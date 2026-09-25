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Το ενδεχόμενο προμήθειας επιπλέον ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας Barak MX για περαιτέρω ενίσχυση της αεράμυνας εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Κύπρος, επιδιώκοντας παράλληλα αύξηση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) με 4 συστήματα «Κένταυρος» της ΕΑΒ.

Ειδικότερα, με την Εθνική Φρουρά να έχει επιδείξει προ ολίγων ημερών δημόσια για πρώτη φορά τα Barak MX της, εν μέσω μιας περιόδου αύξησης των εντάσεων με την Τουρκία, φαίνεται να επιδιώκεται η αγορά και μιας τρίτης πυροβολαρχίας. Σημειώνεται πως οι δύο που διαθέτει ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ενεργοποιημένες ήδη από τις αρχές του Μαρτίου. Όσον αφορά στην απόκτηση συστημάτων «Κένταυρος», είναι γνωστή εδώ και αρκετούς μήνες.

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Σε γενικότερο πλαίσιο, η κυπριακή αεράμυνα αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμίσει κατακόρυφα τις δυνατότητές της σε επίπεδο μακράς- μέσης εμβέλειας με τα Barak MX (που προορίζονται να αποτελέσουν και έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής «Ασπίδας του Αχιλλέα»), ενώ παράλληλα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της σε επίπεδο συστημάτων πολύ μικρής εμβέλειας (VSHORADS) με συστήματα Mistral ATLAS. Υπό αυτή την έννοια, ενδεχόμενα μελλοντικά βήματα θεωρείται ότι θα έχουν να κάνουν κυρίως με την ενίσχυση σε συστήματα μικρής εμβέλειας (κατηγορία στην οποία ανήκουν το ισραηλινό SPYDER και η επίγεια έκδοση του γαλλικού MICA NG), αλλά σε συστήματα CIWS (Close In Weapon System), δηλαδή συστήματα εγγύς προστασίας, όπως το γνωστό Phalanx που εξοπλίζει φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού (στην περίπτωση της Κύπρου θα πρόκειται για χερσαία συστήματα αυτής της κατηγορίας).

Πέραν της αεράμυνας, παραμένουν σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την αναβάθμιση της τεθωρακισμένης ισχύος της Εθνικής Φρουράς, με την κυπριακή πλευρά να φέρεται να αναμένει απαντήσεις από το Ισραήλ όσον αφορά στη διαθεσιμότητα/ ενδεχόμενο απόκτησης αρμάτων μάχης Merkava (Mk3 ή Mk4), ενώ συνεχίζεται η ενσωμάτωση των μη επανδρωμένων αεροχημάτων στο κυπριακό οπλοστάσιο – όπου σημαντικό ρόλο εμφανίζεται να διαδραματίζει και η ελληνική εταιρεία ALTUS.

Γενικότερα, η προμήθεια νέων τεθωρακισμένων, μεταξύ άλλων οπλικών συστημάτων, εμφανίζεται να βρίσκεται στις προτεραιότητες για να ενισχυθεί η Εθνική Φρουρά, με την Κύπρο να «κοιτά» κυρίως προς Γαλλία και Ισραήλ. Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ της HuffPost, ως πιθανοί υποψήφιοι για το μέλλον της κυπριακής χερσαίας ισχύος εμφανίζονται το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού Griffon (KNDS France, Thales, Arquus) και το ελαφρύ τεθωρακισμένο πολλαπλών ρόλων Serval (KNDS France, TEXELIS). Σε δημοσίευμα της La Tribune τον Μάρτιο αναφερόταν πως εξεταζόταν η αγορά περίπου 80 Griffon και 100 Serval, καθώς και η αναβάθμιση των περίπου 80 VAB (επίσης γαλλικής προέλευσης) που διαθέτει η Εθνική Φρουρά. Ένα ακόμα γαλλικό όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε τεθεί στο τραπέζι, είναι το EBRC Jaguar. Το γαλλικό «μωσαϊκό» στο συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να ενισχύεται από την προμήθεια αντιαρματικών πυραύλων Akeron (MBDA), και τεθωρακισμένων Sherpa (Aquus), με τους Akeron να έχουν τη δυνατότητα να εξοπλίσουν όλα τα παραπάνω οχήματα. Υπενθυμίζεται ότι επείγουσα θεωρείται η ανάγκης αντικατάστασης (λόγω προβλημάτων υποστήριξης) των περίπου 80 ρωσικής προέλευσης αρμάτων μάχης Τ-80 που αποτελούν την «καρδιά» του αρματικού δυναμικού της Εθνικής Φρουράς, και αξίζει να σημειωθεί πως πρόσφατα είχε τεθεί στο τραπέζι και το ενδεχόμενο παραχώρησης αριθμού Leopard 1A5 του Ελληνικού Στρατού, ως «ενδιάμεση λύση» για την ενίσχυση του κυπριακού στόλου αρμάτων μάχης.

Έμφαση στην παραγωγή και την επιχειρησιακή αξιοποίηση σύγχρονων δυνατοτήτων

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ελαχιστοποίηση του χρόνου από τον σχεδιασμό, στην παραγωγή και ακολούθως στην επιχειρησιακή αξιοποίηση σύγχρονων αμυντικών δυνατοτήτων, που θα διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα και τη διαλειτουργικότητα τους, στην παρέμβασή του στη 2η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνικών Διευθυντών Εξοπλισμών (CHOD/NAD), που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχηγοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα συμπεράσματα που καταγράφονται στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων, τις απαιτήσεις που διαπιστώνονται και τη δυνατότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας να τις ικανοποιεί.