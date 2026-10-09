Διαδηλωτής μπροστά από φλεγόμενα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων στις οποίες συμμετέχουν και μαθητές, στο πλαίσιο της πανεθνικής απεργίας κατά των μέτρων λιτότητας και των περικοπών στον προϋπολογισμό της βελγικής κυβέρνησης, 9 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/

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Η κινητοποίηση προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων και σημαντικά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια με την αστυνομία.

Στη Λιέγη, οι αρχές απαγόρευσαν τις δημόσιες συναθροίσεις έπειτα από βίαιες μαθητικές διαδηλώσεις και καταστροφές καταστημάτων στην πόλη.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε εξωγενείς ομάδες για χειραγώγηση ανηλίκων, ισχυρισμούς τους οποίους απέρριψε το Αντιφασιστικό Μέτωπο.

Τα συνδικάτα προειδοποίησαν για νέα γενική απεργία στα τέλη Νοεμβρίου, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις φόρων.

Η κοινωνική αναταραχή εντείνεται λόγω της οικονομικής πίεσης και της ενεργειακής αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

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Σκηνικό κοινωνικής αναταραχής στο Βέλγιο, με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές να κατεβαίνουν την Παρασκευή (9/10) στους δρόμους των Βρυξελλών κατά των μέτρων λιτότητας και των περικοπών που σχεδιάζει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ. Η αστυνομία υπολογίζει τους συμμετέχοντες σε 30.000, ενώ τα συνδικάτα ανεβάζουν τον αριθμό στις 50.000. Η κινητοποίηση συνοδεύτηκε από βίαια επεισόδια, ακυρώσεις περισσότερων από 100 πτήσεων και σοβαρά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η ένταση προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω εξάπλωση στο Βέλγιο των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων που έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις στη γειτονική Γαλλία, όπου 141 σχολεία παρέμεναν κλειστά την Παρασκευή.

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Ήδη στη Λιέγη, μετά από διαδοχικές ημέρες βίαιων μαθητικών διαδηλώσεων κατά των περικοπών στην εκπαίδευση, ο δήμαρχος Βιλί Ντεμεγιέρ απαγόρευσε τις δημόσιες συναθροίσεις άνω των τριών ατόμων, με προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Στην πόλη σημειώθηκαν πυρπολήσεις, καταστροφές και λεηλασίες καταστημάτων, ενώ δύο νεαροί διαδηλωτές έγιναν στόχος βολών από αεροβόλο όπλο, υπόθεση που ερευνά η εισαγγελία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Βέλγου υπουργού Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ταραχές στη Λιέγη δεν αποτελούν πλέον αυθόρμητη μαθητική διαμαρτυρία, αλλά ότι ομάδες τύπου Antifa χειραγωγούν ανηλίκους. «Ενήλικοι χειραγωγούν παιδιά για να μεταδώσουν βίαια πολιτικά μηνύματα. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο», δήλωσε. Από την πλευρά του, το «Αντιφασιστικό Μέτωπο της Λιέγης» απορρίπτει τις κατηγορίες περί υποκίνησης.

🔴 🇧🇪 #BELGIUM



Clashes ongoing at the Central Station in #Brussels .



The march was supposed to start around 10:30 a.m. Still major tensions: mortars and water cannon on protestors🇧🇪🚨 pic.twitter.com/A4CqN9wY87 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 9, 2026

Σύμφωνα με τη γαλλική Le Monde, και η υπουργός Παιδείας της γαλλόφωνης κοινότητας, Βαλερί Γκλατινί, έχει εκφράσει ανησυχίες για την παρουσία ριζοσπαστικών ομάδων και εξωσχολικών προσώπων στις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι βίαιες πρακτικές από τη Γαλλία μεταφέρονται στο Βέλγιο.

Διαδηλωτές κρατούν πλακάτ με το σύνθημα «20 ώρες στην τάξη, 45 ώρες στη δουλειά», κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της πανεθνικής απεργίας κατά των μέτρων λιτότητας και των περικοπών στον προϋπολογισμό της βελγικής κυβέρνησης, 9 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/Yves Herman

Στις Βρυξέλλες, τα επεισόδια ξέσπασαν πριν ακόμη ξεκινήσει η συνδικαλιστική πορεία. Ομάδες νεαρών ντυμένων στα μαύρα, αρκετοί με καλυμμένα πρόσωπα και κράνη, επιδίωξαν να συγκρουστούν με την αστυνομία κοντά στον Κεντρικό Σταθμό, εκτοξεύοντας ξύλα, πέτρες, γυάλινα μπουκάλια, κάδους απορριμμάτων και πυροτεχνήματα.

Στην πλατεία Albertine πυρπολήθηκαν κοινόχρηστα ποδήλατα, με πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους και χρησιμοποίησε δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, προχωρώντας σε συλλήψεις. Η κύρια συνδικαλιστική πορεία εξελίχθηκε πάντως κατά κύριο λόγο ειρηνικά.

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Στη διαδήλωση συμμετείχαν επίσης μαθητές και φοιτητές, με ένα χαρακτηριστικό πανό να γράφει: «Έχασα το μάθημα για να υπερασπιστώ το σχολείο».

Reuters

Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακυρώθηκαν περισσότερες από 100 πτήσεις, ενώ η Brussels Airlines ματαίωσε περίπου το 40% του προγράμματός της, λόγω της συμμετοχής εργαζομένων της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης Alyzia στις κινητοποιήσεις. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε μετρό, τραμ και λεωφορεία.

🚨 Inspired by protests in France, Belgians take to the streets — clashes erupt with police in Brussels



On October 9, unrest broke out in the Belgian capital. Masked protesters hurled objects and fireworks at police officers, with one demonstrator even throwing a road sign at… pic.twitter.com/c6qfg4hid7 Advertisement October 9, 2026

Προειδοποίηση για γενική απεργία

«Κάτω τα χέρια από τις τσέπες μας» ήταν το κεντρικό σύνθημα των συνδικάτων FGTB και CSC, που αντιδρούν σε ενδεχόμενες αυξήσεις του ΦΠΑ, παρεμβάσεις στην αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών και περικοπές κοινωνικών δαπανών. Τα συνδικάτα προβάλλουν εναλλακτικό δημοσιονομικό σχέδιο που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να αποφέρει έως 21 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση Ντε Βέβερ αναζητά περίπου 10 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισμό, ενώ, σύμφωνα με την De Tijd, οι ετήσιες δαπάνες για τόκους ενδέχεται να φτάσουν τα 20,4 δισ. ευρώ το 2029. Η δημοσιονομική πίεση εντείνει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε μια περίοδο ακρίβειας και ενεργειακής αβεβαιότητας, με τις ευρωπαϊκές οικονομίες να προετοιμάζονται για έναν δύσκολο χειμώνα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι σχεδόν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή θέρμανση.

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Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα συνδικάτα προειδοποιούν με γενική απεργία την εβδομάδα της 23ης Νοεμβρίου, εφόσον αυξηθεί ο ΦΠΑ ή θιγεί η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών. Νέα απεργία στις δημόσιες υπηρεσίες έχει ήδη προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Reuters