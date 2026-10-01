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Τη νέα κολεξιόν της σειράς εσωρούχων της, Syrn, με την επωνυμία «Send Nudes» διαφημίζει η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουΐνι.

Η 29χρονη ποζάρει με εσώρουχα σε χρώμα «nude»: «Αυτή είναι η νέα μου κολεξιόν, Send Nudes. Πάντα θεωρούσα ότι τα nude σουτιέν ήταν κάπως βαρετά, οπότε ήθελα να κάνω κάτι πολύ χαριτωμένο και παιχνιδιάρικο και κοριτσίστικο» συνεχίζει, επιδεικνύοντας τα εσώρουχα στο σώμα της.

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H διάσημη ηθοποιός με τη σειρά Syrn έχει μπει σε μια «αρένα» όπου ήδη «αγωνίζονται» άλλες celebrities, όπως η Ριάνα με τα Savage x Fenty και η Κιμ Καρντάσιαν με τα Skims.

Το «άστρο» της Σίντνεϊ Σουΐνι βρίσκεται σε ταχύτατη άνοδο σε όλα τα πεδία, καθώς, πέρα από τις διαφημίσεις και τη σειρά εσωρούχων της, παίρνει ρόλους με ρυθμούς πολυβόλου.