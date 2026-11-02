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Χωρίς συμφωνία για τον πολυετή ομοσπονδιακό προϋπολογισμό έληξαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων στο Βέλγιο, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ αναμένεται σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Φίλιππο.

Σύμφωνα με τη γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Soir», η συνεδρίαση του περιορισμένου υπουργικού συμβουλίου (Kern), που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία. Η εξέλιξη αυτή ήρθε παρά τις πολύωρες διαβουλεύσεις και τις νέες προτάσεις που παρουσίασε ο πρωθυπουργός.

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Βασικό ζητούμενο των διαπραγματεύσεων ήταν η εξεύρεση περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2029, ώστε να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Soir», η συνεδρίαση του περιορισμένου υπουργικού συμβουλίου (Kern), που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα χωρίς συμφωνία, παρά τις πολύωρες διαβουλεύσεις και τις νέες προτάσεις που κατέθεσε ο πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρισκόταν η εξεύρεση περίπου 10 δισ. ευρώ έως το 2029, προκειμένου να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Όπως σημειώνει η «Le Soir», κανένας από τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης δεν επιθυμούσε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, καθώς εξακολουθούσαν να θεωρούν ότι ένας συμβιβασμός ήταν εφικτός.