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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μίλησε την Τετάρτη με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το αεροπορικό «θρίλερ» με την πτήση της flydubai, αναφέροντας πως ο συγκυβερνήτης ήταν «ίσως τρομοκράτης ή τρελός».

«Ένας Ισραηλινός υδραυλικός, που δεν είχε πετάξει ποτέ αεροπλάνο, σπάνια έμπαινε σε αεροπλάνα, πολύ σπάνια πετούσε. Ένας Ισραηλινός υδραυλικός είδε τι συνέβαινε, ήταν δυνατός, ξέρετε όταν όλη μέρα σηκώνεις σωλήνες, είσαι δυνατός. Είδε τι γινόταν και άκουσε τις κραυγές. Ήταν προς τα μπροστά, υπήρχε ασφάλεια πίσω, ξέρετε, και υπήρχε και άλλο μέλος πληρώματος, μα δεν είχαν χρόνο. Το αεροπλάνο κατέβαινε προς τα κάτω σε απίστευτη γωνία, τόσο απότομη που το πηδάλιο κόπηκε από το πίσω μέρος του αεροπλάνου. Το αεροπλάνο δεν ήταν σχεδιασμένο να πάει με τέτοια ταχύτητα. Και ήταν πολύ πέρα από τα όριά του. Και, με όλες αυτές τις δυνάμεις G, άρπαξε και έβγαλε τον τύπο αυτόν από τη θέση, τον πέταξε πίσω, το πλήθος τον έπιασε, οι επιβάτες τον έπιασαν, τον άρπαξαν. Και χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροπλάνο, πήρε τον μοχλό, τον τράβηξε και έφερε το αεροπλάνο σε οριζόντια θέση πριν συντριβεί» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Όπως είπε, αυτά του είπαν ο Νετανιάχου και κάποιοι άλλοι. «Όταν ρώτησα πώς το έκανε», είπε ο Τραμπ, ο Νετανιάχου του εξήγησε πως ο υδραυλικός έβλεπε την εκπομπή «Air Disasters».