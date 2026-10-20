Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τη συγχώνευση και κατάργηση 56 μονάδων και 126 εγκαταστάσεων/ στρατοπέδων στο πλαίσιο της τρίτης φάσης της Νέας Δομής Δυνάμεων ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας – με τη δυνητική εξοικονόμηση πόρων από αυτό σε βάθος 5ετίας για τις Ένοπλες Δυνάμεις να υπερβαίνει το μισό δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο εθνικής Άμυνας, η δυνητική εξοικονόμηση πόρων ανέρχεται στα 530.000.000 ευρώ (360 εκατ. για το ΓΕΣ, 120 εκατ. για το ΓΕΝ και 50 εκατ. για το ΓΕΑ) λόγω οργανωτικών μεταβολών εντός πενταετίας, συν 600.000.000 ευρώ (250 εκατ. για το ΓΕΣ, 100 εκατ. για το ΓΕΝ και 250 εκατ. για το ΓΕΑ) από αξιοποίηση υλικού χαμηλής ή μειωμένης επιχειρησιακής ικανότητας.

Advertisement

Advertisement

Δένδιας: Τα χρήματα θα επιστραφούν στο προσωπικό μας

Ένοπλες Δυνάμεις: Παρουσίαση απο τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια της νέας δομής Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως «τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν θα επιστραφούν στο προσωπικό μας», καθώς «θεωρούμε ότι η ανταμοιβή τους θα πρέπει να είναι καλύτερη». Στο πλαίσιο αυτή, υπογράμμισε πως είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για αποστράτους, ενώ αναφέρθηκε και στα πληρώματα των πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, σχολιάζοντας πως δεν μπορούν να παραμένουν στη θάλασσα πάνω από ένα «λογικό επίπεδο», η «γραμμή» για το οποίο έχει μπει στις 200 ημέρες. Αν απαιτηθεί μεγαλύτερη, «το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού», σημείωσε σχετικά.

Όπως διευκρίνισε, τα περί αυξήσεων συνολικά αποτελούν αντικείμενο συζήτησης με το υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο τα δύο συγκεκριμένα τόνισε πως τα θεωρεί δεδομένα και σημείωσε ότι «η εξοικονόμηση που επιτυγχάνουμε είναι εκ των ενόντων σημαντική».

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, σχολίασε πως «με τον κίνδυνο να θεωρηθώ υπεραισιόδοξος, αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το υπάρχον έτος… τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Δύο πράγματα που θα κάνουμε, σας το ανακοίνωσα ήδη και θα το κάνουμε. Από κει και πέρα θα δώσουμε μια χρονική κατάληξη στο υπουργείο Οικονομικών. Την τελευταία φορά είχε δεχθεί τους αριθμούς μας, μείον δέκα εκατ. Κράτησε και δέκα εκατομμύρια. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά το υπουργείο Οικονομικών θα είναι πλέον γενναιόδωρο. Ουδεμία διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Οικονομικών είναι ευχάριστη. Ίσως είναι το πιο επίπονο πράγμα από όσα χρειάζεται να κάνει κανείς στη ζωή του, αλλά και το προσωπικό μας δεν μπορεί να περιμένει».

Ο κ. Δένδιας ανήγγειλε επίσης, μεταξύ άλλων, την αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοικητικής Μέριμνας με επιχειρησιακή ενσωμάτωση αυτόνομων και μη επανδρωμένων συστημάτων, την ενίσχυση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού και την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με εξορθολογισμό, επαναξιολόγηση και καθορισμό νέων ειδικοτήτων.

Ανεφοδιασμός με drones- Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων

Ανακοίνωσε επίσης συγκρότηση νέων δομών, μεταξύ των οποίων Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων στο Λιτόχωρο και ειδική μονάδα μη επανδρωμένων οχημάτων Εφοδιασμού, Μεταφορών και Υγειονομικής Υποστήριξης, επίσης στον Στρατό Ξηράς- σχολίασε χαρακτηριστικά πως προχωρά η αναδιοργάνωση της Διοικητικής Μέριμνας, και ότι οι μεταφορές σε τελικό στάδιο («last mile») στις μονάδες που επιχειρούν θα γίνονται με αυτόνομα οχήματα, τόσο σε Έβρο όσο και σε νησιά.

Ανέφερε ακόμη πως νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις περιλαμβάνει βάσεις μη επανδρωμένων και αυτόνομων οχημάτων για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία (συν συνεργατικών αεροσκαφών για τα F-35 που θα αποκτήσει η Πολεμική Αεροπορία), Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων για την Πολεμική Αεροπορία και Κέντρο Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτονόμων Θαλάσσιων Συστημάτων για το Πολεμικό Ναυτικό.

Advertisement

Η συγκρότηση νέων δομών περιλαμβάνει επίσης το 309 Εργοστάσιο Κατασκευής Μη Επανδρωμένων μέσων (Διακλαδικό), Διοίκηση Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Πολεμικό Ναυτικό, Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Πολεμική Αεροπορία, δημιουργία εξελιγμένης Μονάδας Τραύματος, αλλαγές στο Υγειονομικό Σώμα, με μετατροπή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη σε διακλαδικό (όπως και το νοσοκομείο στα Χανιά), διακλαδικό Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας Πεντέλης, αναδιοργάνωση Οικονομικού Σώματος, αναδιοργάνωση ΓΔΑΕΕ και Λόχο Ειδικών Αποστολών στο πλαίσιο της Ενεργού Εφεδρείας.

Δορυφόροι και Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο πλαίσιο της νέας δομής υπογραμμίστηκε η ανάγκη μετάβασης της διεξαγωγής επιχειρήσεων στο Διακλαδικό Πολυχωρικό Πεδίο Μάχης, με ενσωμάτωση δυνατοτήτων Διαστήματος, Κυβερνοχώρου και Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Τονίστηκε η μετάβαση στην αυτοματοποιημένη λειτουργία του μηχανισμού Διοίκησης & Ελέγχου C5ISR-T, με αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η ένταξη των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων και στους 3 κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και η ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου και ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στο επιχειρησιακό πεδίο και ενίσχυση του ρόλου του και η δημιουργία Διοίκησης Κυβερνοχώρου και Σχολής Υπολογιστών.

Advertisement

Ως προς το Διάστημα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε εκτενώς στην ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων αξιοποίησης διαστημικού πεδίου επιχειρήσεων, με τον προγραμματισμό να περιλαμβάνει έναν γεωστατικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, τρεις τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, έξι δορυφόρους οπτικής παρατήρησης, τρεις συλλογής ηλεκτρονικών σημάτων, τρεις παρατήρησης Synthetic Aperture Radar (SAR). Επιπλέον, υφίστανται ήδη 16 οπτικοί δορυφόροι χαμηλής τροχιάς (διττής χρήσης)

«Έχουμε έναν αστερισμό μικρών δορυφόρων, μα αυτό δεν επαρκεί» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, ενώ υπενθύμισε πως ο Hellas Sat, παρά την ονομασία του, δεν είναι ελληνικής ιδιοκτησίας. Όσον αφορά στους δορυφόρους SAR, ανέφερε πως θα αποκτηθούν σε συνεργασία με την Πολωνία, ενώ επιδιώκεται επίσης η απόκτηση τριών δορυφόρων μέσου ύψους μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος IRIS². Στην ευρύτερη ίδια «σφαίρα», όπως προαναφέρθηκε, δρομολογείται η δημιουργία Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος στην Πολεμική Αεροπορία.

Advertisement