά με τους αρχηγούς των πέντε κυβερνητικών κομμάτων. Ο Ντε Βέβερ, μιλώντας χθες στο Κοινοβούλιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η κυβέρνησή του απέτυχε να συμφωνήσει στον προϋπολογισμό του 2027.

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«Για την κυβέρνηση, πρόκειται για οικτρή αποτυχία», παραδέχθηκε ο Ντε Βέβερ, επιβεβαιώνοντας ότι το Βέλγιο θα ξεκινήσει το 2027 με προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρόκειται για ένα προσωρινό καθεστώς χρηματοδότησης, βάσει του οποίου το κράτος λειτουργεί με μηνιαίες πιστώσεις που αντιστοιχούν, κατά κανόνα, στο ένα δωδέκατο των δαπανών του προηγούμενου προϋπολογισμού. Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, ο ίδιος είχε αποκλείσει κατηγορηματικά αυτή τη λύση.

«Να μη γίνουμε Ελλάδα»

Η ελληνική κρίση χρέους επιστρατεύεται πλέον ως προειδοποίηση από δύο κορυφαία στελέχη του κυβερνητικού συνασπισμού.

«Αν δεν βρούμε τα 10 δισεκατομμύρια το συντομότερο δυνατό, θα γίνουν 11, 12, 13 δισεκατομμύρια. Το παράδειγμα της Ελλάδας δεν είναι τόσο μακριά όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του χριστιανοδημοκρατικού CD&V, Σάμι Μαχντί.

Ανάλογη προειδοποίηση απηύθυνε και ο υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, μιλώντας στη φλαμανδική τηλεόραση VRT: «Χωρίς συμφωνία, βρισκόμαστε πιο κοντά σε ελληνικές συνθήκες απ’ όσο νομίζουμε».

Οι δηλώσεις δεν σημαίνουν ότι το Βέλγιο βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση αντίστοιχη της ελληνικής κρίσης, αποτυπώνουν όμως την αυξανόμενη ανησυχία για την πορεία των δημόσιων οικονομικών.

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Τα σενάρια και η πίεση των αγορών

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των Le Soir, RTBF και Brussels Times, στο τραπέζι βρίσκεται η χορήγηση νέας προθεσμίας στον Ντε Βέβερ, ενδεχομένως με τακτική ενημέρωση του Παλατιού.

Δεν αποκλείονται αναβολή της οριστικής απόφασης έως την επόμενη εβδομάδα ή ορισμός διαμεσολαβητή.

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Εξετάζονται επίσης σενάρια αλλαγής κυβερνητικών εταίρων, με πιθανή συμμετοχή των γαλλόφωνων Σοσιαλιστών ή των Φλαμανδών Φιλελευθέρων του Anders, αν και οι πολιτικές αντιθέσεις δυσκολεύουν τέτοιες λύσεις. Η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές παρουσιάζεται ως λιγότερο πιθανή επιλογή.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδυναμία των πέντε κυβερνητικών κομμάτων να συμφωνήσουν σε δημοσιονομική προσαρμογή 10 δισ. ευρώ έως το 2029, με βασική διαφωνία τις περικοπές δαπανών και τις φορολογικές αυξήσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν του Μαΐου, το δημόσιο χρέος αναμένεται φέτος να φτάσει στο 110,5% του ΑΕΠ και το έλλειμμα στο 5,2%. Την Πέμπτη, η απόδοση του βελγικού δεκαετούς ομολόγου έφτασε στο 4,25%, έναντι 3,48% πριν από τέσσερις μήνες.

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Παράλληλα, την Τρίτη πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κινητοποίηση εργαζομένων στον αγροτικό τομέα κατά σχεδιαζόμενων αλλαγών στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, προσθέτοντας ένα ακόμη μέτωπο κοινωνικών διεκδικήσεων.

Ο επικεφαλής του MR, Ζορζ-Λουί Μπουσέ, επιμένει ότι «η προσφυγή στις κάλπες θα ήταν το χειρότερο για τη χώρα».

Για την αποφυγή ενός σεναρίου μια κρίσης ελληνικού τύπου ο υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, υπογράμμισε το πόσο σημαντικό είναι «να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι και να αναλάβουμε την ευθύνη μας». Ενώ συμπλήρωσε, «καταλαβαίνω την απογοήτευση του κόσμου, αλλά οι εκλογές δεν θα ήταν κάτι καλό για κανένα κόμμα, αλλά ούτε καν για τη χώρα. Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ακριβώς το ίδιο, θα είχαμε 6 με 8 μήνες διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης».

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Το ερώτημα πλέον είναι εάν η νέα πίστωση χρόνου, αφού αυτή δοθεί στο Βέλγο πρωθυπουργό, θα οδηγήσει σε συμφωνία ή απλώς θα παρατείνει την πολιτική κρίση.

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