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Συναγερμός έχει σημάνει στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γαλλίας, καθώς κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκαν σε σουπερμάρκετ, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 11 προς Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες γαλλόφωνων ΜΜΕ.

Οργανωμένη κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία

Όπως αναφέρουν οι εταιρείες, στοχοποιήθηκαν τα συστήματα ψύξης και ανάμεσα στα καταστήματα που δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση είναι περίπου 150 έως 200 παραρτήματα της Intermarché, καθώς και λιγότερα από 100 σημεία πώλησης της Coopérative U.

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Ο Ντομινίκ Σέλσερ, διευθύνων σύμβουλος της Coopérative U εξέφρασε τις ανησυχίες του για το συμβάν, επισημαίνοντας ότι είναι «σοβαρό και πρωτοφανές η στοχοποίηση εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη συντήρηση τροφίμων και γενικά για τον επισιτιστικό εφοδιασμό των Γάλλων».

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFM-TV, καταστήματα του ομίλου E.Leclerc έχουν επίσης στοχοποιηθεί, είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την εταιρεία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι χάκερ φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν παλαιότερο λογισμικό της δανικής κατασκευάστριας εταιρείας Danfoss για να ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως συνεχή απόψυξη, θέτοντας θερμοκρασίες αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, καταστρέφοντας με αυτό τον τρόπο φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα.

«Μετά από 25 χρόνια στον χώρο του λιανεμπορίου, δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα μας συνέβαινε κάτι τέτοιο· δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», δήλωσε στη Le Figaro η Σοφί Ματ, ιδιοκτήτρια του σουπερμάρκετ Intermarché στο Αγκνό, στην περιοχή του κάτω Ρήνου.

Η ίδια εξήγησε ότι εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης, αυξήθηκε η θερμοκρασία στους ψυκτικούς θαλάμους στους 36°C, οδηγώντας σε οικονομικές απώλειες 50.000 ευρώ.

Η εισαγγελική αρχή του Παρισιού ανακοίνωσε την αυτεπάγγελτη έναρξη έρευνας για «την ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια». Επιπλέον οι κυβερνοεπιθέσεις προκάλεσαν και πυρκαγιές σε κάποιες περιπτώσεις.

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Η Le Monde μετέδωσε επίσης ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης καταστήματα Carrefour Market και Monoprix, χωρίς ωστόσο οι εταιρείες αυτές να έχουν προβεί σε επίσημη επιβεβαίωση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι βρίσκεται «σε επαφή με τους διανομείς», χωρίς να διαθέτει για την ώρα επιπλέον στοιχεία.

Η Intermarché εξέφρασε τη λύπη της για τη σπατάλη τροφίμων και την οικονομική ζημία που προκλήθηκε, αναφέροντας ότι οι ασφάλειες δεν καλύπτουν τέτοιου είδους ζημιές στα καταστήματα, όπως διευκρίνισε στο AFP.

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