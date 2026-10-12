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Συναγερμός έχει σημάνει στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γαλλίας, καθώς κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκαν σε σουπερμάρκετ, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής 11 προς Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες γαλλόφωνων ΜΜΕ.

Οργανωμένη κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία

Όπως αναφέρουν οι εταιρείες, στοχοποιήθηκαν τα συστήματα ψύξης και ανάμεσα στα καταστήματα που δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση είναι περίπου 150 έως 200 παραρτήματα της Intermarché, καθώς και λιγότερα από 100 σημεία πώλησης της Coopérative U.

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Je confirme qu’une cyberattaque touche depuis cette nuit les installations de production de froid de plusieurs magasins de notre réseau @CooperativeU. Nos équipes sont pleinement mobilisées, en lien avec les frigoristes, pour rétablir la situation au plus vite. Une enquête devra permettre de faire toute la lumière sur cette attaque. S’attaquer à des équipements essentiels à la conservation des produits frais et à l’approvisionnement alimentaire des Français est d’une extrême gravité et est inédit. C’est inacceptable. — Dominique Schelcher (@schelcher) October 12, 2026

Ο Ντομινίκ Σέλσερ, διευθύνων σύμβουλος της Coopérative U εξέφρασε τις ανησυχίες του για το συμβάν, επισημαίνοντας ότι είναι «σοβαρό και πρωτοφανές η στοχοποίηση εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τη συντήρηση τροφίμων και γενικά για τον επισιτιστικό εφοδιασμό των Γάλλων».

Le bilan devrait s’élever à des dizaines de millions d’euros : des pirates informatiques se sont attaqués dans la nuit aux installations frigorifiques de nombreux supermarchés français, forçant leurs gérants à détruire des produits frais et surgelés. ➡️ https://t.co/z4c6XCch2k https://t.co/N5bJJLEZj8 — L’Est Républicain (@lestrepublicain) October 12, 2026

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFM-TV, καταστήματα του ομίλου E.Leclerc έχουν επίσης στοχοποιηθεί, είδηση που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από την εταιρεία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι χάκερ φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν παλαιότερο λογισμικό της δανικής κατασκευάστριας εταιρείας Danfoss για να ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως συνεχή απόψυξη, θέτοντας θερμοκρασίες αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, καταστρέφοντας με αυτό τον τρόπο φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα.

«Μετά από 25 χρόνια στον χώρο του λιανεμπορίου, δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα μας συνέβαινε κάτι τέτοιο· δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», δήλωσε στη Le Figaro η Σοφί Ματ, ιδιοκτήτρια του σουπερμάρκετ Intermarché στο Αγκνό, στην περιοχή του κάτω Ρήνου.

Η ίδια εξήγησε ότι εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης, αυξήθηκε η θερμοκρασία στους ψυκτικούς θαλάμους στους 36°C, οδηγώντας σε οικονομικές απώλειες 50.000 ευρώ.



Η εισαγγελική αρχή του Παρισιού ανακοίνωσε την αυτεπάγγελτη έναρξη έρευνας για «την ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια». Επιπλέον οι κυβερνοεπιθέσεις προκάλεσαν και πυρκαγιές σε κάποιες περιπτώσεις.

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Η Le Monde μετέδωσε επίσης ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης καταστήματα Carrefour Market και Monoprix, χωρίς ωστόσο οι εταιρείες αυτές να έχουν προβεί σε επίσημη επιβεβαίωση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι βρίσκεται «σε επαφή με τους διανομείς», χωρίς να διαθέτει για την ώρα επιπλέον στοιχεία.

Une cyberattaque d’une ampleur inédite vise les frigos de plusieurs enseignes : Intermarché, Leclerc, Coopérative U, Carrefour Market, Monoprix sont parmi les enseignes touchées. L’attaque vise les frigos. https://t.co/bKZyRDzqQV — Je Bosse en Grande Distribution (@jebosseenGD) October 12, 2026

Η Intermarché εξέφρασε τη λύπη της για τη σπατάλη τροφίμων και την οικονομική ζημία που προκλήθηκε, αναφέροντας ότι οι ασφάλειες δεν καλύπτουν τέτοιου είδους ζημιές στα καταστήματα, όπως διευκρίνισε στο AFP.

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