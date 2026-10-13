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Ο όμιλος διέκοψε προληπτικά τη λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών και ιστοσελίδων, ενώ η εταιρεία προειδοποίησε για πιθανές ελλείψεις προϊόντων στα ράφια των καταστημάτων.

Οι εργασίες για την επαναφορά των συστημάτων συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών.

Παρά τις αναφορές για περιστατικό κυβερνοασφάλειας, η διοίκηση δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την αιτία των δυσλειτουργιών ούτε κάποια σύνδεση με πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία.

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Σοβαρές δυσλειτουργίες στα πληροφοριακά συστήματα του ομίλου Ahold Delhaize προκαλούν προβλήματα στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο και Ολλανδία, με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες να έχουν επηρεαστεί και τις επιχειρήσεις να προειδοποιούν για πιθανές ελλείψεις προϊόντων.

Η πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών παραμένει αβέβαιη, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε η αιτία του περιστατικού ούτε σύνδεσή του με την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία.

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Dutch multinational retailer Ahold Delhaize announced it is taking precautionary measures following a cybersecurity incident, with stores in the U.S., Netherlands and Belgium reportedly impacted https://t.co/yPfrUwYcvc — The Record From Recorded Future News (@TheRecord_Media) October 13, 2026

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ότι οι εργασίες για την επαναφορά των συστημάτων συνεχίζονται, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση. Τα προβλήματα επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τις αλυσίδες Albert Heijn και Delhaize, την εταιρεία προϊόντων προσωπικής φροντίδας Etos, καθώς και την αμερικανική Stop & Shop.

Προβλήματα σε κέντρα διανομής και ηλεκτρονικές παραγγελίες

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, όταν εντοπίστηκε πρόβλημα κυβερνοασφάλειας στην Albert Heijn. Ως προληπτικό μέτρο, ο όμιλος διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία ιστοσελίδων, εφαρμογών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφοριακές υποδομές του.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκτυο NOS, αρκετά κέντρα διανομής της Albert Heijn αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες τη Δευτέρα, επηρεάζοντας τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων. Παράλληλα, ανεστάλησαν προσωρινά οι παραδόσεις ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Albert Heijn, Μάργκαρετ Φερστέντεν-φαν Ντάιν, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν άδεια ράφια σε ορισμένα καταστήματα, εάν οι δυσλειτουργίες συνεχιστούν. Όπως ανέφερε στο NOS, η έκταση των επιπτώσεων θα διαφέρει ανά κατάστημα και θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες ανεφοδιασμού.

Στο Βέλγιο, η Delhaize έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της τροφοδοσίας του δικτύου της. Από την πλευρά της, η Albert Heijn, η οποία διαθέτει 88 καταστήματα στη χώρα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές ελλείψεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ανάλογα με τις δυσκολίες στη διανομή.

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Παρά τις ενδείξεις για περιστατικό κυβερνοασφάλειας, η Ahold Delhaize δεν έχει επιβεβαιώσει ότι τα συστήματά της παραβιάστηκαν από κακόβουλους χρήστες. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και η αιτία των προβλημάτων παραμένει άγνωστη.

Η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία και οι μεγάλες απώλειες τροφίμων

Τα προβλήματα στην Ολλανδία και το Βέλγιο καταγράφονται λίγες ημέρες μετά την κυβερνοεπίθεση που επηρέασε εκατοντάδες καταστήματα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Στην περίπτωση αυτή, χάκερ φέρεται να απέκτησαν τον έλεγχο συστημάτων διαχείρισης της θερμοκρασίας σε ψυγεία και καταψύκτες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες τροφίμων.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP, το περιστατικό επηρέασε περισσότερα από 100 καταστήματα της Coopérative U, καθώς και τουλάχιστον 300 σημεία πώλησης των Intermarché και Netto.

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Η Intermarché ανέφερε ότι σε ορισμένα καταστήματά της η θερμοκρασία στα ψυγεία έφτασε τους 50 βαθμούς Κελσίου και παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο επί έξι ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Κυριακή προς τη Δευτέρα. Ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση αναγκάστηκε να αποσύρει και να καταστρέψει τα τρόφιμα που είχαν επηρεαστεί, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το οικονομικό κόστος εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το BFMTV, δύο σούπερ μάρκετ στην Αλσατία υπέστησαν ζημιές ύψους 270.000 ευρώ, ενώ οι συνολικές απώλειες στη Γαλλία ενδέχεται να ανέλθουν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coopérative U, Ντομινίκ Σέλσερ, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι η επίθεση επηρέασε τις εγκαταστάσεις ψύξης καταστημάτων του ομίλου από τη νύχτα της Κυριακής. Χαρακτήρισε το συμβάν πρωτοφανές και καταδίκασε τη στόχευση υποδομών που είναι κρίσιμες για την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

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Η Εισαγγελία του Παρισιού έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίστηκε κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας με στόχο συστήματα ψύξης σε εγκαταστάσεις μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης τροφίμων.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών

Παρά τη χρονική εγγύτητα των συμβάντων, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δυσλειτουργίες στην Ahold Delhaize συνδέονται με την επίθεση στη Γαλλία. Επιπλέον, στην Ολλανδία και το Βέλγιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αποκατάσταση των συστημάτων και στην ομαλή λειτουργία των δικτύων διανομής. Εάν τα προβλήματα συνεχιστούν, οι επιπτώσεις ενδέχεται να επεκταθούν από τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ηλεκτρονικές παραγγελίες στη διαθεσιμότητα προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

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Η έκταση των πιθανών ελλείψεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια των δυσλειτουργιών και από το κατά πόσο οι αλυσίδες θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν εναλλακτικές λύσεις για τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων τους.

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