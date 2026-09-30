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Η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ είναι μεταξύ των επιλογών που θα μπορούσε να εξετάσει η βρετανική κυβέρνηση ώστε να αναδιαμορφώσει τη μακροπρόθεσμη σχέση με την Ευρώπη, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, σημειώνοντας στο BBC πως ο συμβιβασμός για το Brexit, ως έχει είχε κάνει «περισσότερο κακό παρά καλό» και ότι ήθελε να δει τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν οι σχέσεις.

Στο πλαίσιο ομιλίας του στο συνέδριο των Εργατικών την Τρίτη δεσμεύτηκε να εξεταστούν στενότερες σχέσεις με την ΕΕ σε συνδιάσκεψη αργότερα μέσα στο έτος.

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Μια τέτοια κίνηση, όπως αναφέρει το BBC, θα προκαλούσε μεγάλο ρήγμα στις επόμενες εκλογές, με τους Συντηρητικούς να κατηγορούν τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να «ανοίξει παλιά τραύματα επανεκκινώντας τις μάχες των ετών του Brexit».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μπέρναμ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βάλει στο προεκλογικό πρόγραμμα καμπάνια για εντολή επανένταξης στην ΕΕ.

Ως υποψήφιος εν όψει της επιστροφής του στο κοινοβούλιο είχε υποσχεθεί να μην επαναφέρει τις διαφωνίες περί Brexit και είχε πει ότι «δεν πρότεινε το Ηνωμένο Βασίλειο να εξετάσει το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ». Τα τελευταία του σχόλια ωστόσο αποτελούν ένδειξη ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει άλλη πορεία από αυτήν που είχε εκφραστεί στο μανιφέστο των Εργατικών το 2024, που περιελάμβανε δέσμευση «να λειτουργήσει το Brexit».

Ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, είχε κάνει προσπάθειες προς την κατεύθυνση μιας πιο περιορισμένης επανεκκίνησης σχέσεων, που θα περιελάμβανε ευθυγράμμιση με τα πρότυπα της ΕΕ στα τρόφιμα, μία συμφωνία για βίζα σε νέους και επανασύνδεση της βρετανικής βιομηχανίας με το καθεστώς εμπορίου εκπομπών άνθρακα της ΕΕ.

Μιλώντας στο Radio 4 ο Μπέρναμ είπε ότι δεν ήθελε να αφήσει εκκρεμές το ερώτημα της σχέσης με την ΕΕ και πως επιθυμούσε να είναι σαφής όσον αφορά στο πού θέλει να πάει η Βρετανία την επόμενη δεκαετία.

Ερωτηθείς για το αν θα ήθελε το Ηνωμένο Βασίλειο να επιστρέψει στην ΕΕ, απάντησε πως ήθελε να «εξετάσει τις επιλογές».