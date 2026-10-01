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Τα νεότερα και πιο σύγχρονα όπλα που διαθέτει η Εθνική Φρουρά παρουσίασε η Κυπριακή Δημοκρατία την Πέμπτη, στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, το ισραηλινής προέλευσης σύστημα Barak MX, που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του σε παρέλαση. Πρόκειται για ένα σύστημα υψηλών δυνατοτήτων, μακράς/ μέσης εμβέλειας, που προορίζεται να αποτελέσει και έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής «Ασπίδας του Αχιλλέα». Οι Barak MX είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο εύρος διαφορετικών εναέριων απειλών, μεταξύ των οποίων πολεμικά αεροσκάφη, πύραυλοι cruise, βαλλιστικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το σύστημα παρελήφθη το 2025, ενώ, όπως είχε αναφέρει σε ρεπορτάζ της η HuffPost, εξετάζεται το ενδεχόμενο αγοράς και μιας τρίτης πυροβολαρχίας.

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Με τα μη επανδρωμένα να έχουν εξελιχθεί πλέον σε αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολέμου, ταχεία βήματα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση κάνει και η Εθνική Φρουρά, που παρουσίασε ένα εύρος από drones στο πλαίσιο της παρέλασης, αλλά και οχήματα για τη μεταφορά και παραγωγή τους.

Πιο συμβατικά μεν, αλλά σίγουρα σύγχρονα όπλα είναι οι ισραηλινοί αντιαρματικοί πύραυλοι SPIKE και οι γαλλικής προέλευσης αντιαρματικοί πύραυλοι AKERON– ενώ επίσης γαλλικοί είναι και οι ευρέως γνωστοί, καθώς τους διαθέτει και η Ελλάδα, αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet, στην έκδοση Block 3. Ακόμη, στον ουρανό της Λευκωσίας εμφανίστηκαν και τα νέα ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων Η145Μ, ενώ παρέλασαν και πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων Tamnava (από τα πιο σύγχρονα όπλα στο κυπριακό οπλοστάσιο- είχαν κάνει πρώτη φορά την εμφάνισή τους σε παρέλαση το 2025). Σημειώνεται πως το κυπριακό πυροβολικό διαθέτει επίσης αυτοκινούμενα πυροβόλα NORA Β-52 (σερβικής προέλευσης) και Zuzana (σλοβακικής).

Από άποψης αρμάτων μάχης, την εμφάνισή του έκαναν τα ρωσικής προέλευσης T-80 και τα γαλλικά AMX-30. Σημειώνεται πως η ανανέωση του αρματικού δυναμικού της Εθνικής Φρουράς είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς τα AMX-30 είναι αρκετά ηλικιωμένα πλέον, ενώ η υποστήριξη των Τ-80 γίνεται όλο και δυσκολότερη «εξίσωση». Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκεται η προμήθεια ισραηλινών Merkava, ενώ είναι επιβεβαιωμένο πλέον ότι εκσυγχρονίζονται τα AMX-30 (έχει επιβεβαιωθεί και από τον υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα).

Στην παρέλαση συμμετείχαν, από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πεζοπόρα τμήματα της ΕΛΔΥΚ και μηχανοκίνητα μέσα (Hummer, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και M106), ενώ στον ουρανό πέταξαν ελληνικά F-16. Σημειώνεται πως στην παρέλαση συμμετείχε επίσης προσωπικό από την Αίγυπτο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ- και, στην περίπτωση της Αιγύπτου και του Ηνωμένου Βασιλείου, και πτητικά μέσα.

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος

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Νίκος Χριστοδουλίδης – Nikos Christodoulides Νίκος Χριστοδουλίδης – Nikos Christodoulides