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Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιουάν, στον Λευκό Οίκο σε ένα μεγαλοπρεπές δείπνο, πλήρες συμβολισμών αλλά χωρίς να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις σε φλέγοντα ζητήματα, όπως η ΑΙ, το εμπόριο, η Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν.

Στα σχόλιά του ο Κινέζος πρόεδρος Σι ζήτησε μια «νέα προσέγγιση» για την Κίνα και τις ΗΠΑ, ώστε να δράσουν ως υπεύθυνες δυνάμεις σε έναν κόσμο που αλλάζει. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έδωσε στον Σι δώρο ένα άγαλμα φαλακρού αετού, λέγοντας πως «ποτέ δεν τα πήγαιναν καλύτερα». Στο δείπνο παρέστησαν κορυφαία στελέχη του χώρου της τεχνολογίας, περιλαμβανομένων του Έλον Μασκ της Tesla, του Τιμ Κουκ της Apple, του Σαμ Άλτμαν της OpenAI και του Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia.

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O Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο Σι είχαν κάνει τεράστια βήματα σε ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες, με τον Σι να εκφράζει ελπίδα «οι κινεζικές εταιρείες να αντιμετωπίζονται δίκαια εδώ».

Σε πρόποσή του ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως ο ίδιος και ο Σι κατανοούν ότι αντιπροσωπεύουν διαφορετικά συστήματα, μα οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών αντέχουν και «δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλύτερα». Μετά ξενάγησε τους καλεσμένους στον χώρο της νέας αίθουσας χορού που κατασκευάζει.

Ο Σι είπε πως ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν συζητήσεις σε βάθος και πέτυχαν «κοινή αντίληψη σε πολλά ζητήματα» που παρείχε «νέα στρατηγική καθοδήγηση για τις σχέσεις Κίνας- ΗΠΑ», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να δράσουν ως υπεύθυνες μεγάλες χώρες» είπε, ζητώντας «μια νέα προσέγγιση για να τα πηγαίνουν καλύτερα μεταξύ τους οι μεγάλες χώρες».

Σε κουβέντα το απόγευμα ο Σι κάλεσε τις ΗΠΑ να αντιταχθούν στην «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο. Ο Σι αναμενόταν να πιέσει τον Τραμπ να σταματήσει τις πωλήσεις όπλων στο νησί. Κατά την επίσκεψή του στην Κίνα τον Μάιο ο Τραμπ είχε πει ότι κρατούσε εν αναμονή ένα πακέτο οπλικών συστημάτων για την Ταϊβάν αξίας 14 δισ. δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς το «καλό διαπραγματευτικό χαρτί».

Σε σχόλιά του μετά την άφιξη του Σι την Πέμπτη ο Τραμπ τόνισε την «πραγματικά μεγάλη φιλία του» με τον Σι αντί να εστιάσει στις διαφορές πολιτικής και είπε ότι οι δύο χώρες είχαν κάνει μεγάλα βήματα στο εμπόριο από τότε που είχε ταξιδέψει στην Κίνα τον Μάιο.

Ο Σι είπε ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών ήταν πολύ στενά συνδεδεμένα και ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους θα έπρεπε να είναι υγιής. Οι αμερικανικές εταιρείες είναι ευπρόσδεκτες στην Κίνα, είπε, προσθέτοντας πως ελπίζει «οι κινεζικές εταιρείες να αντιμετωπίζονται δίκαια εδώ στις ΗΠΑ». Ακόμη είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών θα έπρεπε να διατηρούν τακτικό διάλογο για αποτροπή κρίσεων.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC