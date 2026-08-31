Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε ανοικτά της Κερύνειας, όταν πλοίο με 267 επιβαίνοντες ανατράπηκε λόγω εισροής υδάτων και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από το περιστατικό διασώθηκαν 241 άτομα, ενώ επιβεβαιώθηκαν 8 θάνατοι και 18 αγνοούμενοι, με τις έρευνες σε μεγάλο βάθος να συνεχίζονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Οι αρχές συνέλαβαν τον καπετάνιο, μέλη του πληρώματος και στέλεχος της εταιρείας, διενεργώντας ποινική έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Επιβάτες και ειδικοί καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση του πληρώματος, προβλήματα στον εξοπλισμό ασφαλείας και πιθανές δομικές βλάβες στο σκάφος που αγνοήθηκαν πριν από τον απόπλου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου 241 άτομα διασώθηκαν μετά από ναυτικό δυστύχημα, 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 18 ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται.

Girne’de Deniz Faciası: Filo Jet Battı, 8 Kişi Hayatını Kaybetti



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere yola çıkan Filo Jet isimli yolcu gemisinin alabora olarak batması büyük faciaya yol açtı.



Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak… pic.twitter.com/1aZ3acSCB8 Advertisement Advertisement August 30, 2026

Το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, ανατράπηκε ανοιχτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα, με τους επιζώντες να προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατηθούν από την αναποδογυρισμένη γάστρα του μέχρι να φτάσει βοήθεια. Το ψευδοκράτος έχει κηρύξει τριήμερο πένθος για την τραγωδία.

Ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας μέτοχος της εταιρείας συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου, καθώς οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Το Filo Jet έχει βυθιστεί πλήρως σε βάθος που ξεπερνά τα 514 μέτρα, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε συμβατική κατάδυση. Για το λόγο αυτό, την Τρίτη αναμένεται να φτάσει στην περιοχή εξειδικευμένο πλοίο από την Τουρκία με ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου να ερευνήσει το ναυάγιο σε μεγάλο βάθος και να εντοπίσει τα καταγραφικά συστήματα του σκάφους.

Συγκλονιστικά πλάνα

Τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι συγκλονιστικά. Επιβάτες προσπαθούν να σωθούν, ενώ γύρω τους ακούγονται κραυγές και επικρατεί τρόμος και πανικός.

🚨A passenger ferry traveling from Girne to Taşucu in Türkiye’s Mersin province capsized after taking on water off the coast of Northern Cyprus on August 30.



Coast Guard vessels, helicopters and civilian boats were deployed for rescue operations, while ambulances were placed on… pic.twitter.com/jlrTFygxFZ Advertisement August 30, 2026

Σε ένα σημείο, ένας άνδρας φαίνεται να έχει σκαρφαλώσει στο πλάι του πλοίου, το οποίο έχει πάρει πλέον επικίνδυνη κλίση, κρατώντας το τηλέφωνό του στο αυτί και φαίνεται να καλεί για βοήθεια. Γύρω του άλλοι επιβάτες προσπαθούν να βρουν τρόπο διαφυγής.

Άλλες εικόνες δείχνουν τις στιγμές μετά την ανατροπή, με ανθρώπους να επιπλέουν στα ταραγμένα νερά δίπλα στο μισοβυθισμένο πλοίο.

ΒΙΝΤΕΟ με επιβάτες να περιμένουν τη διάσωσή τους ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας pic.twitter.com/BJp0u7W2Ed Advertisement August 30, 2026

Ερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του καπετάνιου και επτά μελών του πληρώματος, ενώ διενεργείται ποινική έρευνα.

Όσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι το ταξίδι είχε αναβληθεί από την προηγούμενη ημέρα λόγω θαλασσοταραχής. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το πλοίο χτυπήθηκε από ένα πρώτο κύμα και, ενώ ο κυβερνήτης προσπαθούσε να το σταθεροποιήσει, ένα δεύτερο διαδοχικό κύμα προκάλεσε ταχεία εισροή υδάτων και ανατροπή.

UPDATE [30.08-17:00] #Cipro #Cyprus a passenger ferry sailing from Kyrenia and headed to the Turkish port of Taşucu reportedly capsized 7 km from the northern coast of Cyprus.

On board 267 people (259 passengers and 8 crew members)

Provisional toll: +7 dead +23 missing… Advertisement August 31, 2026

Όπως μεταδίδει το ink.com, επιβάτες υποστηρίζουν σε τουρκικά ΜΜΕ ότι είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως το πλήρωμα πως το σκάφος έπαιρνε νερά, χωρίς όμως να υπάρξει άμεση αντίδραση. Κάνουν λόγο για χάος, προβλήματα στη διανομή σωσιβίων και καθυστερημένη εκκένωση, ενώ βίντεο ντοκουμέντα καταγράφουν σκηνές πανικού στο εσωτερικό του καταμαράν.

Ναυτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι τα σκάφη τύπου καταμαράν είναι κατασκευαστικά δύσκολο να βουλιάξουν, εστιάζοντας την προσοχή τους στο γεγονός ότι το πλοίο πήρε απότομη κλίση και βυθίστηκε ταχύτατα. Ο ναυτικός εμπειρογνώμονας Σενόλ Τσιαλισκάν τόνισε την ανάγκη να εξεταστούν πιθανές δομικές ρωγμές ή τεχνικές βλάβες που δεν έγιναν αντιληπτές πριν τον απόπλου.

Από την πλευρά της, η ειδικός στο Ναυτικό Δίκαιο Εμετιέ Γκιουζιούτγκιουζελί σημείωσε στο TRT ότι η έρευνα οφείλει να καλύψει τόσο την καταλληλότητα του κύτους και τις πιστοποιήσεις συντήρησης, όσο και το αν ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα οι υδατοστεγείς πόρτες και τα συστήματα εκκένωσης για τους 267 επιβαίνοντες.

Advertisement

Παράλληλα, έρχονται στο φως οι εγκληματικές παραλείψεις του πληρώματος στην διαχείριση του ναυαγίου, η ελλιπής εκπαίδευση και η απουσία συντονισμού.

Advertisement

«Δεν ήταν εκπαιδευμένο το πλήρωμα»

Ο ναύαρχος λιμενικού ε.α Νίκος Σπανός, μιλώντας στο Live News περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η ναυτική τραγωδία:

«Πρόκειται για μια τραγωδία που θα μπορούσε πραγματικά να μην είχε γίνει. Βλέπουμε ένα σκάφος το οποίο έχει δύο πλωτήρες, πλαστικό, έχει ταχύτητα. Μεταφέρει κόσμο σε δύο επίπεδα, σε κλειστό όμως χώρο γιατί λόγω ταχύτητας απαγορεύεται να βγαίνει έξω ο κόσμος. Όμως έχει ένα παρελθόν από το 2003 με το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, ρήγμα στον πλωτήρα. Αυτό το σκάφος φαίνεται πριν φύγει από την Κερύνεια είχε ρήγμα στον ένα του πλωτήρα.

Ήταν εκεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και δεν έφευγε. Όταν πέσει ο άνεμος παραμένει ένας κυματισμός βουβός, ο οποίος δεν φαίνεται και τον συναντάς στην ανοιχτή θάλασσα. Βλέπουμε το εξής: Έχουμε ένα στοιχείο. Την ώρα ακριβώς που έγινε το ναυάγιο, 11:50 είχε ταχύτητα 22 (21,9) ναυτικά μίλια. Και με κυματισμό τουλάχιστον δύο μέτρα το βουβό. Ο πλωτήρας είχε ρήγμα και φαίνεται ότι αυτό ήταν μεγάλο».

Advertisement

Για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει ο καπετάνιος: «Αυτό που βλέπετε το χρώμα το κόκκινο που είναι τα, τα ύφαλα του σκάφους που λέμε. Φαίνεται και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο έχει φύγει. Τι σημαίνει αυτό; Ότι είχε κρακ. Με την ταχύτητα απορρόφησε νερό. Είδε ότι έχει νερό, «μπρουμουτίζει» το σκάφος, παίρνει δεξιά κλίση και τι κάνει; Σου λέει θα γυρίσω πίσω, κινδυνεύω. Ενώ το είχε πει και οι επιβάτες ότι εγώ έχω δει νερά πριν ξεκινήσουμε. Κάνει λοιπόν απότομη στροφή να φύγει.

Του έρχεται το κύμα και γίνεται η ανατροπή. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει εκείνη την ώρα; Έπρεπε να σταματήσει το σκάφος αφού βλέπει και «μπρουμουτίζει», να πετάξει τα σωστικά πνευστά, τα σωστικά μέσα στη θάλασσα, να έχει βγει ο κόσμος έξω τα σωσίβια είναι κάτω από το κάθισμα, να δούμε το πλήρωμα, το οποίο εδώ φαίνεται δεν υπήρχε πουθενά.

