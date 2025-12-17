Η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία πριν από σχεδόν 10 χρόνια, αποκαλύπτει την Τετάρτη το Bloomberg.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να άρει ένα από τα σοβαρότερα αγκάθια στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35 από την Τουρκία.

Η τουρκική προεδρία και το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ το Κρεμλίνο διέψευσε ότι τέθηκε τέτοιο αίτημα.

Ο Τομ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Άγκυρα βρίσκεται πιο κοντά στην εγκατάλειψη των S-400, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

Η Τουρκία αγόρασε το σύστημα σε μια περίοδο αποξένωσης από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, που ξεκίνησε κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα στις ΗΠΑ και εντάθηκε μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016.