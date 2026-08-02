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Το αεροσκάφος του εντοπίστηκε τελικά το έτος 2000 κοντά στη Μασσαλία, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστούν τα αίτια της συντριβής του.

Η εμπειρία του συγγραφέα από την επιβίωσή του στην έρημο Σαχάρα μετά από πτώση αεροπλάνου το 1935 αποτέλεσε την κύρια έμπνευση για το έργο του.

Η εξαφάνισή του παραμένει ένα από τα σημαντικότερα αεροπορικά μυστήρια, συγκρινόμενη με αντίστοιχες ανεξήγητες περιπτώσεις πιλότων όπως η Αμέλια Έρχαρτ και ο Στιβ Φόσετ.

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Υπάρχουν συγγραφείς που αφήνουν πίσω τους βιβλία. Υπάρχουν και εκείνοι που αφήνουν πίσω τους έναν μύθο. Ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ο δημιουργός του «Μικρού Πρίγκιπα», ενός από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία όλων των εποχών, δεν χάθηκε μόνο μέσα στις σελίδες του έργου του. Χάθηκε και κυριολεκτικά στους ουρανούς της Μεσογείου, αφήνοντας πίσω του ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά μυστήρια του 20ού αιώνα.

Στις 31 Ιουλίου 1944, ο Γάλλος αεροπόρος και συγγραφέας απογειώθηκε από την Κορσική με ένα αναγνωριστικό αμερικανικό Lockheed P-38 Lightning για αποστολή φωτοαναγνώρισης ενόψει της απόβασης των Συμμάχων στη νότια Γαλλία. Δεν επέστρεψε ποτέ. Για δεκαετίες δεν υπήρχε κανένα ίχνος του αεροσκάφους του, γεγονός που γέννησε αμέτρητες θεωρίες: κατάρριψη από γερμανικό μαχητικό, μηχανική βλάβη, αποπροσανατολισμός ή ακόμη και αυτοκτονία, καθώς είναι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε έντονη ψυχολογική πίεση.

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Το 1998 ένας ψαράς ανέσυρε από τη θάλασσα κοντά στη Μασσαλία το ασημένιο βραχιόλι ταυτότητάς του. Δύο χρόνια αργότερα εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους, επιβεβαιώνοντας πως ο Σεντ-Εξιπερί είχε πέσει στη Μεσόγειο. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί οριστικά τι προκάλεσε τη συντριβή.

Ο “Μικρός Πρίγκιπας” γεννήθηκε από μια πραγματική περιπέτεια

Ο «Μικρός Πρίγκιπας» δεν ήταν απλώς ένα παραμύθι.

Το 1935 ο Σεντ-Εξιπερί και ο συγκυβερνήτης του συνετρίβησαν στην έρημο Σαχάρα κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας κατάρριψης αεροπορικού ρεκόρ. Έμειναν τέσσερις ημέρες χωρίς νερό, υποφέροντας από αφυδάτωση και παραισθήσεις, μέχρι που ένας Βεδουίνος τους έσωσε την τελευταία στιγμή. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε τη βασική έμπνευση για τη σκηνή όπου ο πιλότος συναντά τον μικρό πρίγκιπα μέσα στην έρημο.

Ίσως γι’ αυτό το βιβλίο μιλά τόσο έντονα για τη μοναξιά, τη φιλία, την ευθύνη και την αξία της ανθρώπινης ψυχής. Δεν γράφτηκε από έναν θεωρητικό. Γράφτηκε από έναν άνθρωπο που είχε κοιτάξει πολλές φορές τον θάνατο στα μάτια.

Δεν ήταν ο μόνος πιλότος που εξαφανίστηκε

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Η αεροπορία έχει γνωρίσει αρκετές εξαφανίσεις που παραμένουν ανεξήγητες.

Η πιο διάσημη είναι ασφαλώς η Αμέλια Έρχαρτ, η πρώτη γυναίκα που επιχείρησε να κάνει τον γύρο του κόσμου αεροπορικώς. Στις 2 Ιουλίου 1937 χάθηκε πάνω από τον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό μαζί με τον πλοηγό Φρεντ Νούναν, λίγο πριν φθάσουν στο μικροσκοπικό νησί Χάουλαντ. Παρά τις τεράστιες επιχειρήσεις έρευνας, το μυστήριο παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να γεννά νέες θεωρίες.

Ανάλογη υπόθεση αποτελεί ο Αμερικανός εκατομμυριούχος και εξερευνητής Στιβ Φόσετ, ο οποίος εξαφανίστηκε το 2007 πετώντας μόνος του πάνω από τη Νεβάδα. Οι έρευνες κράτησαν μήνες, ώσπου έναν χρόνο αργότερα ένας πεζοπόρος εντόπισε τυχαία τα συντρίμμια του αεροσκάφους του σε ορεινή περιοχή.

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Στη λίστα των μεγάλων αεροπορικών μυστηρίων συγκαταλέγονται ακόμη η εξαφάνιση του αυστραλού πιλότου Φρέντερικ Βάλεντιτς το 1978, μετά από αναφορά για «άγνωστο αντικείμενο» πάνω από το αεροσκάφος του, καθώς και δεκάδες άλλες υποθέσεις όπου τα αεροσκάφη δεν βρέθηκαν ποτέ ή εντοπίστηκαν πολλά χρόνια αργότερα.

Ο συγγραφέας που έγινε ο ίδιος ήρωας του βιβλίου του

Η ειρωνεία της Ιστορίας είναι συγκλονιστική.

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Ο άνθρωπος που έγραψε πως «μόνο με την καρδιά βλέπεις σωστά» χάθηκε χωρίς να αφήσει πίσω του παρά ελάχιστα ίχνη. Όπως ο μικρός πρίγκιπας, έτσι κι εκείνος έμοιαζε να έφυγε για έναν άλλο κόσμο, αφήνοντας μόνο τις λέξεις του να συνεχίζουν το ταξίδι.

Ο Σεντ-Εξιπερί δεν έγινε αθάνατος επειδή εξαφανίστηκε. Έγινε αθάνατος επειδή κατάφερε να μετατρέψει τις εμπειρίες ενός πιλότου σε ένα πανανθρώπινο βιβλίο που συνεχίζει να συγκινεί μικρούς και μεγάλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη πτήση που πραγματοποίησε ποτέ.

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