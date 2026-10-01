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Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και παρουσία ξένων αξιωματούχων γιορτάζει σήμερα την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η παρέλαση θα γίνει στις 11.00 στη Λευκωσία, παρουσία αξιωματούχων από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, καθώς και πρέσβεις και ακολούθους Άμυνας ξένων χωρών. Παρόντες θα είναι ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης. Θα παραστεί επίσης και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, air chief marshal Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον.

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Στην παρέλαση θα συμμετέχουν μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα, καθώς και ιπτάμενα μέσα. Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον για την εμφάνιση του νέου ισραηλινού συστήματος αεράμυνας Barak MX, και τα νέα ελικόπτερα Η145Μ, ενώ θα συμμετέχουν και τέσσερα ελληνικά F-16, που θα απογειωθούν από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Της έναρξης της παρέλασης θα προηγηθούν 21 κανονιοβολισμοί. Επίσης, στο πλαίσιο των εορτασμών, το κοινό θα μπορεί να επισκέπτεται το ΠΑΘ «Ιωαννίδης» της Διοίκησης Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς και τη φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» του Πολεμικού Ναυτικού στη Λάρνακα.

66 χρόνια από την Ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμάμε τους αγώνες των αδελφών μας Κυπρίων για την Ελευθερία και τη θυσία των ηρώων του Ελληνισμού της Μεγαλονήσου.



Η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Ως απεδείχθη, η Κύπρος δεν κείται… pic.twitter.com/Ce0PsYtCVI October 1, 2026

Today, the Republic of Cyprus marks 66 years of Independence.@CyprusMFA and our Diplomatic Missions around the world remain steadfast in our effort to strengthen Cyprus’ international presence and advance our priorities for freedom, peace and security in Cyprus, our region and… pic.twitter.com/ghzAEuiBuC — Cyprus MFA (@CyprusMFA) October 1, 2026

Η εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί κορυφαία στιγμή στην ιστορία της πατρίδας μας, καθώς σηματοδοτεί την ανάδειξή της σε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, επισφραγίζοντας μια μακρά πορεία αγώνων και θυσιών.

Η επέτειος της 1ης Οκτωβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής,… pic.twitter.com/GykawVKonp — Vasilis Palmas (@PalmasVasilis) October 1, 2026