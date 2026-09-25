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Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας τύραννος που κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, φυλακίζει δημοσιογράφους και έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αναφερόμενος σε αντιπροσωπείες που βγήκαν από την αίθουσα όταν ανέβηκε στο βήμα, τους κατηγόρησε για ηθική δειλία και είπε ότι ηγέτες τους τον ευχαριστούν κατ’ιδίαν για την καταστροφή των πυρηνικών του Ιράν. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πιο ακατανόητη υποκρισία», δήλωσε.

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δριμεία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την εποικιστική πολιτική του, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας. «Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικροσκοπικό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Ποια αποικιοκρατία;», διερωτήθηκε.

Επισημαίνοντας πως μεταξύ των επικριτών του Ισραήλ είναι Βρετανοί και Γάλλοι, ο Νετανιάχου αναφώνησε: «Για όνομα του Θεού, αυτοί είναι που εφηύραν τον όρο» και συμπλήρωσε πως «οι αποικίες τους κάλυπταν ολόκληρο τον πλανήτη».

Έκανε κατά μέτωπο επίθεση κατά του προέδρου της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα και διαμήνυσε ότι οι Εβραίοι βρίσκονται στα υψίπεδα του Γκολάν από την εποχή του Μωυσή, σε απάντηση στην χθεσινή ομιλία του Αχμέντ Σαράα που είπε ότι τα υψίπεδα του Γκολάν είναι συριακό έδαφος.

Υποβαθμίζοντας τα κρούσματα βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη, ο Νετανιάχου τα απέδωσε κυρίως σε μερικούς «ανήλικους παραβάτες» στους οποίους διεθνή μέσα ενημέρωσης δίνουν δυσανάλογη έκταση.

Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς για γενοκτονία στη Γάζα, το μεγαλύτερο ψέμα του αιώνα. «Το Ισραήλ δεν διέπραξε γενοκτονία. Το Ισραήλ απέτρεψε μια γενοκτονία», είπε και πρόσθεσε πως αν δεν είχε αναλάβει δράση τότε «η Χαμάς θα είχε σκοτώσει κάθε έναν από εμάς».

«Πολλοί Εβραίοι» δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή του φιλοπαλαιστίνιου δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι, ανέφερε, προσθέτοντας πως «μου λένε ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον η πόλη που γνώριζαν» και καταδικάζοντας επίσης τις αντισημιτικές ενέργειες που έχουν πολλαπλασιαστεί στις ΗΠΑ.

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«Τα ψέματα που εσείς και άλλοι αντισημίτες διαδίδετε για τους εβραίους και το εβραϊκό κράτος έχουν πραγματικές συνέπειες», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

«Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει», είπε. «Όμως για εμένα, ήταν μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που κλήθηκα να λάβω ως πρωθυπουργός, επειδή αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί», συμπλήρωσε. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις ΗΠΑ, ενώ υπογράμμισε την στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ, επισημαίνοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις του πολεμούσαν σε «επτά μέτωπα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel, ΕΡΤnews

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