Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα μακρινό νησί στον Ειρηνικό είναι ο προορισμός νέας αποστολής με σκοπό τον εντοπισμό των συντριμμιών του αεροπλάνου της Αμέλια Έρχαρτ.

Η Έρχαρτ εξαφανίστηκε τo 1937 ενώ προσπαθούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα πιλότος που θα πετούσε γύρω από τον κόσμο. Η εξαφάνισή της έγινε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του 20ού αιώνα.

Advertisement

Advertisement

Μια εικόνα από το Apple Maps το 2020 απεικονίζει ένα αντικείμενο που θεωρείται πως θα μπορούσε να είναι τα απομεινάρια του Lockheed Model 10E Electra της εξαφανισμένης αεροπόρου.

Της 17μελούς αποστολής, με προορισμό το Νικουμαρόρο στο Κιριμπάτι, ηγείται ο Dr. Ρίτσαρντ Πέτιγκρου, εκτελεστικός διευθυντής του Archaeological Legacy Institute. «Η υπόθεση αυτή έχει τραβήξει πολύ καιρό» είχε δηλώσει ο ίδιος στο Newsweek. «Μα έχουμε κάποια νέα στοιχεία. Υπάρχει ένα αντικείμενο ορατό στη λίμνη του Νικουμαρόρο. Όλα όσα βλέπουμε υποδεικνύουν ότι είναι πολύ πιθανό να είναι αυτό που έχει απομείνει από το αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ» πρόσθεσε.

Η Αμέλια Έρχαρτ έγινε το 1932 η πρώτη γυναίκα που πραγματοποίησε υπερατλαντική πτήση χωρίς στάση μόνη της. Όταν εξαφανίστηκε εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Purdue.

H Taraia Object Expedition χρηματοδοτείται από το εν λόγω πανεπιστήμιο και το Archaeological Legacy Institute. Το 2025 ο πρόεδρος Τραμπ είχε διατάξει το FBI να αποχαρακτηρίσει και να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που υπήρχαν για την Έρχαρτ και την τελευταία της πτήση.

Ως «Taraia Object» χαρακτηρίζεται ένα αντικείμενο ασυνήθιστου σχήματος που φαίνεται σε δορυφορικές εικόνες από το Νικουμαρόρο. Το είχε προσέξει το 2020 ο ερευνητής Μάικλ Άσμορ, ενώ εξέταζε εικόνες του Apple Maps. Όπως διαπιστώθηκε, το σχήμα ήταν ορατό από το 2015 ακόμα. Μια θεωρία είναι πως κυκλώνας που έπληξε την περιοχή το 2015 αναστάτωσε τη λίμνη, φέρνοντάς το στο φως.

Φαίνεται να είναι ένα αρκετά μεγάλο, λαμπερό μεταλλικό αντικείμενο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την κοντινότερη κατοικημένη περιοχή.