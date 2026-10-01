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Μια νέα κίνηση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο επαναφέρει το «Ορούτς Ρέις» στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όμως όχι για αναζήτηση νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Η Τουρκία εξέδωσε τη NAVTEX 0953/26 μέσω του υδρογραφικού σταθμού της Αττάλειας, για εργασίες από την 1η έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, με το «Ορούτς Ρέις» και συνοδευτικά σκάφη. Η περιοχή των ερευνών εκτείνεται από τη νότια τουρκική ακτογραμμή προς την Κύπρο.

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Δεν ψάχνει για κοίτασμα – ψάχνει τη διαδρομή του αγωγού

Αυτό είναι το βασικό σημείο που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Οι έρευνες συνδέονται με την προετοιμασία ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος σχεδιάζεται να ενώσει την περιοχή του Αναμούρ, στη νότια Τουρκία, με το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Το συνολικό μήκος του έργου υπολογίζεται περίπου στα 101 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 97 θα είναι υποθαλάσσια και περίπου τέσσερα στη στεριά. Αντίστοιχες έρευνες είχαν πραγματοποιηθεί και το καλοκαίρι, με προηγούμενη τουρκική NAVTEX και αποστολή του «Ορούτς Ρέις».

Η Άγκυρα παρουσιάζει το έργο ως μέσο τροφοδοσίας των Κατεχομένων με φυσικό αέριο, ώστε να μειωθεί η χρήση υγρών καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, στρατηγικότερη διάσταση. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έχει δηλώσει ότι ο αγωγός σχεδιάζεται ως γραμμή διπλής κατεύθυνσης. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τον τουρκικό σχεδιασμό, στο μέλλον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και αντίστροφα για μεταφορά φυσικού αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προς την Τουρκία και από εκεί προς την Ευρώπη.

Η χρονική σύμπτωση με το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

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Ιδιαίτερη σημασία έχει η χρονική στιγμή κατά την οποία η Τουρκία επιταχύνει το συγκεκριμένο σχέδιο.

Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σε συζητήσεις για την προώθηση του Great Sea Interconnector (GSI), της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι για εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές όπου η ίδια διεκδικεί δικαιοδοσία θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία με την Άγκυρα. Η ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει τη θέση ότι απαιτείται τουρκική άδεια.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει δηλώσει ότι οι προβλεπόμενες από το Διεθνές Δίκαιο διαδικασίες θα ακολουθηθούν και ότι δεν απαιτείται ούτε πρόκειται να ζητηθεί άδεια της Τουρκίας για το έργο.

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Στην Αθήνα, επομένως, η τουρκική κίνηση εξετάζεται και μέσα σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Δημοσιεύματα παρουσιάζουν τον αγωγό Τουρκίας–Κατεχομένων ως τουρκική απάντηση ή αντιστάθμισμα στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου. Αυτό, ωστόσο, πρέπει να διαχωρίζεται από μια επίσημη τουρκική παραδοχή ότι η NAVTEX εκδόθηκε «ως απάντηση» στον GSI.

Το προηγούμενο του νερού και η ενεργειακή εξάρτηση των Κατεχομένων

Η Άγκυρα έχει ήδη δημιουργήσει υποθαλάσσια σύνδεση με τα Κατεχόμενα για τη μεταφορά νερού. Τώρα επιχειρεί να προσθέσει και το φυσικό αέριο.

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Εφόσον ο αγωγός κατασκευαστεί, η ενεργειακή εξάρτηση του κατεχόμενου τμήματος του νησιού από την Τουρκία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Η εξέλιξη εντάσσεται παράλληλα στο ευρύτερο πολιτικό και γεωστρατηγικό πλαίσιο της τουρκικής παρουσίας στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Η Λευκωσία και οι περιορισμένες δυνατότητες αντίδρασης

Μέχρι το πρωί της 1ης Οκτωβρίου δεν είχε εντοπιστεί νεότερη, ειδική επίσημη ανακοίνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποκλειστικά για τη NAVTEX 0953/26 και τη συγκεκριμένη αποστολή του «Ορούτς Ρέις».

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Η πάγια θέση της Λευκωσίας είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση του νησιού και ότι ενέργειες που ενισχύουν την αποσχιστική οντότητα στα Κατεχόμενα δεν δημιουργούν διεθνή νομιμοποίηση. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει επανειλημμένα συνδέσει ανάλογες τουρκικές κινήσεις με την ενίσχυση της εξάρτησης των Κατεχομένων από την Τουρκία.

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Δύο διαφορετικά έργα, μία μεγάλη γεωπολιτική εικόνα

Έχουμε, λοιπόν, δύο εντελώς διαφορετικά ενεργειακά έργα.

Από τη μία βρίσκεται το ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, το GSI. Από την άλλη, ο τουρκικός αγωγός φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα.

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Η Άγκυρα επιχειρεί με τον δεύτερο να δημιουργήσει μια ακόμη μόνιμη υποδομή που θα συνδέει απευθείας την Τουρκία με το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Και η έξοδος του «Ορούτς Ρέις», ενός πλοίου που έχει ταυτιστεί με προηγούμενες περιόδους έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, προσδίδει στην υπόθεση βάρος πολύ μεγαλύτερο από μια απλή τεχνική έρευνα βυθού.

Για Αθήνα και Λευκωσία το κρίσιμο ζήτημα τώρα είναι πού ακριβώς θα κινηθούν τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη, ποια θα είναι η εξέλιξη των εργασιών και εάν η Άγκυρα θα επιχειρήσει να συνδέσει στην πράξη την κατασκευή του δικού της αγωγού με τις εξελίξεις γύρω από το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου.