Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ευρώπη χρειάζεται να βελτιώσει άμεσα την αεράμυνά της, καθώς η Ρωσία αναμένεται να συνεχίσει τις υβριδικού χαρακτήρα ενέργειές της μέσα στους επόμενους μήνες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν, την Τετάρτη.

«Θα υπάρξουν περισσότερες ενέργειες υβριδικών απειλών τους επόμενους μήνες. Θα είναι ένας σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη» δήλωσε ο Φράνκεν στη Defence & Space Summit του Euronews στις Βρυξέλλες.

Advertisement

Advertisement

«Πρέπει να αυξήσουμε την κλίμακα της αεράμυνάς μας και να έχουμε περισσότερα αποθέματα, να αυξήσουμε την κλίμακα της παραγωγής. Όλα πρέπει να κινηθούν ταχύτερα» πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, ο υβριδικός πόλεμος «δεν είναι κάτι που η Ρωσία κάνει για δύο- τρία χρόνια» μα πολύ περισσότερο, και έχει εξειδικευτεί στον τομέα αυτόν, καθιστώντας δύσκολο για τις χώρες της Δύσης να διερευνούν αυτές τις ενέργειες και να αποδίδουν ευθύνες.

Επίσης, εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τα αεριωθούμενα drones της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian