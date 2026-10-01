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Ελληνικά F-16 πέταξαν στον ουρανό της Λευκωσίας, στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος

Στην παρέλαση συμμετείχαν, από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, πεζοπόρα τμήματα της ΕΛΔΥΚ και Μέσα (Hummer, Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και M106). Συμμετείχε επίσης ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), ουλαμός Κυπρίων μαθητών των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ).

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«Η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλωστε, είδατε τα ελληνικά “φτερά” σήμερα πάνω από τον χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΥΚ. Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το πρωί, ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη, παρέστη στο τρισάγιο που τελέστηκε στα Φυλακισμένα Μνήματα και κατέθεσε, μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στέφανο, παρουσία της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτας Δημητρίου, του υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας μετέβη στο προεδρικό μέγαρο, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ακόμη, στο πλαίσιο του εορτασμού, η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» ναυλοχεί στο λιμάνι της Λάρνακας και είναι ανοικτή στο κοινό για επίσκεψη.