Τα μέσα δε λειτούργησαν της ασφάλειας, δεδομένου ότι ακόμα και που βούλιαξε, τα life raft έχουν υδροστατικούς μηχανισμούς και τα βλέπουμε εκεί. Ο κόσμος έχει πέσει στη θάλασσα και τα life raft είναι άδεια γιατί πολύ απλά δεν ανοίγουν την ώρα που έπρεπε. Δεν υπήρχε καθόλου σχέδιο. Και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε ο πλοίαρχος, άσχετα αν πήρε άδεια ή όχι, άσχετα αν είχε πιστοποιητικά ή όχι, δείχνει πραγματικά ότι δεν ήταν καθόλου ναυτικό και επαγγελματικό αυτό που βλέπουμε».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Ανάμεσα στις πιο συγκλονιστικές μαρτυρίες είναι αυτή της Ayten Bicer, η οποία περιέγραψε πώς ένιωσε τη 12χρονη κόρη της, Miray, να γλιστρά από τα χέρια της την ώρα που το πλοίο ανατρεπόταν.

Όπως αναφέρει το philenews.com, η Miray και ο 6χρονος αδελφός της, Mehmet Asaf, συγκαταλέγονταν στους ανθρώπους που παρέμεναν αγνοούμενοι τη Δευτέρα, καθώς τα σωστικά συνεργεία ερευνούσαν μια τεράστια θαλάσσια περιοχή, όπου το βάθος ξεπερνά τα 500 μέτρα.

📌 Girne'de alabora olan gemide 2 çocuğu kaybolan anne: Kızım elimden kaydı gitti



▪️ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında alabora olan gemide kaybolan Saliha Miray (12) ve Mehmet Asaf Biçer (6) kardeşlerin annesi Ayten Biçer, “Benim 2 tane çocuğum gitti. Kızım… pic.twitter.com/fVRtuI2gHq — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 31, 2026

«Μου έλεγε: “Μην με αφήσεις”. Και δεν άφησα την κόρη μου. Σου ορκίζομαι, δεν την άφησα», είπε με λυγμούς η μητέρα.

Ωστόσο, μια βαλίτσα έπεσε πάνω της και την ανάγκασε να χάσει τη λαβή της. Η Bicer κατάφερε να πιάσει το πόδι της κόρης της, όμως γλίστρησε μέσα από τα χέρια της.

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των νεκρών και αγνοουμένων

Τα ονόματα 8 νεκρών και 20 αγνοουμένων της ναυτικής τραγωδίας ανακοινώθηκαν. Από τα 26 συνολικά άτομα, οι δύο είναι «υπήκοοι» του ψευδοκράτους και οι υπόλοιποι 26 πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Η Νουρτζιάν Χιλάλογλου έχει ταυτοποιηθεί ως νεκρή ενώ η κόρη της Αννί Αζέλ περιλαμβάνεται στους αγνοούμενους. Νεκροί είναι ακόμη οι Νιχάν Μπάλγιεμεζ, Χουσείν Όζντεμιρ, Νουράι Ζεϊτούν, Φαχρί Ατές, Γκιούλτζιαν Γκιουρέλ, Ρεϊχάν Βερίμ και Νισά Τορέρ.

Αγνοούμενοι είναι και τα αδέρφια Σαλιχά Μπιτσέρ, κορίτσι 12 ετών, και Μεχμέτ Μπιτσέρ, αγόρι 6 ετών, η μητέρα των οποίων εμφανίζεται σε πολλά βίντεο σε ΜΜΕ και ΜΚΔ ν’ αναζητά με σπαρακτικό τρόπο τα παιδιά της, λέγοντας πως κρατούσε την κόρη της και την έχασε μέσα από τα χέρια της.

Girne açıklarında yaşanan deniz felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir.



Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma… — Ünal Üstel (@dtunalustel) August 31, 2026

Ο Φερντί Τορέρ, συγγενής της Νισά Τορέρ, είναι αγνοούμενος, ενώ αγνοούμενοι επίσης είναι οι συγγενείς Μουσταφά, Μαχμούτ και Ελμάς Ντεμίρ. Αγνοούμενη είναι και η Σερίφ Όζντεμιρ σύζυγος του νεκρού Χουσεϊν Όζντεμιρ, καθως και το ζεύγος Γιούλα και Αϊχάν Οζτζιάν. Αγνοούμενοι είναι επίσης οι: Οζγκιούρ Γκιονούλ,Ορχάν Μπεκέτ, Ναζμιγιέ Όζμπολατ, Ελίφ Μπαϊρ, Νιχάτ Παντζιάρ, Μουσταφά Κεμάλ Γιαραλί, Μεχμέτ Μπαϊχάν, Μεχμέτ Νουρί Αϊράν, και οι Τ/κ Σουυλεϊμάν Ερντογάν και Ισμαήλ Κούρτ.