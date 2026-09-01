Επιβάτες έχουν ανέβει στο αναποδογυρισμένο σκάφος, περιμένοντας βοήθεια ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2026, μετά το τραγικό ναυάγιο. Πηγή: Faik Gencer / via REUTERS

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Με αφορμή το τραγικό ναυάγιο στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας έχει ξεσπάσει άλλος ένας …κλασικός ελληνικός εμφύλιος μεταξύ, χάριν οικονομίας, χαιρέκακων και πονόψυχων.

Το ζήτημα είναι ότι το κατοχικό καθεστώς απέρριψε τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα στελνόταν αμέσως ενώ δεν έχει επιδείξει αντίστοιχη “ευαισθησία” την περίοδο από το 1964 έως το 2022 κατά το οποίο υπολογίζεται ότι διοχετεύθηκε αρχικά στους τουρκοκυπριακούς θύλακες και από το 1974 και μετά στα κατεχόμενα ρεύμα αξίας €276,1 εκατομμυρίων που δεν τιμολογήθηκε ποτέ.

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Επιπλέον, τουρκοκυπριακές περιουσίες σε μεικτά χωριά (όπως η Πύλα) λαμβάνουν ρεύμα από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) χωρίς να πληρώνουν, με το κόστος να επιβαρύνει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η απόρριψη της διάσωσης από τις νόμιμες αρχές της Κύπρου είναι προφανές ότι θα στοιχίσει σε ανθρώπινες ζωές για τις οποίες για άλλη μια φορά φανερά αδιαφορεί το τουρκικό κατοχικό καθεστώς. Κατά τα άλλα κατηγορεί μονίμως την ελληνική πλευρά ότι έχει καταδικάσει τους σφετεριστές του 37% της Κύπρου σε … απομόνωση.

Τα απρεπή και χαιρέκακα σχόλια των κοντόφθαλμων σχολιαστών του πληκτρολογίου δεν σκοτώνουν, όπως δεν σκοτώνουν τα αντίστοιχα στον τοίχο οποιουδήποτε σε κανένα μέσον. Είναι απλώς ηλίθια. Η τουρκική πολιτική, ωστόσο, που περιμένει βοήθεια από την… Ολλανδία, έχει καταδικάσει τους δεκάδες αγνοούμενους του ναυαγίου σε θάνατο. Σφετεριστές ή όχι είναι άνθρωποι.

Στο μεταξύ τα υπολείμματα του αρχαίου ναυαγίου της Κερύνειας που χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της …«καλής» συντήρησής τους από τις κατοχικές αρχές στο κάστρο της Κερύνειας.

Δύο ναυάγια αποκαλυπτικά μιας πολιτικής, της τουρκικής, που απαξιώνει τον πολιτισμό και τον άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση η κατοχή σκοτώνει.

Το πλοίο της Κερύνειας θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανακαλύφθηκε το 1965, ανασύρθηκε και αναστηλώθηκε το 1967.