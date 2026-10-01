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Το πρόσφατο μήνυμα της Ρωσίας προς το ΝΑΤΟ όπου εξέφραζε την ετοιμότητά της να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση που η Συμμαχία επιχειρήσεις να αποκόψει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί «συγκρουσιακό», ανέφερε το Κρεμλίνο την Πέμπτη.

Όπως πρόσθεσε, σκοπός της Μόσχας ήταν να διασφαλιστεί η ασφάλεια του ρωσικού θύλακα στη Βαλτική.

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Στο σχετικό έγγραφο η Μόσχα κατηγορούσε τη Συμμαχία για «επικίνδυνη και απερίσκεπτη πορεία» που περιλαμβάνει «υψηλούς κινδύνους ξεσπάσματος απευθείας ένοπλης σύγκρουσης».

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πιθανότητα «ρωσικών πληγμάτων κατά κέντρων λήψης αποφάσεων στις χώρες- μέλη της Συμμαχίας από την αρχή».

«Η Ρωσία θα είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλο το οπλοστάσιο δυνάμεων και δυνατοτήτων στη διάθεσή της, περιλαμβανομένων πυρηνικών όπλων, προκειμένου να υπερασπιστεί την επικράτειά της αν οι χώρες του ΝΑΤΟ προβούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια με σκοπό την απομόνωση του Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη χώρα» συμπληρωνόταν.

Το Καλίνινγκραντ είναι ένας εξαιρετικά στρατιωτικοποιημένος ρωσικός θύλακας ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είχε πει πως η Συμμαχία απάντησε στο ρωσικό μήνυμα ότι είναι μια συμμαχία αμυντικού χαρακτήρα, καλώντας τη Μόσχα να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές. Το ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι ασκήσεις ή δραστηριότητές του δεν αποτελούν απειλή προς τη ρωσική επικράτεια και ότι η Ρωσία θα έπρεπε να δώσει τέλος στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς αν ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών κατά των χωρών της Βαλτικής ήταν πραγματικός, ο Ρούτε είπε, στο πλαίσιο συνδιάσκεψης στις Βρυξέλλες, πως «όχι δεν είναι. Ο Πούτιν ξέρει ότι δεν θα μπορούσε να νικήσει ποτέ εναντίον του ΝΑΤΟ, οπότε δεν το παίρνω αυτό στα σοβαρά».

Με πληροφορίες από Reuters