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Νέα προκλητικά μηνύματα σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, αλλά και την παρέλαση στην Κυπριακή Δημοκρατία, έστειλε η Τουρκία, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Όπως υποστηρίχθηκε, οποιαδήποτε δραστηριότητα πόντισης καλωδίου ή αγωγού, ή επιστημονικών έρευνών η οποία λαμβάνει χώρα σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «τουρκική» υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να γίνεται «σε συντονισμό εκ των προτέρων» με την Τουρκία. Όπως τονίστηκε, η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει «παράνομη δραστηριότητα» στην «υφαλοκρηπίδα της». Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει τη θέση ότι απαιτείται τουρκική άδεια, με τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, να έχει πει ότι δεν απαιτείται και δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια της Τουρκίας για το έργο.

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Όσον αφορά στην παρέλαση στην Κύπρο, από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε πως «παρακολουθήθηκε στενά», τονίζοντας πως οι «συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες και η στρατιωτική συνεργασία με τρίτες χώρες επηρεάζουν αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφαλείας στο νησί».

Όπως υποστηρίχθηκε, οι «προκλητικές ενέργειες» από την Κύπρο και την Ελλάδα «δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες για εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί, αντίθετα αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας».

Υπενθυμίζεται πως η Άγκυρα σκοπεύει να βγάλει στην ανατολική Μεσόγειο το ερευνητικό σκάφος «Όρουτς Ρέις», για το οποίο έχει εκδώσει σχετική NAVTEX. Οι έρευνες θα σχετίζονται με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Άγκυρας όσον αφορά στη νότια Τουρκία και τα Κατεχόμενα, και συγκεκριμένα με υποθαλάσσιο αγωγό αερίου. Σημειώνεται πως υπάρχει εδώ και χρόνια υποθαλάσσια υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, και εκτιμάται πως αντίστοιχο μοντέλο επιδιώκεται να ακολουθηθεί και για νέα διασύνδεση.