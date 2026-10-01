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Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν πως μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν πριν το 2028 καθίσταται όλο και λιγότερο πιθανή πριν από το 2028, παρά τις οδηγίες του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας να είναι έτοιμες ως το 2027 να καταλάβουν το νησί δια της βίας, αν χρειαστεί, ανέφεραν στο Reuters πηγές ενήμερες για τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα οι ΗΠΑ.

Οι κύριοι λόγοι περιλαμβάνουν καθυστερήσεις στα επίπεδα στρατιωτικής ετοιμότητας εν μέσω της εκστρατείας κατά της διαφθοράς από το κινεζικό κομμουνιστικό κόμμα, καθώς και η επιθυμία του Πεκίνου να δει τι θα γίνει στις εκλογές της Ταϊβάν το 2028. Κάποιοι Κινέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να φέρουν στην εξουσία μια κυβέρνηση πιο θετική απέναντι στην προοπτική να τεθεί το νησί υπό κινεζικό έλεγχο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν πρώην αξιωματούχο και ένα άτομο καλά πληροφορημένο για το όλο θέμα.

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Από την άλλη, το Πεκίνο μπορεί να εξετάζει όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ισχύ από το 2028 και μετά αν στις εκλογές της Ταϊβάν το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα κερδίσει για τέταρτη συνεχόμενη φορά, και ειδικά αν ο Λάι Τσινγκ Τι επανεκλεγεί, πρόσθεσαν οι πηγές.

«Αν αυτό συμβεί, νομίζω ότι το 2028 θα έχει ένταση» είπε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Λάι, που ανέλαβε την εξουσία πριν δύο χρόνια, και το κόμμα του τάσσονται υπέρ της ανεξάρτητης ταυτότητας της Ταϊβάν από την Κίνα, μια θέση που εξοργίσει το Πεκίνο. Η Κίνα θεωρεί το νησί κομμάτι της κινεζικής επικράτειας, με την Ταϊβάν να λέει πως μόνο ο λαός της μπορεί να αποφασίσει το μέλλον του.

Η νέα αυτή αξιολόγηση αποτελεί σημαντική εξέλιξη όσον αφορά στις εκτιμήσεις των ΗΠΑ πως ο Σι Τζινπίνγκ ήθελε τις ένοπλες δυνάμεις του έτοιμες να καταλάβουν στρατιωτικά την Ταϊβάν ως το 2027, επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Η Κίνα δεν έχει αποκλείσει ποτέ το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ισχύος για να θέσει υπό τον έλεγχό της την Ταϊβάν μα δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια μια εντολή ετοιμότητας για το 2027.

Ένας άλλος παράγοντας στην όλη υπόθεση είναι οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2028, δεδομένης της ισχυρής δυσαρέσκειας των Αμερικανών ψηφοφόρων απέναντι στην αμερικανική στρατιωτική δράση στο εξωτερικό. Ωστόσο τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά στην Ταϊβάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει υποβαθμίσει την πιθανότητα κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν κατά την προεδρία του: Μάλιστα, πέρυσι είπε πως ο Σι τον ενημέρωσε ότι η Κίνα δεν θα εισβάλει όσο είναι ο ίδιος πρόεδρος.

Με πληροφορίες από Reuters