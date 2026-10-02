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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για την επιθυμία του να συναντήσει και πάλι τον Κιμ Γιονγκ Ουν, μα ως τώρα δεν έχει κανονιστεί κάτι- Ωστόσο ο θρύλος του ΝΒΑ, Ντένις Ρόντμαν, ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει σε μια «επανεκκίνηση» της σχέσης των δύο ηγετών.

Ο Ρόντμαν ήταν στη συνοδεία του Τραμπ την Πέμπτη κατά την ομιλία του σε εργοστάσιο στο Ντέντον του Τέξας. Δεν δόθηκε κάποια εξήγηση- αν και το Reuters σημειώνει ότι o Ρόντμαν κάποτε έπαιζε μπάσκετ στο Ντουράντ, όπου θα πήγαινε αργότερα ο Τραμπ για συγκέντρωση.

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Η παρουσία του Ρόντμαν έλαβε χώρα καθώς ο πρόεδρος προσπαθεί να κανονίσει νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρόντμαν είναι γνωστό πως έχει φιλικές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

«Όταν ήθελα να γνωρίσω τον Κιμ Γιονγκ Ουν όταν είχαμε πρόβλημα- ο Κιμ Γιονγκ Ουν κι εγώ τα πάμε καλά- μα αυτός που ήξερε καλύτερα ήταν ο Ντένις Ρόντμαν» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε εργάτες του εργοστασίου.

Εισερχόμενος στη λιμουζίνα του Τραμπ, ο Ρόντμαν είπε στο Reuters πως ήλπιζε να μιλήσει με τον Τραμπ για «τη ζωή». Ερωτηθείς αν είναι να πάει σύντομα στη Βόρεια Κορέα, απάντησε «αν αγοράσετε εσείς το εισιτήριο».

Ο Τραμπ είχε στην πρώτη θητεία του τρεις συναντήσεις με τον Κιμ, περιλαμβανομένης μιας επίσκεψης στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, μα δεν έχει σημειωθεί κάποια στη δεύτερη θητεία του.