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Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζέι Μιούνγκ απείλησε την Παρασκευή με αόριστα «μέτρα» κατά της Ουκρανίας αν το Κίεβο δεν παραδεχτεί μια συμφωνία εμπιστευτικότητας που, σύμφωνα με τη Σεούλ, κάλυπτε τη μεταφορά δύο αιχμαλώτων Βορειοκορεατών στρατιωτών και απολογηθεί επίσημα.

«Αν η άρνηση για παραδοχή των γεγονότων και δημόσια συγγνώμη συνεχιστεί, θα λάβουμε επιπλέον μέτρα» ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Χ ο Λι.

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Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος εξέφρασε «βαθιά λύπη» για αυτά που χαρακτήρισε ως ουκρανικά σχόλια για επικείμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ της Βόρειας και Νότιας Κορέας, λέγοντας πως αντιστοιχούσαν για ενθάρρυνση σε πόλεμο στην Κορεατική Χερσόνησο.

Η Σεούλ και το Κίεβο είναι σε διπλωματική αντιπαράθεση από τότε που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ τον προηγούμενο μήνα ότι η Ουκρανία είχε μεταφέρει στη Νότια Κορέα δύο Βορειοκορεάτες αιχμαλώτους πολέμου που είχαν αιχμαλωτιστεί ενώ πολεμούσαν για τη Ρωσία.

Η Σεούλ κατηγόρησε το Κίεβο ότι παραβίασε μια συμφωνία βάσει της οποίας η μεταφορά αυτή θα παρέμενε μυστική για να προστατευτούν οι στρατιώτες, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι υπήρχε κάτι τέτοιο.

Η Ουκρανία έχει προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις σχέσεις, μετέδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

«Δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω επεισόδιο. Ας το πούμε διπλωματική παρεξήγηση» είπε σε δημοσιογράφους ο Σίμπιχα σε εκδήλωση, σύμφωνα με ουκρανική ενημερωτική ιστοσελίδα και άλλα ΜΜΕ.

Ανώτερος Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών είπε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή πως οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών είχαν συζητήσει τρόπους με τους οποίους το Κίεβο θα μπορούσε να καθησυχάσει τη Σεούλ, περιλαμβανομένης πιθανής απολογίας, σύμφωνα με με νοτιοκορεατικά ΜΜΕ.

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Το συμβάν λαμβάνει χώρα σε μια φάση κατά την οποία η κυβέρνηση του Λι προσπαθεί να μειώσει τις εντάσεις με τη Βόρεια Κορέα και να διαχειριστεί τις πολιτικές επιπτώσεις με πρόσφατο συμβάν με νάρκη στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Η Νότια Κορέα παρέχει ανθρωπιστική και οικονομική στήριξη στην Ουκρανία και τον Ιούλιο δεσμεύτηκε για παροχή επιπλέον υποστήριξης, μη θανατηφόρου χαρακτήρα, ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Με πληροφορίες από Reuters

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