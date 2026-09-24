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Το Ισραήλ παρενέβη και άσκησε πίεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην αγοράσουν τους S-400 της Τουρκίας, κάτι που θα άνοιγε τον δρόμο για την επιστροφή της στο πρόγραμμα του F-35, όπως υποστηρίζεται σε δημοσίευμα του τουρκικού Haber 7.

Όπως αναφέρεται, για το συγκεκριμένο θέμα έχει επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας, η οποία είχε πουλήσει στην Άγκυρα το συγκεκριμένο σύστημα αεράμυνας, ωστόσο το Ισραήλ αντιδρά, καθώς δεν θέλει η Τουρκία να πάρει το F-35.

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Στη συνέχεια του δημοσιεύματος αναφέρεται ότι η Άγκυρα φαίνεται να εξετάζει άλλη «φόρμουλα» για την επίλυση του θέματος, παρά την αντίθεση του Ισραήλ.

Σημειώνεται πως ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, είπε το Σάββατο ότι η Άγκυρα και η Ουάσινγκτον δουλεύουν πάνω σε «δημιουργικές ιδέες» για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία για την αγορά των S-400. Παρόλα αυτά δεν διευκρίνισε ποιες ήταν αυτές.

O Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ είπε ότι η διαφωνία για τους S-400 «θα επιλυθεί» και ότι ομάδες από τις ΗΠΑ και την Τουρκία εργάζονται «ακούραστα» για την επίλυση διμερών και περιφερειακών ζητημάτων.

«Η σχέση μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ είναι στενότερη από ποτέ» είπε, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές διατηρούν συνεχή διάλογο. Ερωτηθείς αν η «μπάλα» είναι στο «γήπεδο» της Τουρκίας, είπε «η μπάλα είναι σε πολλά γήπεδα».

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters, Anadolu