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Ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σε πάρκο σε ένα χωριό της νοτιανατολικής περιφέρειας του Χαρκόβου της Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Ο Σινεχούμποφ έγραψε σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, ότι νωρίτερα τραυματίσθηκαν 15 άνθρωποι στη νοτιοδυτική περιοχή της πόλης του Χαρκόβου.

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Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πάρκο στο οποίο οι οικογένειες πηγαίνουν τα παιδιά τους για να παίζουν, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιβάν Βιχίβσκι.

Ο Βιχίβσκι στην ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, δημοσίευσε μια θολή φωτογραφία που δείχνει το σώμα ενός παιδιού σε ένα καροτσάκι. Άλλες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν δείχνουν μέλη των σωστικών συνεργείων να εργάζονται γύρω από ένα κατεστραμμένο κτίριο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP