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Την παράταση της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία για άλλον έναν μήνα αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ την Πέμπτη, με συζητήσεις να είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, για οικονομικά και τεχνικά θέματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προσπάθειες εστιάζουν στην επίτευξη μιας λύση μονιμότερης διάστασης σε συνεννόηση με τη Σαουδική Αραβία- προσπάθεια που πιθανότατα θα χρειαζόταν επαφές σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ των κυβερνήσεων. Τα κύρια θέματα είναι η κάλυψη του κόστους της παραμονής στη χώρα και των πυραύλων που έχουν χρησιμοποιηθεί, με βάση τις σαουδαραβικές δεσμεύσεις, καθώς και η χρηματοδότηση της αναβάθμισης των ελληνικών Patriot από το Ριάντ.

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Η υπογραφή του Συμφώνου της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν έφερε προβληματισμούς όσον αφορά στην παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στο βασίλειο. Υπενθυμίζεται πως η ΕΛΔΥΣΑ (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας), που βρίσκεται στο Γιανμπού από το 2021, βάσει της συμφωνίας με το Ριάντ, έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία επανειλημμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones μέσα στους τελευταίους μήνες, με πιο πρόσφατο περιστατικό στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ άλλων, στο ΚΥΣΕΑ εγκρίθηκε το πρόγραμμα για τα απάρτια της στολής του Σύγχρονου Μαχητή, για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του Έλληνα στρατιώτη (εξάρτυση, πλάκες αντιβαλλιστικής προστασίας, κράνη) και τηλεπικοινωνιακό υλικό για τον Στρατό Ξηράς. Δόθηκε «πράσινο φως» επίσης για την αναβάθμιση των μεταγωγικών αεροσκαφών C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας και την υποστήριξη (Follow On Support) των C-130, καθώς και την υποστήριξη του ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους Heron που διαθέτει η ΠΑ.

Επίσης, εγκρίθηκαν η μακρά ακινησία- εργασίες συντήρησης και επισκευών στα τέσσερα υποβρύχια κλάσης Type 214 του Πολεμικού Ναυτικού («Παπανικολής», «Πιπίνος», «Ματρώζος», «Κατσώνης») και το αναβαθμισμένο Type 209 «Ωκεανός» στα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά (σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο «Παπανικολής» είναι ήδη στον Σκαραμαγκά).